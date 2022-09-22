Новый Mitsubishi Outlander впервые получил турбомотор

Дальнобойный флагманский электрокроссовер Xpeng оценили в Китае на уровне российского Toyota RAV4
Новости

Дмитрий Елизаров

Китайская компания Xpeng начала продажи на домашнем рынке своего флагманского батарейного кроссовера G9. Он появится на рынке в шести комплектациях с двумя вариантами силовых установок и двумя же батареями, при этом самая дальнобойная версия G9 проедет без подзарядки более 700 километров. Цена — от 309 900 юаней или 2,6 миллиона рублей: российские цены на Toyota RAV4 стартуют с этой же отметки.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Xpeng G9 вытянулся в длину на 4,9 метра при колёсной базе 3 метра. Базовая версия кроссовера получит один мотор на задней оси на 313 л.с. и 430 Нм и сможет ускоряться до 100 км/ч за 6,4 секунды при максимальной скорости 200 км/ч. Самая доступная батарея обеспечит запас хода на 570 километров, более дорогая — на 702 километра по китайскому циклу CLTC.
  • Три самых дорогих модификации оснастят двумя двигателями, которые обеспечивают 551 л.с. и 717 Нм крутящего момента. Время разгона до 100 км/ч у такого Xpeng G9 сократится до 3,9 секунды, но максимальная скорость останется прежней. Аккумуляторы у всех трёх модификаций будут одинаковыми — на 650 километров пробега.
  • Компания называет G9 обладателем одной из самых быстрых систем подзарядки в мире. При 800-вольтовой архитектуре она поддерживает станции до 480 кВт, что позволит зарядить аккумуляторы на 200 километров запаса хода всего за 5 минут.
1/7
  • Премиальный электровседорожник получит три экрана в салоне — компактную панель приборов и два больших дисплея, центральный и для переднего пассажира. Медиасистема Xpeng G9 распознаёт голоса и работает на двух чипах Nvidia Drive Orin, число динамиков может достигать 28. Система полуавтономного управления уровня 2+ включает в себя два лидара, 31 датчик и фронтальную камеру.
  • Xpeng G9 стоит от 309 900 до 469 900 юаней (от 2,6 до 4 миллионов рублей). Компания уже подтвердила, что намерена продавать электромобиль за пределами Китая.

Ещё весной Xpeng запустила продажи своих моделей в некоторых странах Европы. К примеру, в Норвегии и Швеции можно официально купить седан P5 с 210-сильным мотором по цене около 40 тысяч евро.

Предпочли бы вот это или базовую Toyota RAV4?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании