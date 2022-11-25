Появились фотографии флагманского кроссовера Chery без камуфляжа

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Дмитрий Елизаров
В Китае заметили образец флагманского кроссовера Chery Tiggo 9 без камуфляжной плёнки: фотографии вседорожника со ссылкой на местные соцсети публикуют «Китайские автомобили». Издание утверждает, что Tiggo 9 окажется похожим на британский Range Rover Velar.
Интерьер новинки также уже был рассекречен благодаря фотошпионам. Tiggo 9 оснастят массивным центральным тоннелем с ёмкостью для мелочей внутри, крупными угловатыми дефлекторами вентиляции и большим сдвоенным экраном. Предполагалось, что новинка дебютирует на автосалоне в Гуанчжоу 18 ноября, но выставку перенесли из-за коронавирусных ограничений, и сейчас дата премьеры Tiggo 9 неизвестна.