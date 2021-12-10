Флагманский электрокар VW оснастят автопилотом 4-го уровня

Концерн Volkswagen доработал стратегию собственной электрификации на ближайшие несколько лет. Впервые в истории инвестиции VW в электрификацию и цифровизацию займут большую долю от всего запланированного объёма: 89 миллиардов евро из 159, то есть 56%. Потратят эти деньги главным образом на перевооружение сборочных предприятий, которые должны обеспечить VW мировое лидерство на рынке электрокаров уже к 2025 году. А в 2026‑м VW запустит производство флагманской батарейной модели, известной сейчас под названием Project Trinity, по умолчанию оснастив её автопилотом 4‑го уровня.
- Выпускать этот электромобиль будут на головном предприятии в Вольфсбурге, однако для производства Trinity концерн намерен построить отдельную сборочную линию, сопоставимую по масштабам с независимым заводом. Кроме того, с 2023 года в Вольфсбурге стартует сборка электрохэтча ID.3.
- Завод в Лейпциге переоснастят для производства двух электромобилей марки Porsche, базирующихся на платформе PPE. Одним из них предположительно станет электрическая версия кроссовера Macan, которую Porsche сейчас активно тестирует. Упомянуты также планы по «электрификации» завода Audi в Неккарзульме, где будут собирать новое поколение A6, однако превратится ли модельное семейство со сменой поколений в электромобиль, пока не уточняется. Между тем, появление большого электровседорожника уже подтверждено: в 2026 году на предприятии в Брюсселе стартует выпуск кроссовера Audi Q8 e‑tron.
- Самой важной частью этой стратегии называют модернизацию предприятия в Ганновере. Уже известно, что этот завод займётся сборкой всех модификаций вэна ID.Buzz, дебют которого должен состояться в ближайшее время. Кроме того, здесь будут выпускать шаттлы для собственного беспилотного проекта VW, компоненты для некоей новейшей модели Bentley, а также первый электрокар из так называемого «проекта Artemis». Предположительно этот проект подразумевает появление премиальных батарейных моделей у марок Bentley и Audi; в последнем случае он может стать серийной версией одного из концептов серии Sphere.
- Как сообщалось ранее, в Ганновере наладят выпуск и электромобиля, о котором ранее вообще не было известно. Это Volkswagen ID.California — электрический «дом на колёсах», который пополнит линейку машин VW для активного отдыха и будет базироваться на одной из версий VW ID.Buzz.
В целом же Volkswagen к середине десятилетия собирается стать мировым лидером на рынке электромобилей. При этом в структуре продаж самого концерна батарейный транспорт будет занимать до 25%. Примечательно, что часть средств, выделенных на развитие электрокаров, Volkswagen изыскал за счёт сокращения финансирования разработки гибридов: оно уменьшено примерно на 30%. В VW назвали гибридизацию «промежуточной технологией».