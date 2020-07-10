Спрос на автомобили Европы за полгода упал на 40 процентов

5 секретов эффективного размещения подержанных автомобилей на классифайде

Про бизнес

Хорошее объявление с качественным контентом — одна из основ эффективной продажи автомобиля. Тем не менее, после публикации объявления нельзя отпускать «в свободное плавание», необходимо следить за их актуальностью, конверсией и другими показателями. 

Ранее мы поделились рекомен­дациями по работе с объяв­лениями о продаже новых машин. Теперь рассказы­ваем о том, что влияет на эффективность размещения объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру и о том, как с ними работать.

Качественный контент

Фотографии. Один из самых важных советов от Авто.ру — загружайте больше качественных фото­графий, минимум 8 штук. Это поможет пользо­вателю подробно рассмотреть авто­мобиль ещё до приезда в салон. Фото­графии должны показывать общее состояние автомобиля и указывать на важные детали. Не стоит «обрезать» машину, делать снимки слишком светлыми или тёмными. Задайте единый стандарт и следуйте ему: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, точка съёмки и так далее. Это сделает объявление привлека­тельнее. Мы создали краткий гид с рекомендациями о том, как фотографировать машину.

3D-панорамы. Добавьте к обычным снимкам машины 3D-панораму — интерактивная фото­­графия автомо­биля в формате 360 градусов. Она позволяет детально рас­смотреть машину со всех сторон. По статистике Авто.ру, объявления с панорамными снимками читают вдвое чаще, чем остальные публикации, потому что они выделяются в поисковой выдаче соответ­ствующей иконкой, что делает их заметнее. Кроме того, пользователи проводят на треть больше времени в объяв­лениях с «панорамой», а их конверсия выше в 1,5 раза.

Панорамы можно интегрировать на сайт своего дилерского центра. Сервис по созданию 3D-панорамы совершенно бесплатный, а подробно о нём мы рассказывали в этой статье.

Описание. Описание автомобиля в объявлении должно быть кратким и информативным. Не перегружайте его подробным пере­числением комплектации — для этого есть специальные поля, в которых указы­ваются все опции ещё на стадии заполнения объявления — «экстрас». Сопроводите описание важными нюансами, например: «два владельца, первый — дилерский центр, машина из тестового парка, второй — частное лицо, единственный хозяин».

Авто.ру поможет сделать ваше объявление заметнее. Мы добавили бейджи — специ­альные отметки, которые появляются в объяв­­лении, если автомобиль подходит под те или иные условия. С их помощью продавать хорошие машины стало проще. Подробно о бейджах можно почитать по этой ссылке.

Видеоролик. Добавьте в объявление видео­обзор автомобиля — он помогает пользователю вниматель­нее разглядеть машину. Кроме того, такие публикации смотрят чаще: в 2 раза с десктопной версии сайта, в 1,6 раза — в мобильном приложении. Конверсия от просмотра объявления к просмотру телефона возрастает соразмерно.

Состояние склада

Количество предложений, выгруженных на Авто.ру, влияет на вашу долю на классифайде. Чем она выше, тем чаще ваши объявления будут встречаться пользо­вателям. А также выгрузка полного склада автомобилей позволяет дилерам участвовать в программе лояльности и получать кэшбэк. О ней мы рассказывали в этом материале.

Отчёты по VIN. Важный параметр, который влияет на входящий трафик и звонки — отчёт по VIN. Если отчёт зелёный, значит авто­мобиль юридически чист, а заявленные параметры — например, количество владельцев и характери­стики — указаны корректно. Серые и красные отчёты свидетель­ствуют о несоот­ветствии в каких-либо указанных данных (например, о расхож­дении пробега) или юридических ограни­чениях на автомобиль.

Согласно статистике, по объявлениям с «серыми» отчётами пользователи звонят на 36% реже, чем по «зелёным». По «красным» обращений меньше на 68%. Перед выкупом автомобиля с пробегом рекомендуем проверить его историю с помощью нашего сервиса «История автомобиля». В отчёте можно увидеть уникальные данные по автомобилю, которые невозможно найти в других источниках, например, «История размещения на Авто.ру».

Если на складе уже есть «серый» или «красный» автомобиль, в отчёте вы можете оставить комментарий, который поможет пользователю удосто­вериться, что с машиной всё в порядке. Например, в отчете говорится о ДТП, но по факту владелец слегка притёр бампер о другой автомобиль на парковке — укажите это, и потенци­альный покупатель будет понимать, что его не ждёт ничего серьёзного.

«Авто.ру Эксперт». Используйте дополни­тельные каналы продаж и выкупа автомобилей. «Авто.ру Эксперт» — бесплатный сервис для дилеров и профес­сиональных продавцов. Это закрытая площадка, где можно разместить объявления о продаже, которые будут недоступны частным пользо­вателям классифайда. Узнать про новую площадку можно в этой статье.

Конкурентные цены

Следите за тем, чтобы цены на автомобили были конкурентными относительно предложений других продавцов. Для аналитики в личном кабинете дилера Авто.ру есть инструменты и фильтры: можно просматривать позицию объявления в поисковой выдаче при сортировке по цене, актуальности и дате размещения. Кроме того, в листинге Авто.ру появились бейджи «Хорошая цена» и «Отличная цена», которые говорят о том, что автомобиль «в рынке» или дешевле среднерыночной стоимости.

Кроме того, если вы снизили цену автомобиля с пробегом более чем на 5%, мы отправим пуш-уведомление покупателям, которые добавили ваше объявление в «Избранное».

Продвижение

Только 5% пользователей Авто.ру меняют сортировку поисковой выдачи. Большинство же оставляет стандартный вариант — «по актуальности». Поэтому задача продавца — поднять объявление максимально высоко в листинге. На позицию объявления влияют 3 составляющих: хороший контент, дата публикации (старые публикации окажутся в поиске ниже) и использо­вание услуг продвижения.

В среднем покупатели выбирают автомобиль 3–5 недель. Продавать быстрее помогают инструменты продвижения, например, «Поднятие в топ поиска». Но чтобы поднятие работало эффективнее, рекомендуем добавить в объявление новые фото­графии или хотя бы сменить порядок тех, что уже загружены, — это сделает публикацию визуально свежее. Иначе пользователь, который выбирает машину не один день и уже сталки­вался с вашим объявлением, скорее всего «узнает» его и пропустит.

Для тех, кто не хочет разбираться в тонкостях использования инструментов продвижения, мы создали механизм «Автостратегия» и пакет «Турбо-продажа». «Авто­стратегия» — это автомати­ческое применение платных услуг в пределах установ­­ленного дилером бюджета. «Турбо-продажа» — пакет услуг, состоящий из трёх опций: «Спец­пред­ложение», «Премиум-объявление» и «Поднятие в топ поиска». С его помощью можно нарастить количе­ство просмотров объявлений и телефона, повысить конверсию, а также ускорить сбыт неликвидных или, наоборот, самых ликвидных моделей. Подроб­ности о пакете и успешный кейс одного из дилеров, который воспользо­вался этой услугой, можно узнать в этом материале.

Аналитика

Аналитика показателей эффективности — важная задача в бизнесе. Дилерам Авто.ру доступны различные инструменты, которые помогут изучить результаты работы.

«Приезды в салон». Ещё один уникальный инструмент аналитики, доступный дилерам Авто.ру, позволяет отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений на класси­файде в посещения салона. Он поможет маркетологам отследить посетителей, которые после просмотра объявления на Авто.ру не стали звонить дилеру, а сразу приехали смотреть машину. С помощью этого инструмента легко оценить эффективность размещения на классифайде. Подроб­ности можно прочитать в отдельной статье.

Коллтрекинг. Мы обновили коллтрекинг. Он стал динамическим — звонки автомати­чески привязы­ваются к соответ­ствующему объяв­лению. Кроме того, появились новые возможности для сортировки звонков по параметрам, разметка уникальных и целевых звонков и многое другое. Подробнее обо всех возможностях коллтрекинга можно узнать по этой ссылке.

«Конверсия объявлений». Узнать конверсию по каждой конкретной публикации теперь можно прямо в личном кабинете. Дилер может увидеть конверсию в просмотры объявлений, номера телефона или звонок. Проанализируйте этот показатель и проработайте объявления с самой низкой конверсией. И начинайте с самого начала — с контента.

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