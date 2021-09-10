В Москве улучшилась статистика по «пьяным» авариям

Флагманский кроссовер Geely на платформе Volvo уже привезли в Россию, но никому не показывают
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Дмитрий Елизаров

В инстаграм-аккаунте «Клуба владельцев Geely» появились фото и видео нового кроссовера марки, сделанные в Москве. Утвержда­ется, что это флагманская модель, известная под обозначе­нием KX11, а на родине пред­ставленная под именем Xingyue L ещё весной. Предположи­тельно, экземпляр кроссовера доставили в Россию для сертификации.

  • Базируется вседорожник на платформе CMA, которую используют как Geely, так и компания Volvo. При длине 4770 милли­метров и колёсной базе 2845 милли­метров Geely Xingyue L сопоставим по габаритам, к примеру, с Kia Sorento.
  • Отличиями внешности кроссовера стали необычная «вогнутая» решётка радиатора и бампер с массивными воздухо­заборниками, а доминантой интерьера — внушитель­ный экран медиа­системы, который простирается от рулевой колонки до правой стойки лобового стекла. Диагональ этого экрана превышает 25 дюймов. Кроме того, кроссовер комплектуется ещё и 12,3-дюймовой панелью приборов.
  • На домашнем рынке Xingyue L оснащается двухлитровым турбо­мотором в двух вариантах форсировки — на 218 и 238 л.с. В первом случае мотор сопровожда­ется семиступен­чатым «роботом», во втором — восьми­диапазонным «автоматом» и системой полного привода. Предполо­жительно, в России вседорожник появится со второй силовой установкой.
  • Будут ли комплектовать флагманский Geely фирменной системой автоматической парковки, пока неясно: в Китае её работа требует доступа к сетям связи стандарта 5G.

Официально о планах поставки в Россию большого вседорожника компания пока не сообщала. Однако, по предваритель­ным данным, Geely KX11 появится в нашей стране в следующем году — вероятнее всего, с собственным именем.

Нужен на российском рынке ещё один большой кроссовер из Китая?

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