5 секретов эффективного размещения подержанных автомобилей на классифайде
Хорошее объявление с качественным контентом — одна из основ эффективной продажи автомобиля. Тем не менее, после публикации объявления нельзя отпускать «в свободное плавание», необходимо следить за их актуальностью, конверсией и другими показателями.
Ранее мы поделились рекомендациями по работе с объявлениями о продаже новых машин. Теперь рассказываем о том, что влияет на эффективность размещения объявлений о продаже автомобилей с пробегом на Авто.ру и о том, как с ними работать.
Качественный контент
Фотографии. Один из самых важных советов от Авто.ру — загружайте больше качественных фотографий, минимум 8 штук. Это поможет пользователю подробно рассмотреть автомобиль ещё до приезда в салон. Фотографии должны показывать общее состояние автомобиля и указывать на важные детали. Не стоит «обрезать» машину, делать снимки слишком светлыми или тёмными. Задайте единый стандарт и следуйте ему: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, точка съёмки и так далее. Это сделает объявление привлекательнее. Мы создали краткий гид с рекомендациями о том, как фотографировать машину.
3D-панорамы. Добавьте к обычным снимкам машины 3D-панораму — интерактивная фотография автомобиля в формате 360 градусов. Она позволяет детально рассмотреть машину со всех сторон. По статистике Авто.ру, объявления с панорамными снимками читают вдвое чаще, чем остальные публикации, потому что они выделяются в поисковой выдаче соответствующей иконкой, что делает их заметнее. Кроме того, пользователи проводят на треть больше времени в объявлениях с «панорамой», а их конверсия выше в 1,5 раза.
Панорамы можно интегрировать на сайт своего дилерского центра. Сервис по созданию 3D-панорамы совершенно бесплатный, а подробно о нём мы рассказывали в этой статье.
Описание. Описание автомобиля в объявлении должно быть кратким и информативным. Не перегружайте его подробным перечислением комплектации — для этого есть специальные поля, в которых указываются все опции ещё на стадии заполнения объявления — «экстрас». Сопроводите описание важными нюансами, например: «два владельца, первый — дилерский центр, машина из тестового парка, второй — частное лицо, единственный хозяин».
Авто.ру поможет сделать ваше объявление заметнее. Мы добавили бейджи — специальные отметки, которые появляются в объявлении, если автомобиль подходит под те или иные условия. С их помощью продавать хорошие машины стало проще. Подробно о бейджах можно почитать по этой ссылке.
Видеоролик. Добавьте в объявление видеообзор автомобиля — он помогает пользователю внимательнее разглядеть машину. Кроме того, такие публикации смотрят чаще: в 2 раза с десктопной версии сайта, в 1,6 раза — в мобильном приложении. Конверсия от просмотра объявления к просмотру телефона возрастает соразмерно.
Состояние склада
Количество предложений, выгруженных на Авто.ру, влияет на вашу долю на классифайде. Чем она выше, тем чаще ваши объявления будут встречаться пользователям. А также выгрузка полного склада автомобилей позволяет дилерам участвовать в программе лояльности и получать кэшбэк. О ней мы рассказывали в этом материале.
Отчёты по VIN. Важный параметр, который влияет на входящий трафик и звонки — отчёт по VIN. Если отчёт зелёный, значит автомобиль юридически чист, а заявленные параметры — например, количество владельцев и характеристики — указаны корректно. Серые и красные отчёты свидетельствуют о несоответствии в каких-либо указанных данных (например, о расхождении пробега) или юридических ограничениях на автомобиль.
Согласно статистике, по объявлениям с «серыми» отчётами пользователи звонят на 36% реже, чем по «зелёным». По «красным» обращений меньше на 68%. Перед выкупом автомобиля с пробегом рекомендуем проверить его историю с помощью нашего сервиса «История автомобиля». В отчёте можно увидеть уникальные данные по автомобилю, которые невозможно найти в других источниках, например, «История размещения на Авто.ру».
Если на складе уже есть «серый» или «красный» автомобиль, в отчёте вы можете оставить комментарий, который поможет пользователю удостовериться, что с машиной всё в порядке. Например, в отчете говорится о ДТП, но по факту владелец слегка притёр бампер о другой автомобиль на парковке — укажите это, и потенциальный покупатель будет понимать, что его не ждёт ничего серьёзного.
«Авто.ру Эксперт». Используйте дополнительные каналы продаж и выкупа автомобилей. «Авто.ру Эксперт» — бесплатный сервис для дилеров и профессиональных продавцов. Это закрытая площадка, где можно разместить объявления о продаже, которые будут недоступны частным пользователям классифайда. Узнать про новую площадку можно в этой статье.
Конкурентные цены
Следите за тем, чтобы цены на автомобили были конкурентными относительно предложений других продавцов. Для аналитики в личном кабинете дилера Авто.ру есть инструменты и фильтры: можно просматривать позицию объявления в поисковой выдаче при сортировке по цене, актуальности и дате размещения. Кроме того, в листинге Авто.ру появились бейджи «Хорошая цена» и «Отличная цена», которые говорят о том, что автомобиль «в рынке» или дешевле среднерыночной стоимости.
Кроме того, если вы снизили цену автомобиля с пробегом более чем на 5%, мы отправим пуш-уведомление покупателям, которые добавили ваше объявление в «Избранное».
Продвижение
Только 5% пользователей Авто.ру меняют сортировку поисковой выдачи. Большинство же оставляет стандартный вариант — «по актуальности». Поэтому задача продавца — поднять объявление максимально высоко в листинге. На позицию объявления влияют 3 составляющих: хороший контент, дата публикации (старые публикации окажутся в поиске ниже) и использование услуг продвижения.
В среднем покупатели выбирают автомобиль 3–5 недель. Продавать быстрее помогают инструменты продвижения, например, «Поднятие в топ поиска». Но чтобы поднятие работало эффективнее, рекомендуем добавить в объявление новые фотографии или хотя бы сменить порядок тех, что уже загружены, — это сделает публикацию визуально свежее. Иначе пользователь, который выбирает машину не один день и уже сталкивался с вашим объявлением, скорее всего «узнает» его и пропустит.
Для тех, кто не хочет разбираться в тонкостях использования инструментов продвижения, мы создали механизм «Автостратегия» и пакет «Турбо-продажа». «Автостратегия» — это автоматическое применение платных услуг в пределах установленного дилером бюджета. «Турбо-продажа» — пакет услуг, состоящий из трёх опций: «Спецпредложение», «Премиум-объявление» и «Поднятие в топ поиска». С его помощью можно нарастить количество просмотров объявлений и телефона, повысить конверсию, а также ускорить сбыт неликвидных или, наоборот, самых ликвидных моделей. Подробности о пакете и успешный кейс одного из дилеров, который воспользовался этой услугой, можно узнать в этом материале.
Аналитика
Аналитика показателей эффективности — важная задача в бизнесе. Дилерам Авто.ру доступны различные инструменты, которые помогут изучить результаты работы.
«Приезды в салон». Ещё один уникальный инструмент аналитики, доступный дилерам Авто.ру, позволяет отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений на классифайде в посещения салона. Он поможет маркетологам отследить посетителей, которые после просмотра объявления на Авто.ру не стали звонить дилеру, а сразу приехали смотреть машину. С помощью этого инструмента легко оценить эффективность размещения на классифайде. Подробности можно прочитать в отдельной статье.
Коллтрекинг. Мы обновили коллтрекинг. Он стал динамическим — звонки автоматически привязываются к соответствующему объявлению. Кроме того, появились новые возможности для сортировки звонков по параметрам, разметка уникальных и целевых звонков и многое другое. Подробнее обо всех возможностях коллтрекинга можно узнать по этой ссылке.
«Конверсия объявлений». Узнать конверсию по каждой конкретной публикации теперь можно прямо в личном кабинете. Дилер может увидеть конверсию в просмотры объявлений, номера телефона или звонок. Проанализируйте этот показатель и проработайте объявления с самой низкой конверсией. И начинайте с самого начала — с контента.
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