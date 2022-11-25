Появились фотографии флагманского кроссовера Chery без камуфляжа

Передняя часть Chery Tiggo 9 выполнена в стиле последних новинок марки с массивной решёткой радиатора и характерными вертикальными вставками в бампере. При этом силуэт кроссовера складывается по большому счёту из сходящихся к корме прямых линий без каких-либо резких выштамповок.

Издание утверждает, что выполнен он по образцу британских премиальных вседорожников. Chery в Китае располагает совместным предприятием с Jaguar Land Rover : специалисты обеих компаний сотрудничают в том числе и по техническим вопросам.

При длине 4,8 метра Chery Tiggo 9 должен получить колёсную базу 2,8 метра, что позволит разместить в салоне кроссовера третий ряд сидений. Комплектовать вседорожник планируют двухлитровой «турбочетвёркой» на 254 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой, но в будущем модель может получить и традиционный «автомат».

Интерьер новинки также уже был рассекречен благодаря фотошпионам. Tiggo 9 оснастят массивным центральным тоннелем с ёмкостью для мелочей внутри, крупными угловатыми дефлекторами вентиляции и большим сдвоенным экраном. Предполагалось, что новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 18 ноября, но выставку перенесли из-за коронавирусных ограничений, и сейчас дата премьеры Tiggo 9 неизвестна.