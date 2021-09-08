Флагманский кроссовер Xpeng получит гигантский экран медиасистемы

Снимки не лучшего качества, однако на них можно рассмотреть блок из двух экранов, один из которых находится по центру панели, а второй располагается напротив пассажира. Таким образом, два дисплея занимают практически всю ширину консоли. Приборная панель тоже цифровая, но объединена ли она с ними в один блок, пока непонятно.

Издание предполагает, что новинку назовут Xpeng G7. Снаружи автомобиль пока скрыт плотным камуфляжем. Поэтому, помимо внушительных габаритов, можно рассмотреть только двухэтажную переднюю оптику.

Кроссовер будет базироваться на платформе Edward. Её же использует легковой флагман бренда — Xpeng P7. На модели ожидается появление системы автономного управления сразу с двумя лидарами. Вседорожник поступит в продажу в следующем году.

В июле компания обновила более компактный паркетник Xpeng G3. На нём появились один из самых продвинутых «автопилотов» на сегодняшний день и голосовой помощник, распознающий обычную речь и умеющий поддер­живать диалог. В зависимости от версии запас хода составляет 460 или 520 километров.