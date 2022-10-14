Появились фотографии обновлённого флагмана Geely Haoyue

Материал по теме
Подзаряжаемый гибрид Geely Monjaro сможет ездить до 205 километров только на электротяге
Ford запретит дорабатывать новый Mustang сторонним тюнинг-ателье
Дмитрий Елизаров
Geely готовит к обновлению свой самый большой кроссовер Haoyue, который, как пишет AutoHome, по завершении процесса переименуют в Haoyue L. Судя по фотографиям, опубликованным китайским Министерством промышленности, новый вседорожник получит серьёзно доработанную внешность и более мощный двигатель.
Изображения интерьера Geely Haoyue L пока не опубликованы, как и прочие технические детали. Вероятнее всего, в продаже новинка появится только в следующем году: последнее обновление Geely Haoyue переживал в сентябре 2021-го всего через полтора года после дебюта.