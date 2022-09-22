Дальнобойный флагманский электрокроссовер Xpeng оценили в Китае на уровне российского Toyota RAV4

Премиальный электровседорожник получит три экрана в салоне — компактную панель приборов и два больших дисплея, центральный и для переднего пассажира. Медиасистема Xpeng G9 распознаёт голоса и работает на двух чипах Nvidia Drive Orin

, число динамиков может достигать 28.

Система полуавтономного управления уровня 2+ включает в себя два лидара, 31 датчик и фронтальную камеру.