Китайская марка Wey привезла в Европу «минивэн будущего»

Флагманский кроссовер Xpeng получит гигантский экран медиасистемы
Новости

Кирилл Малышев

Самый большой паркетник китайской марки Xpeng пойдёт в серию с огромным дисплеем во всю ширину центральной консоли. Об этом свидетельствуют шпионские фотографии, опубликованные сайтом CarNewsChina.

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  • Снимки не лучшего качества, однако на них можно рассмотреть блок из двух экранов, один из которых находится по центру панели, а второй располагается напротив пассажира. Таким образом, два дисплея занимают практически всю ширину консоли. Приборная панель тоже цифровая, но объединена ли она с ними в один блок, пока непонятно.
  • Издание предполагает, что новинку назовут Xpeng G7. Снаружи автомобиль пока скрыт плотным камуфляжем. Поэтому, помимо внушительных габаритов, можно рассмотреть только двухэтажную переднюю оптику.
  • Кроссовер будет базироваться на платформе Edward. Её же использует легковой флагман бренда — Xpeng P7. На модели ожидается появление системы автономного управления сразу с двумя лидарами. Вседорожник поступит в продажу в следующем году.

В июле компания обновила более компактный паркетник Xpeng G3. На нём появились один из самых продвинутых «автопилотов» на сегодняшний день и голосовой помощник, распознающий обычную речь и умеющий поддер­живать диалог. В зависимости от версии запас хода составляет 460 или 520 километров.

Как относитесь к большим экранам в салоне машины?

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