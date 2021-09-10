Флагманский кроссовер Geely на платформе Volvo уже привезли в Россию, но никому не показывают

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Теперь и Geely: кроссовер Atlas примерил X-стиль
В Москве улучшилась статистика по «пьяным» авариям
Дмитрий Елизаров
В инстаграм-аккаунте «Клуба владельцев Geely» появились фото и видео нового кроссовера марки, сделанные в Москве. Утверждается, что это флагманская модель, известная под обозначением KX11, а на родине представленная под именем Xingyue L ещё весной. Предположительно, экземпляр кроссовера доставили в Россию для сертификации.
Официально о планах поставки в Россию большого вседорожника компания пока не сообщала. Однако, по предварительным данным, Geely KX11 появится в нашей стране в следующем году — вероятнее всего, с собственным именем.