Флагманский кроссовер Geely для России назвали в честь африканского вулкана

Помимо этого двигателя вседорожник на домашнем рынке располагает ещё и гибридной силовой установкой на базе полутора­литрового турбомотора. Её совокупная отдача — 244 л.с. при расходе топлива 4,3 литра на 100 километров. Насколько можно судить по официальному сообщению российского офиса марки, появление в нашей стране электрифи­цированного Geely Monjaro не планируется.

Для Китая кроссовер оснащают, к примеру, матричной оптикой, полностью автомати­ческим парковщиком и акустикой Bose, а доминантой интерьера Xingyue L служит огромный экран диагональю около метра: он совмещает в себе центральный тачскрин медиа­системы и дополни­тельный дисплей для переднего пассажира. Будут ли комплектовать таким экраном российские Geely Monjaro, пока неизвестно. Детали оснащения и цены на новинку компания обещает обнародовать ближе к старту продаж, пока же упоминаются только «каскад инноваци­онных функций и умных электронных систем».