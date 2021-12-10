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Флагманский электрокар VW оснастят автопилотом 4-го уровня

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Дмитрий Елизаров

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Концерн Volkswagen доработал стратегию собственной электри­фикации на ближайшие несколько лет. Впервые в истории инвестиции VW в электри­фикацию и цифрови­зацию займут большую долю от всего заплани­рованного объёма: 89 миллиардов евро из 159, то есть 56%. Потратят эти деньги главным образом на пере­вооружение сборочных предприятий, которые должны обеспечить VW мировое лидерство на рынке электрокаров уже к 2025 году. А в 2026‑м VW запустит производство флагманской батарейной модели, известной сейчас под названием Project Trinity, по умолчанию оснастив её авто­пилотом 4‑го уровня.

Тизер Volkswagen project Trinity

  • Выпускать этот электромобиль будут на головном предприятии в Вольфс­бурге, однако для производства Trinity концерн намерен построить отдельную сборочную линию, сопоставимую по масштабам с независимым заводом. Кроме того, с 2023 года в Вольфсбурге стартует сборка электрохэтча ID.3.
  • Завод в Лейпциге переоснастят для производства двух электро­мобилей марки Porsche, базирующихся на платформе PPE. Одним из них предположи­тельно станет электрическая версия кроссовера Macan, которую Porsche сейчас активно тестирует. Упомянуты также планы по «электрификации» завода Audi в Неккар­зульме, где будут собирать новое поколение A6, однако превратится ли модельное семейство со сменой поколений в электро­мобиль, пока не уточняется. Между тем, появление большого электро­вседорожника уже подтверждено: в 2026 году на предприятии в Брюсселе стартует выпуск кроссовера Audi Q8 e‑tron.
  • Самой важной частью этой стратегии называют модернизацию предприятия в Ганновере. Уже известно, что этот завод займётся сборкой всех модификаций вэна ID.Buzz, дебют которого должен состояться в ближайшее время. Кроме того, здесь будут выпускать шаттлы для собственного беспилотного проекта VW, компоненты для некоей новейшей модели Bentley, а также первый электрокар из так называемого «проекта Artemis». Предположи­тельно этот проект подразумевает появление премиальных батарейных моделей у марок Bentley и Audi; в последнем случае он может стать серийной версией одного из концептов серии Sphere.
  • Как сообщалось ранее, в Ганновере наладят выпуск и электромобиля, о котором ранее вообще не было известно. Это Volkswagen ID.California — электрический «дом на колёсах», который пополнит линейку машин VW для активного отдыха и будет базироваться на одной из версий VW ID.Buzz.

В целом же Volkswagen к середине десятилетия собирается стать мировым лидером на рынке электро­мобилей. При этом в структуре продаж самого концерна батарейный транспорт будет занимать до 25%. Примечательно, что часть средств, выделенных на развитие электрокаров, Volkswagen изыскал за счёт сокращения финанси­рования разработки гибридов: оно уменьшено примерно на 30%. В VW назвали гибридизацию «промежуточной технологией».

Как считаете, удастся Фольксвагену задуманное?

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