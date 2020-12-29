Пять пикапов Toyota Tundra, застрявших в горах США: посмотрите, как их спасали

Инцидент произошёл в районе горы Альмагре. Каваль­када пикапов спокойно двигалась по внедорожной тропе до тех пор, пока не наткнулась на обледе­нелый спуск. Известно, что накануне снежное покрытие на этом спуске размесили путеше­ственники, проехавшие здесь ранее, после чего подтаявший снег замёрз и превратил дорогу в настоящую ледяную горку.

Удержаться Тундрам на спуске не удалось: возможно, сработал «эффект домино». В итоге четыре машины оказались в кювете, а спастись от неконтроли­руемого скольжения удалось только последнему из колонны. Водитель вовремя сообразил, что заезжать на ледяной «жёлоб» не стоит.

Разгребать образовавшуюся свалку отправились местные волонтёры из спасатель­ной группы. В продол­жавшейся целый день операции участ­вовало около десятка человек и четыре внедорож­ника с цепями противо­скольжения на колёсах. По подсчётам спасателей, затрачено на извле­чение пикапов было 136 человеко-часов. Чтобы растащить застрявшие машины по возмож­ности без повреждений, использо­валась целая система лебёдок и блоков.

Волонтёрская группа Colorado 4x4 Rescue and Recovery существует исключи­тельно на пожертво­вания, так что платить за спасение из ледяного плена владельцам пикапов не пришлось.