На продажу выставлен открытый Toyota FJ Cruiser. Официально таких не делали, но он не единственный

Крыша оснащена электроприводом, сам материал и заднее стекло — новые, их заменили весной текущего года. Помимо этого, внедорожник получил 17-дюймовые колёса TRD, заднюю пневмо­подвеску и систему дистанци­онного запуска. В комп­лектации присут­ствуют также аудио­система с девятью динамиками и бесключевой доступ.

Под капотом — четырёх­литровый атмо­сферный V6 мощностью 242 силы, в паре с ним работают пятиступен­чатый «автомат» и раздаточная коробка. Установ­лена блокировка заднего дифферен­циала.