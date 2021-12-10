Флагманский электрокар VW оснастят автопилотом 4-го уровня

Концерн Volkswagen доработал стратегию собственной электри­фикации на ближайшие несколько лет. Впервые в истории инвестиции VW в электри­фикацию и цифрови­зацию займут большую долю от всего заплани­рованного объёма: 89 миллиардов евро из 159, то есть 56%. Потратят эти деньги главным образом на пере­вооружение сборочных предприятий, которые должны обеспечить VW мировое лидерство на рынке электрокаров уже к 2025 году. А в 2026‑м VW запустит производство флагманской батарейной модели, известной сейчас под названием Project Trinity, по умолчанию оснастив её авто­пилотом 4‑го уровня.