Флагманский кроссовер Chery получит в России версию с «автопилотом»

Некоторые российские дилеры Chery уже получили новую версию кроссовера Tiggo 8 Pro: как пишут «Китайские автомобили», она станет самой дорогой в линейке. Рост цены связан с тем, что на этой модификации будет доступен комплекс водительских ассистентов, способный в некоторых ситуациях брать управление на себя.