Флагманский кроссовер Xpeng получит гигантский экран медиасистемы

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Китайская марка Wey привезла в Европу «минивэн будущего»
Кирилл Малышев
Самый большой паркетник китайской марки Xpeng пойдёт в серию с огромным дисплеем во всю ширину центральной консоли. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные сайтом CarNewsChina.
В июле компания обновила более компактный паркетник Xpeng G3. На нём появились один из самых продвинутых «автопилотов» на сегодняшний день и голосовой помощник, распознающий обычную речь и умеющий поддерживать диалог. В зависимости от версии запас хода составляет 460 или 520 километров.