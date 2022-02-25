Флагманский кроссовер Geely сертифицирован для России: фото и характеристики

Компания Geely объявила о том, что новый кроссовер Monjaro, который должен стать флагманской моделью марки в нашей стране, получил ОТТС. Документ действительно опубликован в открытой базе Росстандарта, причём кроссовер фигурирует там под «рабочим» наименованием KX11, а местом производства указан Китай. Кроме того, впервые обнародовано официальное изображение Monjaro с видом спереди.