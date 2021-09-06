Флагманский электрокар Mercedes-Benz получил AMG-версию: 3,4 секунды до 100 км/ч и имитация звука мотора

Доработанные в AMG электромоторы номинально развивают 658 л.с. и 950 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой Mercedes-AMG EQS 53 ускоряется до 100 км﻿/﻿ч за 3,8 секунды при максимальной скорости 220 км﻿/﻿ч. Опциональный пакет AMG Dynamic Plus повышает отдачу до 761 л.с. и 1020 Нм. В этом случае время разгона до сотни уменьшается на 0,2 секунды, а максимальная скорость вырастает до 250 км﻿/﻿ч. Самый мощный из стандартных лифтбеков — EQS 580, он комплектуется 523-сильной силовой установкой и может ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 4,3 секунды.

Внешность лифтбека изменена с применением компонентов, ранее входивших в пакет AMG Line, включая альтер­нативные бамперы. Кроме того, AMG EQS 53 оснастили иной «решёткой радиатора» с вертикаль­ными ламелями, спойлером на крышке багажника и новым набором колёсных дисков на 21 и 22 дюйма.

Изменения в оформлении кузова привели к ухудшению аэродинамики по сравнению со стандартным EQS: коэффи­циент лобового сопротив­ления повысился с 0,20 до 0,23. Потерял EQS AMG и в запасе хода. Благодаря 107,8-киловаттной батарее лифтбек сможет проехать без подзарядки до 580 километров, тогда как дально­бойность EQS 580 составляет до 620 километров с той же батареей. 200-киловаттная зарядная станция позволяет AMG EQS 53 пополнить энергозапас на 300 километров пути за 19 минут.

Специально для лифтбека разработали особую систему Sound Experience: она имитирует звук работающего двигателя. Саундтрек генериру­ется динамиками, установ­ленными как внутри машины, так и снаружи. Вне зависимости от режима работы ездовой электроники водителю доступны четыре варианта звучания — Balanced, Sport, Powerful и Performance, но последний появляется только с опциональ­ным пакетом AMG Dynamic Plus.

В стандартную комплектацию лифтбека войдут полно­управляемое шасси (задние колёса могут доворачи­ваться на угол до 9 градусов) и адаптивная пневмо­подвеска, элементы которой также были доработаны в AMG для улучшения управля­емости. Тормозная система включает в себя 415-милли­метровые диски с шести­поршневыми суппортами на передней оси и 378-милли­метровые с одно­поршневыми суппортами на задних колёсах. За доплату лифтбек получит карбон-керамические тормоза.

В базовое оснащение новинки войдёт мульти­медийная система MBUX с огромным экраном HyperScreen, доукомплекто­ванная функцией телеметрии. Кроме того, AMG EQS 53 получит спортивные кресла, усечённое снизу рулевое колесо и собственные варианты отделки интерьера.

Ожидается, что продажи Mercedes-AMG EQS 53 стартуют в начале следующего года. Цены на самый мощный и быстрый EQS пока не названы. В 2022‑м также на рынок выйдет вседорожная версия EQS: первое представ­ление о том, как будет выглядеть роскошный электрический кроссовер, призван дать концепт Mercedes-Maybach EQS.