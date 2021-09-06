Новая платформа и розовое золото: представлен электрокроссовер Mercedes-Maybach

Флагманский электрокар Mercedes-Benz получил AMG-версию: 3,4 секунды до 100 км/ч и имитация звука мотора
Новости

Дмитрий Елизаров

Подразделение Mercedes-AMG рассекретило собственную модификацию электрического флагмана EQS. Новинка сможет ускориться до 100 км/ч за 3,4 секунды благодаря доработанной силовой установке. Кроме того, лифтбек получил изменённое шасси и специально разработанную систему имитации звука двигателей.

1/8
  • Доработанные в AMG электромоторы номинально развивают 658 л.с. и 950 Нм крутящего момента. С такой силовой установкой Mercedes-AMG EQS 53 ускоряется до 100 км﻿/﻿ч за 3,8 секунды при максимальной скорости 220 км﻿/﻿ч. Опциональный пакет AMG Dynamic Plus повышает отдачу до 761 л.с. и 1020 Нм. В этом случае время разгона до сотни уменьшается на 0,2 секунды, а максимальная скорость вырастает до 250 км﻿/﻿ч. Самый мощный из стандартных лифтбеков — EQS 580, он комплектуется 523-сильной силовой установкой и может ускориться до 100 км﻿/﻿ч за 4,3 секунды.
  • Внешность лифтбека изменена с применением компонентов, ранее входивших в пакет AMG Line, включая альтер­нативные бамперы. Кроме того, AMG EQS 53 оснастили иной «решёткой радиатора» с вертикаль­ными ламелями, спойлером на крышке багажника и новым набором колёсных дисков на 21 и 22 дюйма.
  • Изменения в оформлении кузова привели к ухудшению аэродинамики по сравнению со стандартным EQS: коэффи­циент лобового сопротив­ления повысился с 0,20 до 0,23. Потерял EQS AMG и в запасе хода. Благодаря 107,8-киловаттной батарее лифтбек сможет проехать без подзарядки до 580 километров, тогда как дально­бойность EQS 580 составляет до 620 километров с той же батареей. 200-киловаттная зарядная станция позволяет AMG EQS 53 пополнить энергозапас на 300 километров пути за 19 минут.
  • Специально для лифтбека разработали особую систему Sound Experience: она имитирует звук работающего двигателя. Саундтрек генериру­ется динамиками, установ­ленными как внутри машины, так и снаружи. Вне зависимости от режима работы ездовой электроники водителю доступны четыре варианта звучания — Balanced, Sport, Powerful и Performance, но последний появляется только с опциональ­ным пакетом AMG Dynamic Plus.
  • В стандартную комплектацию лифтбека войдут полно­управляемое шасси (задние колёса могут доворачи­ваться на угол до 9 градусов) и адаптивная пневмо­подвеска, элементы которой также были доработаны в AMG для улучшения управля­емости. Тормозная система включает в себя 415-милли­метровые диски с шести­поршневыми суппортами на передней оси и 378-милли­метровые с одно­поршневыми суппортами на задних колёсах. За доплату лифтбек получит карбон-керамические тормоза.
  • В базовое оснащение новинки войдёт мульти­медийная система MBUX с огромным экраном HyperScreen, доукомплекто­ванная функцией телеметрии. Кроме того, AMG EQS 53 получит спортивные кресла, усечённое снизу рулевое колесо и собственные варианты отделки интерьера.

Ожидается, что продажи Mercedes-AMG EQS 53 стартуют в начале следующего года. Цены на самый мощный и быстрый EQS пока не названы. В 2022‑м также на рынок выйдет вседорожная версия EQS: первое представ­ление о том, как будет выглядеть роскошный электрический кроссовер, призван дать концепт Mercedes-Maybach EQS.

Электрический Mercedes-AMG: мир больше не будет прежним?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение
Проект компании