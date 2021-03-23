Porsche всё-таки выпустит флагманский гиперкар. Правда, не скоро
Дмитрий Елизаров
Компания Porsche не отказывается от идеи выпуска флагманской модели, которая могла бы стать идеологическим преемником гиперкара 918 Spyder. Однако, как заявил глава Porsche Оливер Блуме изданию Autocar, сейчас перед фирмой стоят другие задачи, а разработка гиперкара отложена на вторую половину десятилетия.
Руководство Porsche всегда «держит в уме» идею постройки флагманского гиперкара. Но сейчас инженеры компании заняты в первую очередь проблемами электрификации модельного ряда, а задача создания особо мощной и быстрой модели не является первоочерёдной.
Компания намерена вкладывать средства в развитие аккумуляторных технологий, и к разработке флагмана приступит не ранее того момента, когда сочтёт батареи подходящими для него. По словам Блуме, случится это не ранее середины десятилетия. «До 2025 года у нас не будет гиперкара. А вот позже он вполне может появиться», — приводит издание слова главы компании.
Возможно, в разработке преемника 918 Spyder, который станет полностью электрическим, Porsche помогут инженеры хорватской фирмы Rimac. В начале марта стало известно, что Porsche увеличила свою долю в этой компании с 15 до 24%, а специалисты Rimac уже приступили к работе над некими высокотехнологичными компонентами для будущих серийных Porsche.
Примерно в этот же период времени свою дозу электричества может получить и самая знаковая модель компании — Porsche 911. От полного перевода на электротягу в фирме наотрез отказываются, утверждая, что как минимум в нынешнем десятилетии «девятьсот одиннадцатый» сохранит ДВС. Однако, как пишет Autoblog со ссылкой на заявление всё того же Блуме, в Porsche уже обдумывают концепцию гибридного варианта 911 — его могут построить с опорой на технологии, применявшиеся на болидах для Ле-Мана.