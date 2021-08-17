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Флагманский кроссовер Chery получит в России версию с «автопилотом»
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Дмитрий Елизаров

Некоторые российские дилеры Chery уже получили новую версию кроссовера Tiggo 8 Pro: как пишут «Китайские автомобили», она станет самой дорогой в линейке. Рост цены связан с тем, что на этой модификации будет доступен комплекс водительских ассистентов, способный в некоторых ситуациях брать управление на себя.

  • Такой Chery Tiggo 8 Pro оснастят, к примеру, адаптивным круиз-контролем и функцией удержания в полосе, системой экстренного торможения перед препят­ствиями, возможностью распознавания дорожных знаков и ассистентом предупреждения о столкно­вениях при движении задним ходом. Кроме того, кроссовер получит «умную» оптику.
  • В России Tiggo 8 Pro оснащается одной из двух «турбо­четвёрок» на выбор — 2,0 литра (170 л.с.) либо 1,6 литра (186 л.с.). Младший мотор сопровождается вариатором, старший — семиступен­чатым «роботом», привод только передний. Стоит кроссовер в зависимости от уровня оснащения от 1 999 900 до 2 349 900 рублей. При этом за новую топовую модификацию (её назовут Ultimate или Highline) нужно будет доплатить ещё 100 тысяч рублей.
  • Когда именно стартуют официальные продажи самой продвинутой версии кроссовера, не уточняется. Ещё одно ожидаемое ново­введение в линейке Chery Tiggo 8 Pro — это появление модификации с полным приводом, по данным издания, она появится на российском рынке в начале следующего года.

В июле Chery расширила список доступных в России комплектаций более компактного кроссовера — Tiggo 4. У него появились два новых промежуточных варианта исполнения, в результате чего версия Tiggo 4 с самым мощным из доступных моторов стала дешевле на 50 тысяч рублей.

Готовы переплатить за «полуавтопилот»?

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