Дальнобойный флагманский электрокроссовер Xpeng оценили в Китае на уровне российского Toyota RAV4

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Xpeng покажет и протестирует летающую машину в Дубае
Новый Mitsubishi Outlander впервые получил турбомотор
Дмитрий Елизаров
Китайская компания Xpeng начала продажи на домашнем рынке своего флагманского батарейного кроссовера G9. Он появится на рынке в шести комплектациях с двумя вариантами силовых установок и двумя же батареями, при этом самая дальнобойная версия G9 проедет без подзарядки более 700 километров. Цена — от 309 900 юаней или 2,6 миллиона рублей: российские цены на Toyota RAV4 стартуют с этой же отметки.
Ещё весной Xpeng запустила продажи своих моделей в некоторых странах Европы. К примеру, в Норвегии и Швеции можно официально купить седан P5 с 210-сильным мотором по цене около 40 тысяч евро.