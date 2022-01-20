Флагманский кроссовер Geely для России назвали в честь африканского вулкана

Российское представительство марки Geely обнародовало название, под которым на нашем рынке появится флагманская модель — кроссовер, ранее известный под обозначением KX‑11. Вседорожник получит имя Monjaro: это отсылка к названию горы Килиманджаро, вулкана и высочайшей точки африканского континента. Продажи новинки в России стартуют во второй половине 2022 года.
- Технические характеристики Geely Monjaro пока не раскрываются. Компания объявила лишь, что кроссовер будет оснащаться турбомотором объёмом 2,0 литра. Между тем на китайском рынке модель уже присутствует — там флагманский Geely продаётся под именем Xingyue L.
- Для Китая кроссовер оснащают турбомотором того же объёма в двух вариантах форсировки — на 218 или 238 л.с., что позволяет Xingyue L набирать первые 100 км/ч за 7,7–7,9 секунды. Ассистирует двигателям либо семиступенчатый «робот», либо восьмидиапазонный «автомат», компоненты для системы полного привода на конвейер Geely поставляет известная фирма BorgWarner.
- Помимо этого двигателя вседорожник на домашнем рынке располагает ещё и гибридной силовой установкой на базе полуторалитрового турбомотора. Её совокупная отдача — 244 л.с. при расходе топлива 4,3 литра на 100 километров. Насколько можно судить по официальному сообщению российского офиса марки, появление в нашей стране электрифицированного Geely Monjaro не планируется.
Для Китая кроссовер оснащают, к примеру, матричной оптикой, полностью автоматическим парковщиком и акустикой Bose, а доминантой интерьера Xingyue L служит огромный экран диагональю около метра: он совмещает в себе центральный тачскрин медиасистемы и дополнительный дисплей для переднего пассажира. Будут ли комплектовать таким экраном российские Geely Monjaro, пока неизвестно. Детали оснащения и цены на новинку компания обещает обнародовать ближе к старту продаж, пока же упоминаются только «каскад инновационных функций и умных электронных систем».