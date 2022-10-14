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Появились фотографии обновлённого флагмана Geely Haoyue
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Дмитрий Елизаров

Geely готовит к обновлению свой самый большой кроссовер Haoyue, который, как пишет AutoHome, по завершении процесса переименуют в Haoyue L. Судя по фотографиям, опубликованным китайским Министерством промышленности, новый вседорожник получит серьёзно доработанную внешность и более мощный двигатель.

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  • Силуэт кроссовера, очертания колёсных арок и решение задней стойки изменений не претерпят. Однако Haoyue L будет заметно отличаться от актуальной версии вседорожника. Для него разработали, к примеру, более крупную восьмиугольную решётку радиатора с массивной окантовкой и хромированными ламелями. Передний бампер получит более развитые воздухозаборники иной формы, изменится и головная оптика.
  • Задние фонари по-прежнему будут соединены диодной полосой, но их очертания стали иными. Поменяется и задний бампер с имитацией защитной накладки и патрубками выхлопной системы. Изменения в дизайне приведут к увеличению габаритной длины модели на 25 миллиметров.
  • Сейчас кроссовер оснащается 1,8-литровым турбомотором на 184 л.с. Однако после обновления его заменят на двухлитровую «четвёрку» с отдачей 217 л.с.

Изображения интерьера Geely Haoyue L пока не опубликованы, как и прочие технические детали. Вероятнее всего, в продаже новинка появится только в следующем году: последнее обновление Geely Haoyue переживал в сентябре 2021-го всего через полтора года после дебюта.

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