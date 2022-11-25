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Появились фотографии флагманского кроссовера Chery без камуфляжа
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Дмитрий Елизаров

В Китае заметили образец флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 без камуфляжной плёнки: фотографии вседорожника со ссылкой на местные соцсети публикуют «Китайские автомобили». Издание утверждает, что Tiggo 9 окажется похожим на британский Range Rover Velar.

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  • Передняя часть Chery Tiggo 9 выполнена в стиле последних новинок марки с массивной решёткой радиатора и характерными вертикальными вставками в бампере. При этом силуэт кроссовера складывается по большому счёту из сходящихся к корме прямых линий без каких-либо резких выштамповок.
  • Издание утверждает, что выполнен он по образцу британских премиальных вседорожников. Chery в Китае располагает совместным предприятием с Jaguar Land Rover: специалисты обеих компаний сотрудничают в том числе и по техническим вопросам.
  • При длине 4,8 метра Chery Tiggo 9 должен получить колёсную базу 2,8 метра, что позволит разместить в салоне кроссовера третий ряд сидений. Комплектовать вседорожник планируют двухлитровой «турбочетвёркой» на 254 л.с. в сочетании с роботизированной коробкой, но в будущем модель может получить и традиционный «автомат».

Интерьер новинки также уже был рассекречен благодаря фотошпионам. Tiggo 9 оснастят массивным центральным тоннелем с ёмкостью для мелочей внутри, крупными угловатыми дефлекторами вентиляции и большим сдвоенным экраном. Предполагалось, что новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 18 ноября, но выставку перенесли из-за коронавирусных ограничений, и сейчас дата премьеры Tiggo 9 неизвестна.

Как считаете, действительно похоже на Range Rover Velar?

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