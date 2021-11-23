Флагманский кроссовер от Chery для России: известны характеристики

Двигатель, который разработан инженерами Chery при участии специалистов из австрийской фирмы AVL, базируется на той же платформе, что и 1,6-литровая «турбочетвёрка» Exeed TXL или Chery Tiggo 8 Pro. Она развивает 186 л.с., но с увеличением объёма отдачу мотора удалось заметно повысить: Exeed VX будет продаваться в России в версии на 245 л.с. и 385 Нм крутящего момента, доступных в диапазоне от 1750 до 4000 об﻿/﻿мин.

Мотор располагает алюминиевым блоком цилиндров и поршнями из того же металла. Кроме того, двигатель отличается двумя верхними распред­валами, двойной системой изменения фаз газорас­пределения с цепным приводом, а также прямым впрыском с топливной рампой.

Работать двигателю предстоит с семиступен­чатым «роботом» от Getrag со сцеплениями «мокрого» типа и системой подключа­емого полного привода BorgWarner на базе много­дисковой муфты с электронным управлением. Время отклика муфты — 0,07 секунды.

В итоге Exeed VX способен ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 8,5 секунды, что на 0,4 секунды быстрее кроссоверов со 186-сильным мотором. Максимальная скорость вседорожника составляет 195 км﻿/﻿ч. При этом официаль­ный расход топлива будущей новинки — 8,5 литра в смешанном цикле.

Ранее сообщалось, что вседорожник, сопоставимый по габаритам с Toyota Highlander и VW Teramont, получит богатое оснащение — упоминались, к примеру, два 12,3-дюймовых экрана, акустика Sony, панорамная крыша и кожа в салоне. Старт продаж Exeed VX, по предваритель­ным данным, намечен на декабрь, однако цены на кроссовер пока не названы.