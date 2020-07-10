5 секретов эффективного размещения подержанных автомобилей на классифайде

Хорошее объявление с качественным контентом — одна из основ эффективной продажи автомобиля. Тем не менее, после публикации объявления нельзя отпускать «в свободное плавание», необходимо следить за их актуальностью, конверсией и другими показателями.

Ранее мы поделились рекомен­дациями по работе с объяв­лениями о продаже новых машин. Теперь рассказы­ваем о том, что влияет на эффективность размещения объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру и о том, как с ними работать.

Качественный контент

Фотографии. Один из самых важных советов от Авто.ру — загружайте больше качественных фото­графий, минимум 8 штук. Это поможет пользо­вателю подробно рассмотреть авто­мобиль ещё до приезда в салон. Фото­графии должны показывать общее состояние автомобиля и указывать на важные детали. Не стоит «обрезать» машину, делать снимки слишком светлыми или тёмными. Задайте единый стандарт и следуйте ему: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, точка съёмки и так далее. Это сделает объявление привлека­тельнее. Мы создали краткий гид с рекомендациями о том, как фотографировать машину.