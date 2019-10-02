Автовоз с новыми Теслами загадочно сгорел на шоссе
Николай Андреев
Дорожный патруль американского штата Невада вынужденно закрыл участок шоссе после того, как на нём загорелся автовоз, перевозивший пять новых электромобилей Tesla и подержанный Subaru Legacy. Об этом сообщает Elko Daily.
При движении по шоссе водитель автовоза заметил пламя в зеркале заднего вида. У него получилось остановиться в безопасном месте, отсоединить два полуприцепа и отогнать тягач в сторону. В результате инцидента никто не пострадал, но все автомобили сгорели.
Пожарные сообщили, что огонь вспыхнул в последнем полуприцепе. Судя по фотографиям, позже всех загорелся японский седан.
Представители компании Tesla заявили, что причиной пожара не являются их электрокары и обвинили во всем тягач, однако между Теслами и грузовиком находился ещё один полуприцеп.
Сейчас местная пожарная служба выясняет обстоятельства загадочного пожара и пока не раскрывает свои версии.