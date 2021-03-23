Porsche всё-таки выпустит флагманский гиперкар. Правда, не скоро

Руководство Porsche всегда «держит в уме» идею постройки флагманского гиперкара. Но сейчас инженеры компании заняты в первую очередь проблемами электрификации модельного ряда, а задача создания особо мощной и быстрой модели не является первоочерёдной.

Компания намерена вкладывать средства в развитие аккумуляторных технологий, и к разработке флагмана приступит не ранее того момента, когда сочтёт батареи подходящими для него. По словам Блуме, случится это не ранее середины десятилетия. «До 2025 года у нас не будет гиперкара. А вот позже он вполне может появиться», — приводит издание слова главы компании.

Возможно, в разработке преемника 918 Spyder, который станет полностью электрическим, Porsche помогут инженеры хорватской фирмы Rimac. В начале марта стало известно, что Porsche увеличила свою долю в этой компании с 15 до 24%, а специалисты Rimac уже приступили к работе над некими высокотехнологичными компонентами для будущих серийных Porsche.