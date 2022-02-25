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Флагманский кроссовер Geely сертифицирован для России: фото и характеристики

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Дмитрий Елизаров

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Компания Geely объявила о том, что новый кроссовер Monjaro, который должен стать флагманской моделью марки в нашей стране, получил ОТТС. Документ действительно опубликован в открытой базе Росстандарта, причём кроссовер фигурирует там под «рабочим» наименованием KX11, а местом производства указан Китай. Кроме того, впервые обнародовано официальное изображение Monjaro с видом спереди.

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  • Из ОТТС следует, что Geely Monjaro получит габариты 4770х1895х1689 миллиметров при колёсной базе 2845 миллиметров. Это сделает новинку сопоставимой по размерам, к примеру, с Hyundai Santa Fe, при этом расстояние между осями у китайского кроссовера больше на 80 миллиметров.
  • На старте продаж вседорожник получит только одну силовую установку. Это двухлитровый турбомотор, развивающий 238 л.с. и 350 Нм и работающий в сочетании с восьмидиапазонным «автоматом» Aisin и системой полного привода. Заправлять двигатель разрешено только «девяносто пятым» бензином. Подвеска — полностью независимая, колёсные диски — на 19 и 20 дюймов.
  • Среди оборудования, которое будет устанавливаться на модель по умолчанию, ОТТС упоминает бесключевой доступ, приборную панель на 10 дюймов и 12,3-дюймовый экран медиасистемы, электрозеркала с подогревом, датчики давления в шинах и светодиодную оптику. Включён в базовую комплектацию и набор водительских ассистентов — например, помощники при подъёме и спуске.
  • Опционально Geely Monjaro может получить передние и задние парктроники, камеры кругового обзора, проекционный дисплей и панорамное остекление. Набор водительских помощников расширят за счёт адаптивного круиз-контроля, автоматического парковщика, функции превентивного торможения и системы контроля рядности. Примечательно, что в этом списке упомянуты ещё два дисплея. Приборная панель может быть увеличена до 12,3 дюйма, а третьим экраном станет 12,3-дюймовый дисплей для переднего пассажира: он успел «засветиться» на шпионских фотографиях Monjaro, cделанных во время испытаний.

Ранее сообщалось, что Geely KX11 получил для российского рынка наименование Monjaro в честь африканского вулкана Килиманджаро высотой 5895 метров. Продажи кроссовера стартуют во второй половине года, ни цены, ни детали комплектаций пока не объявлены.

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