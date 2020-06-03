5 секретов эффективного размещения новых автомобилей на классифайде
Эффективность размещения объявления на Авто.ру для дилера можно разделить на две составляющие. Первая — это эффективность самого классифайда: привлечение трафика, удобный интерфейс, полезные инструменты продвижения и аналитики. Вторая — умение дилера работать со своими объявлениями. Подготовили для вас пять советов о том, как создать эффективное объявление о продаже нового автомобиля на Авто.ру и как с ним работать.
Качественный контент
Фотографии. Наш совет — загружайте не меньше 8 качественных фотографий. Они не должны быть слишком светлыми или тёмными, не нужно «обрезать» автомобиль или важные детали. Хороший вариант — использовать единый и уникальный стандарт для всех фотографий от вашего дилерского центра: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, место съёмки и так далее.
Совет второй: используйте фотобанк реальных автомобилей. При этом можно задействовать одну и ту же фотографию для одинаковых машин: например, белые Toyota Camry в одинаковых (или близких) комплектациях с минимальным количеством визуальных отличий. Объявления с реальными фотоснимками смотреть интереснее, чем с картинками из каталога или
Описание. Не копируйте описание автомобиля с сайта-производителя целиком и не перегружайте его подробным перечислением всех пунктов комплектации — для этого есть специальные поля для выбора опций автомобиля при заполнении объявления («экстрас»). Краткий и информативный текст — идеальный вариант. Дополните его описанием особенностей автомобиля, если, например, это лимитированная версия или автомобиль чем-то выделяется среди конкурентов.
Видеоролик. По статистике, объявления с видеообзором автомобиля смотрят в 2 раза дольше с компьютера и в 1,6 раза — с мобильного телефона. Соразмерно возрастает конверсия от просмотра объявления к просмотру телефона продавца.
3D-панорамы. Это интерактивная фотография автомобиля в формате 360 градусов, которая позволяет рассмотреть машину со всех сторон. Исследования говорят, что пользователь проводит на треть больше времени в объявлении, где есть панорамная фотография, чем в публикациях с обычными фотоснимками. А конверсия таких объявлений в звонок или заявку выше почти наполовину. Подробнее о новом сервисе Авто.ру можно узнать по этой ссылке.
Состояние склада
Количество предложений. Чем больший объём склада вы выгружаете, тем чаще ваши объявления будут встречаться в листингах Авто.ру. Кроме того, выгрузка максимально полного склада автомобилей позволяет дилерам получать повышенный кэшбэк в рамках программы лояльности: Авто.ру возвращает до 25% расходов, потраченных на продвижение за предыдущий месяц. Что нужно сделать, чтобы получать повышенный кэшбэк, можно узнать в этой статье.
Управление ценой
Конкурентная цена. Очень важный инструмент. Анализируйте, насколько ваше предложение находится «в рынке». Управляйте ценой, а не демпингуйте. Обязательно указывайте возможные скидки на автомобили — например, за покупку в кредит или через
Продвижение
95% пользователей Авто.ру не меняют сортировку поисковой выдачи и оставляют стандартный вариант — «по актуальности». Это значит, что ваша задача — поднять ваше объявление выше в листинге. В первую очередь, на это влияют контент публикации и дата размещения — чем объявление «старше», тем ниже оно в поиске.
Используйте встроенные инструменты классифайда для продвижения объявлений. Например, средства для «визуального» выделения своих предложений вроде стикеров быстрой продажи — это небольшие цветные блоки, которые помогают привлечь внимание пользователей к вашему объявлению в листинге. А если пока не хочется разбираться во всех тонкостях — используйте механизм «автостратегия»: автоматическое применение платных услуг в пределах установленного дилером бюджета.
Ещё более эффективным будет использование нескольких инструментов одновременно. Для этого на Авто.ру есть пакет «Турбо-продажа», который включает в себя три опции: «Спецпредложение», «Премиум-объявление» и «Поднятие в топ поиска». С его помощью можно нарастить количество просмотров объявлений и телефона, повысить конверсию, а также ускорить сбыт неликвидных или, наоборот, самых ликвидных моделей. Такой пакет стоит дешевле, чем покупка услуг по отдельности. Подробнее о «Турбо-продаже» можно узнать по этой ссылке. Там же — эффективный кейс одного из дилеров, который уже воспользовался услугой.
Аналитика результатов
Аналитика показателей эффективности — одна из важнейших задач любого бизнеса. Для дилеров Авто.ру мы разработали несколько инструментов, которые помогут правильно интерпретировать результаты.
«Приезды в салон». Совместный кейс Авто.ру и ГК «У Сервис +» в Москве показал, что почти половина посетителей дилерского центра приезжают в автосалон без звонка. Аналогичная ситуация наблюдается в регионах. Это хорошо для продавцов, но усложняет оценку эффективности размещения объявлений на классифайде для маркетологов. Новый инструмент аналитики помогает отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений, которые дилер размещает на Авто.ру, в визиты. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной статье.
«Конверсия объявлений». В личном кабинете дилера есть информация о конверсии по каждому объявлению. Проведите аналитику показателей и изучите объявления с самой низкой конверсией. И начинайте с самого начала — с контента.
Также мы обновили коллтрекинг. Теперь он динамический и звонки автоматически привязываются к соответствующему объявлению. Появились новые возможности для сортировки звонков по параметрам (марка, модель, год выпуска, VIN-код и так далее), разметка уникальных и целевых звонков и многое другое. Обо всех возможностях обновлённого коллтрекинга можно прочитать в нашем отдельном материале.