Флагманский кроссовер Geely сертифицирован для России: фото и характеристики

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Компания Geely объявила о том, что новый кроссовер Monjaro, который должен стать флагманской моделью марки в нашей стране, получил ОТТС. Документ действительно опубликован в открытой базе Росстандарта, причём кроссовер фигурирует там под «рабочим» наименованием KX11, а местом производства указан Китай. Кроме того, впервые обнародовано официальное изображение Monjaro с видом спереди.
Ранее сообщалось, что Geely KX11 получил для российского рынка наименование Monjaro в честь африканского вулкана Килиманджаро высотой 5895 метров. Продажи кроссовера стартуют во второй половине года, ни цены, ни детали комплектаций пока не объявлены.