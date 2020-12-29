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Пять пикапов Toyota Tundra, застрявших в горах США: посмотрите, как их спасали

Новости

Дмитрий Елизаров

Группа автолюбителей на пяти пикапах Toyota Tundra отправилась в путе­шествие по одной из горных троп штата Колорадо. Резко изменив­шиеся погодные условия, а также некоторая само­надеян­ность водителей привели к тому, что образовав­шуюся свалку вынуждены были растаски­вать волонтёры. Видео спасатель­ной операции опублико­вано на канале Colorado 4x4 Rescue and Recovery в YouTube.

  • Инцидент произошёл в районе горы Альмагре. Каваль­када пикапов спокойно двигалась по внедорожной тропе до тех пор, пока не наткнулась на обледе­нелый спуск. Известно, что накануне снежное покрытие на этом спуске размесили путеше­ственники, проехавшие здесь ранее, после чего подтаявший снег замёрз и превратил дорогу в настоящую ледяную горку.

  • Удержаться Тундрам на спуске не удалось: возможно, сработал «эффект домино». В итоге четыре машины оказались в кювете, а спастись от неконтроли­руемого скольжения удалось только последнему из колонны. Водитель вовремя сообразил, что заезжать на ледяной «жёлоб» не стоит.

  • Разгребать образовавшуюся свалку отправились местные волонтёры из спасатель­ной группы. В продол­жавшейся целый день операции участ­вовало около десятка человек и четыре внедорож­ника с цепями противо­скольжения на колёсах. По подсчётам спасателей, затрачено на извле­чение пикапов было 136 человеко-часов. Чтобы растащить застрявшие машины по возмож­ности без повреждений, использо­валась целая система лебёдок и блоков.

  • Волонтёрская группа Colorado 4x4 Rescue and Recovery существует исключи­тельно на пожертво­вания, так что платить за спасение из ледяного плена владельцам пикапов не пришлось.

  • В сентябре нынешнего года похожим образом выручали застрявший в горах Калифорнии Jeep Wrangler. Его владелец по ошибке заехал на вело­сипедную тропу и просто бросил автомобиль, после чего возвраще­нием машины на твёрдую землю занялось местное оффроад-сообщество.

Как считаете, нужно было выставить счёт застрявшим?

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