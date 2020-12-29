Пять пикапов Toyota Tundra, застрявших в горах США: посмотрите, как их спасали
Дмитрий Елизаров
Группа автолюбителей на пяти пикапах Toyota Tundra отправилась в путешествие по одной из горных троп штата Колорадо. Резко изменившиеся погодные условия, а также некоторая самонадеянность водителей привели к тому, что образовавшуюся свалку вынуждены были растаскивать волонтёры. Видео спасательной операции опубликовано на канале Colorado 4x4 Rescue and Recovery в YouTube.
Инцидент произошёл в районе горы Альмагре. Кавалькада пикапов спокойно двигалась по внедорожной тропе до тех пор, пока не наткнулась на обледенелый спуск. Известно, что накануне снежное покрытие на этом спуске размесили путешественники, проехавшие здесь ранее, после чего подтаявший снег замёрз и превратил дорогу в настоящую ледяную горку.
Удержаться Тундрам на спуске не удалось: возможно, сработал «эффект домино». В итоге четыре машины оказались в кювете, а спастись от неконтролируемого скольжения удалось только последнему из колонны. Водитель вовремя сообразил, что заезжать на ледяной «жёлоб» не стоит.
Разгребать образовавшуюся свалку отправились местные волонтёры из спасательной группы. В продолжавшейся целый день операции участвовало около десятка человек и четыре внедорожника с цепями противоскольжения на колёсах. По подсчётам спасателей, затрачено на извлечение пикапов было 136 человеко-часов. Чтобы растащить застрявшие машины по возможности без повреждений, использовалась целая система лебёдок и блоков.
Волонтёрская группа Colorado 4x4 Rescue and Recovery существует исключительно на пожертвования, так что платить за спасение из ледяного плена владельцам пикапов не пришлось.
В сентябре нынешнего года похожим образом выручали застрявший в горах Калифорнии Jeep Wrangler. Его владелец по ошибке заехал на велосипедную тропу и просто бросил автомобиль, после чего возвращением машины на твёрдую землю занялось местное оффроад-сообщество.