Автовоз с новыми Теслами загадочно сгорел на шоссе

При движении по шоссе водитель автовоза заметил пламя в зеркале заднего вида. У него получилось остановиться в безопасном месте, отсоеди­нить два полу­прицепа и отогнать тягач в сторону. В результате инцидента никто не пострадал, но все автомобили сгорели.

Пожарные сообщили, что огонь вспыхнул в последнем полуприцепе. Судя по фото­графиям, позже всех загорелся японский седан.

Представители компании Tesla заявили, что причиной пожара не являются их электрокары и обвинили во всем тягач, однако между Теслами и грузовиком находился ещё один полуприцеп.