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На продажу выставлен открытый Toyota FJ Cruiser. Официально таких не делали, но он не единственный

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Михаил Кондратьев

На сайте Cars & Bids выставлен на продажу необычный Toyota FJ Cruiser — это внедорожник с мягким складным верхом. Официально такая модель не выпускалась, её подготовили в калифор­нийском ателье Newport Convertible Engineering. Согласно объявлению, всего там было сделано около 35 подобных машин.

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  • Крыша оснащена электроприводом, сам материал и заднее стекло — новые, их заменили весной текущего года. Помимо этого, внедорожник получил 17-дюймовые колёса TRD, заднюю пневмо­подвеску и систему дистанци­онного запуска. В комп­лектации присут­ствуют также аудио­система с девятью динамиками и бесключевой доступ.

  • Под капотом — четырёх­литровый атмо­сферный V6 мощностью 242 силы, в паре с ним работают пятиступен­чатый «автомат» и раздаточная коробка. Установ­лена блокировка заднего дифферен­циала.

  • Автомобиль 2008 был куплен нынешним владельцем в 2013-м с пробегом около 100 тысяч кило­метров — за 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Сейчас пробег превышает 300 тысяч, но FJ Cruiser сохранился в неплохом состоянии. Требуются небольшой космети­ческий ремонт и обработка днища, где местами появилась ржавчина.

  • Продажа осуществляется по принципу аукциона, текущая высшая ставка равна 20,5 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей). Торги продлятся ещё день.

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