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Автовоз с новыми Теслами загадочно сгорел на шоссе

Новости

Николай Андреев

Дорожный патруль американского штата Невада вынужденно закрыл участок шоссе после того, как на нём загорелся автовоз, перевозив­ший пять новых электро­мобилей Tesla и подержанный Subaru Legacy. Об этом сообщает Elko Daily.

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  • При движении по шоссе водитель автовоза заметил пламя в зеркале заднего вида. У него получилось остановиться в безопасном месте, отсоеди­нить два полу­прицепа и отогнать тягач в сторону. В результате инцидента никто не пострадал, но все автомобили сгорели.

  • Пожарные сообщили, что огонь вспыхнул в последнем полуприцепе. Судя по фото­графиям, позже всех загорелся японский седан.

  • Представители компании Tesla заявили, что причиной пожара не являются их электрокары и обвинили во всем тягач, однако между Теслами и грузовиком находился ещё один полуприцеп.

  • Сейчас местная пожарная служба выясняет обстоя­тельства загадочного пожара и пока не раскрывает свои версии.

Что могло загореться первым?

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