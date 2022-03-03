Китайский флаг. Обзор очень большого китайского электрокроссовера за много миллионов рублей

Информации о планах Hongqi на российский рынок нет, однако купить одну из самых интересных машин бренда у нас можно: E-HS9 предлагает частный московский импортёр. И спрос есть! Несколько машин уже переданы покупателям, другие находятся в пути, а в общей сложности насчитывается дюжина заказов. Причём покупают кроссоверы не только жители столицы или Санкт-Петербурга — есть заказчики из Сочи, Казани, Уфы, Новосибирска и Крыма.

Почему неведомый электрокар из Китая, а не роскошные автомобили известных заслуженных брендов? Да потому что экзотика! Для кого-то это просто интересная игрушка, кто-то захотел сделать оригинальный подарок жене (у которой наверняка уже есть что-нибудь немецкое и премиальное — зачем повторяться?!). Три экземпляра E‑HS9 были куплены в качестве корпоративных машин с расчётом на вау-эффект.

Привлекать внимание E-HS9 умеет. Во-первых, он очень большой: 5209 миллиметров длины, 2010 миллиметров ширины и 1731 миллиметр высоты! Во-вторых, он действительно необычно выглядит, а особенно выгодно здоровяк смотрится в опциональном двухцветном оформлении.