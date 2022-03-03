Китайский флаг. Обзор очень большого китайского электрокроссовера за много миллионов рублей

Трудно сказать, в какой именно момент нас перестали пугать ценники китайских машин, но автомобиль дороже Porsche Taycan Turbo S сегодня всё ещё кажется чем-то невероятным. Мы отправились на знакомство с одной из самых интересных моделей Hongqi — большим электрическим кроссовером E‑HS9, — чтобы вживую оценить продвинутую китайскую роскошь.
Hongqi, что переводится с китайского как «красный флаг», — это бренд с 64-летней историей. Марка принадлежит государственному концерну FAW, и изначально под ней выпускались только автомобили для правительственного гаража, которые не поступали в свободную продажу. Но в XXI веке ситуация изменилась: марка вышла на «гражданский» рынок, а в её линейке появились относительно доступные модели.
Несмотря на возраст, сегодня Hongqi находится в стадии активного развития. С 2018 года бренд выпустил по паре разнокалиберных седанов и кроссоверов, а также разработал три полностью электрические модели, включая E‑HS9 (который выпускается с 2020‑го). Продажи начали расти семимильными шагами: от 26 тысяч машин в 2018‑м до более чем 300 тысяч в 2021 году!
Параллельно в Hongqi решили, что пора выходить на другие рынки, причём не только на азиатские — на официальном сайте указаны контакты представительств в 13 странах, не считая Китая. Ещё в прошлом году первые партии машин прибыли, например, в Норвегию и Азербайджан, уже есть дистрибьюторы марки в Узбекистане и Украине.
Информации о планах Hongqi на российский рынок нет, однако купить одну из самых интересных машин бренда у нас можно: E-HS9 предлагает частный московский импортёр. И спрос есть! Несколько машин уже переданы покупателям, другие находятся в пути, а в общей сложности насчитывается дюжина заказов. Причём покупают кроссоверы не только жители столицы или Санкт-Петербурга — есть заказчики из Сочи, Казани, Уфы, Новосибирска и Крыма.
Почему неведомый электрокар из Китая, а не роскошные автомобили известных заслуженных брендов? Да потому что экзотика! Для кого-то это просто интересная игрушка, кто-то захотел сделать оригинальный подарок жене (у которой наверняка уже есть что-нибудь немецкое и премиальное — зачем повторяться?!). Три экземпляра E‑HS9 были куплены в качестве корпоративных машин с расчётом на вау-эффект.
Привлекать внимание E-HS9 умеет. Во-первых, он очень большой: 5209 миллиметров длины, 2010 миллиметров ширины и 1731 миллиметр высоты! Во-вторых, он действительно необычно выглядит, а особенно выгодно здоровяк смотрится в опциональном двухцветном оформлении.
То, что это электрокар, выдают всего три детали: лючок в переднем левом крыле, за которым скрывается дополнительный разъём для подзарядки, да индикаторы уровня заряда на стойках за задними дверьми. В остальном кросс никак не намекает на свою электрическую сущность, а на заднем бампере присутствует даже декор, напоминающий фальшпатрубки выхлопной системы.
Кстати, аналогии между Hongqi и Rolls-Royce небеспочвенны: с 2018 года над внешностью машин китайской марки работает дизайнер Джайлс Тейлор, который долгое время трудился в британской компании.
Салон E-HS9 тоже впечатляет — уже хотя бы потому, что экранов в нём как в магазине электроники! Загибаем пальцы: приборная панель, основной дисплей мультимедийки, блок климат-контроля, экран для пассажира спереди, ещё два — для пассажиров на втором ряду, тачскрин «климата» между задними креслами… И даже зеркало заднего вида здесь цифровое — это картинка с камеры.
На месте водителя первым делом обращаешь внимание на крупную пластиковую накладку поверх рулевой колонки. В ней — пара «глаз» системы, следящей за состоянием водителя. Сиденье неплохое, хотя возможности его регулировки не особо впечатляют: нет настраиваемой боковой поддержки, а подушка удлиняется по старинке — необходимо вручную выдвигать её крайнюю часть. У руля есть электрорегулировка, но диапазон по вылету мог бы быть чуточку больше.
Материалы отделки вроде бы неплохие: есть и натуральная кожа с настоящей прострочкой, и алькантара на стойках с потолком. Но очень дорогим интерьер не ощущается и живьём выглядит несколько проще, чем на фото. Особого внимания тактильным ощущениям в Hongqi тоже не уделили — взять хотя бы по-простецки клацающие кнопки на руле или чересчур легковесные клавиши стеклоподъёмников.
Второй ряд, конечно же, очень просторен. Для сравнения: E‑HS9 на 10 сантиметров длиннее нового Lexus LX, а его колёсная база больше аж на 26 сантиметров! Оба задних сиденья оснащены электроприводом и оттоманкой, однако максимально возможный угол их раскладывания невелик, а ноги рослого пассажира не ложатся на поднимающуюся подпорку — пятки всё равно касаются пола. Немного расстраивает и то, как громко щёлкают реле электроприводов и работают моторчики, зато установлены сиденья не так высоко, как это бывает в больших неэлектрических внедорожниках.
Интересно, что конфигурация салона электрокросса может быть не только такой, с раздельными сиденьями. E‑HS9 предлагается в том числе с более практичным трёхместным вторым рядом и даже с тремя рядами кресел, при которых количество посадочных мест возрастает до семи.
Поездить на китайском суперкроссовере не удалось: этот экземпляр всё ещё находится в автосалоне, но уже принадлежит клиенту. А жаль! Ведь эта штука массой 2,6 тонны способна, представьте себе, набирать «сотню» за время от 5 до 6,5 секунды в зависимости от модификации!
Электромоторов у E-HS9 всегда два. На переднюю ось устанавливается агрегат мощностью 217,5 л.с. при 300 Нм, а сзади может быть либо такой же, либо 333-сильный (450 Нм). В совокупности это даёт 435 или 551 л.с. при 600 или 750 Нм крутящего момента.
Прежде E-HS9 предлагал ещё и выбор тяговой батареи (84 и 99 кВт·ч), но модель 2022 года продаётся только со 120-киловаттным аккумулятором. По паспорту менее мощной конфигурации кроссовера её должно хватать на 690 километров пробега, а топовой — на 660 километров.
Однако заявленные цифры запаса хода были достигнуты по устаревшему циклу NEDC, что привычно для машин из Китая. И их смело можно назвать завышенными: европейцы измеряют запас хода по более реальным циклам WLTP или EPA. Представители импортёра говорят, что нужно отнимать от официальных цифр примерно 20% в летний период и около 30% — в зимний.
Со скоростью восполнения энергии расклад следующий: от станции переменного тока электрокросс берёт максимум 7 киловатт, а при «заправке» постоянным током — до 50! Правда, последнее возможно только при подключении через китайский разъём GBT, который в России не используется.
Что до самых главных цифр, то купить Hongqi E-HS9 2022 года в России в конце февраля можно было за 10 750 000 рублей — это цена за базовую версию с семью местами и 435-сильной силовой установкой. Но это машина без матричных фар, атмосферной подсветки салона и электропривода кресел второго ряда, а также с более простой аудиосистемой, нежели у старших версий.
Следующий этап: шестиместный кроссовер той же мощности, но с вышеперечисленными плюшками. Такой E‑HS9 стоит 11 250 000 рублей. Предтоповая версия — это 551-сильный E‑HS9 с шестью местами и пневмоподвеской за 12 650 000 рублей. Но понятно, что прямо сейчас эти цифры потеряли всякую актуальность.
Наконец, за 13 900 000 рублей в феврале предлагался кросс с парой VIP-кресел сзади. Его оснащение отличается, например, 22‑дюймовыми колёсами вместо 21‑х, беспроводной зарядкой и дисплеями на втором ряду, отделкой сидений натуральной кожей вместо искусственной, системой ароматизации воздуха в салоне и аудиосистемой с 16 динамиками. Таким образом, на момент нашего знакомства Hongqi E‑HS9 можно было сравнить по ценам с Mercedes-Benz GLS (речь не о Maybach-версии), но при этом китайский кроссовер был дороже (в случае с некоторыми версиями — на несколько миллионов рублей), чем BMW X7.
На сколько это дороже, чем E-HS9 стоит дома? В переводе на рубли начальный ценник в Китае составлял примерно 7,22 миллиона, а топовая версия — 9,55 миллиона. Но о том, велика ли переплата, рассуждать нет смысла: экзотика есть экзотика, а интерес к ней, как показывает практика, имеется. В конце концов, здесь и сейчас E‑HS9 определённо производит ценный для многих вау-эффект, а подобных альтернатив ему — единицы.