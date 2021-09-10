Флагманский кроссовер Geely на платформе Volvo уже привезли в Россию, но никому не показывают

В инстаграм-аккаунте «Клуба владельцев Geely» появились фото и видео нового кроссовера марки, сделанные в Москве. Утвержда­ется, что это флагманская модель, известная под обозначе­нием KX11, а на родине пред­ставленная под именем Xingyue L ещё весной. Предположи­тельно, экземпляр кроссовера доставили в Россию для сертификации.