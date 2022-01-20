Оставить коммент

Показали новую машину для Джимханы без Кена Блока: это старый универсал Subaru

Флагманский кроссовер Geely для России назвали в честь африканского вулкана

Новости

Дмитрий Елизаров

Комменты

Российское представительство марки Geely обнародовало название, под которым на нашем рынке появится флагманская модель — кроссовер, ранее известный под обозначе­нием KX‑11. Вседорожник получит имя Monjaro: это отсылка к названию горы Килиман­джаро, вулкана и высочайшей точки африканского континента. Продажи новинки в России стартуют во второй половине 2022 года.

  • Технические характеристики Geely Monjaro пока не раскрываются. Компания объявила лишь, что кроссовер будет оснащаться турбо­мотором объёмом 2,0 литра. Между тем на китайском рынке модель уже присут­ствует — там флагманский Geely продаётся под именем Xingyue L.
  • Для Китая кроссовер оснащают турбомотором того же объёма в двух вариантах форсировки — на 218 или 238 л.с., что позволяет Xingyue L набирать первые 100 км﻿/﻿ч за 7,7–7,9 секунды. Ассистирует двигателям либо семиступенчатый «робот», либо восьми­диапазонный «автомат», компоненты для системы полного привода на конвейер Geely поставляет известная фирма BorgWarner.
1/7

Кроссовер Geely Xingyue L для рынка Китая

  • Помимо этого двигателя вседорожник на домашнем рынке располагает ещё и гибридной силовой установкой на базе полутора­литрового турбомотора. Её совокупная отдача — 244 л.с. при расходе топлива 4,3 литра на 100 километров. Насколько можно судить по официальному сообщению российского офиса марки, появление в нашей стране электрифи­цированного Geely Monjaro не планируется.

Для Китая кроссовер оснащают, к примеру, матричной оптикой, полностью автомати­ческим парковщиком и акустикой Bose, а доминантой интерьера Xingyue L служит огромный экран диагональю около метра: он совмещает в себе центральный тачскрин медиа­системы и дополни­тельный дисплей для переднего пассажира. Будут ли комплектовать таким экраном российские Geely Monjaro, пока неизвестно. Детали оснащения и цены на новинку компания обещает обнародовать ближе к старту продаж, пока же упоминаются только «каскад инноваци­онных функций и умных электронных систем».

Как вам новое имя для флагмана?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашениеМодели автомобилей по названиям
Все модели автомобилей по году: A - CВсе модели автомобилей по году: C - HВсе модели автомобилей по году: H - MВсе модели автомобилей по году: M - NВсе модели автомобилей по году: N - SВсе модели автомобилей по году: S - ZВсе модели автомобилей по году: А - У
Технические характеристики автомобилей: A - CТехнические характеристики автомобилей: C - HТехнические характеристики автомобилей: H - MТехнические характеристики автомобилей: M - PТехнические характеристики автомобилей: P - TТехнические характеристики автомобилей: T - Я
Все модели автомобилейВсе модели автомобилей: поколение и кузов: A - OВсе модели автомобилей: поколение и кузов: O - Я