Флагманский кроссовер Chery получит в России версию с «автопилотом»

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Chery обновила кроссоверы Tiggo 7 Pro и Tiggo 8. И не только косметически
Lada Granta оказалась дефицитом, и это надолго
Дмитрий Елизаров
Некоторые российские дилеры Chery уже получили новую версию кроссовера Tiggo 8 Pro: как пишут «Китайские автомобили», она станет самой дорогой в линейке. Рост цены связан с тем, что на этой модификации будет доступен комплекс водительских ассистентов, способный в некоторых ситуациях брать управление на себя.
В июле Chery расширила список доступных в России комплектаций более компактного кроссовера — Tiggo 4. У него появились два новых промежуточных варианта исполнения, в результате чего версия Tiggo 4 с самым мощным из доступных моторов стала дешевле на 50 тысяч рублей.