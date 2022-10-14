Появились фотографии обновлённого флагмана Geely Haoyue

Силуэт кроссовера, очертания колёсных арок и решение задней стойки изменений не претерпят. Однако Haoyue L будет заметно отличаться от актуальной версии вседорожника. Для него разработали, к примеру, более крупную восьмиугольную решётку радиатора с массивной окантовкой и хромированными ламелями. Передний бампер получит более развитые воздухозаборники иной формы, изменится и головная оптика.

Задние фонари по-прежнему будут соединены диодной полосой, но их очертания стали иными. Поменяется и задний бампер с имитацией защитной накладки и патрубками выхлопной системы. Изменения в дизайне приведут к увеличению габаритной длины модели на 25 миллиметров.

Сейчас кроссовер оснащается 1,8-литровым турбомотором на 184 л.с. Однако после обновления его заменят на двухлитровую «четвёрку» с отдачей 217 л.с.

Изображения интерьера Geely Haoyue L пока не опубликованы, как и прочие технические детали. Вероятнее всего, в продаже новинка появится только в следующем году: последнее обновление Geely Haoyue переживал в сентябре 2021-го всего через полтора года после дебюта.