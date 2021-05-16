На продажу выставлен открытый Toyota FJ Cruiser. Официально таких не делали, но он не единственный
Михаил Кондратьев
На сайте Cars & Bids выставлен на продажу необычный Toyota FJ Cruiser — это внедорожник с мягким складным верхом. Официально такая модель не выпускалась, её подготовили в калифорнийском ателье Newport Convertible Engineering. Согласно объявлению, всего там было сделано около 35 подобных машин.
Крыша оснащена электроприводом, сам материал и заднее стекло — новые, их заменили весной текущего года. Помимо этого, внедорожник получил 17-дюймовые колёса TRD, заднюю пневмоподвеску и систему дистанционного запуска. В комплектации присутствуют также аудиосистема с девятью динамиками и бесключевой доступ.
Под капотом — четырёхлитровый атмосферный V6 мощностью 242 силы, в паре с ним работают пятиступенчатый «автомат» и раздаточная коробка. Установлена блокировка заднего дифференциала.
Автомобиль 2008 был куплен нынешним владельцем в
2013-мс пробегом около 100 тысяч километров — за 16 тысяч долларов (1,2 миллиона рублей). Сейчас пробег превышает 300 тысяч, но FJ Cruiser сохранился в неплохом состоянии. Требуются небольшой косметический ремонт и обработка днища, где местами появилась ржавчина.
Продажа осуществляется по принципу аукциона, текущая высшая ставка равна 20,5 тысячи долларов (1,5 миллиона рублей). Торги продлятся ещё день.