5 секретов эффективного размещения новых автомобилей на классифайде

Эффективность размещения объявления на Авто.ру для дилера можно разделить на две состав­ляющие. Первая — это эффектив­ность самого класси­файда: привле­чение трафика, удобный интерфейс, полезные инстру­менты продви­жения и аналитики. Вторая — умение дилера работать со своими объяв­лениями. Подготовили для вас пять советов о том, как создать эффективное объявление о продаже нового авто­мобиля на Авто.ру и как с ним работать.

Качественный контент

Фотографии. Наш совет — загружайте не меньше 8 каче­ственных фото­графий. Они не должны быть слишком светлыми или тёмными, не нужно «обрезать» авто­мобиль или важные детали. Хороший вариант — использовать единый и уникальный стандарт для всех фото­графий от вашего дилерского центра: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, место съёмки и так далее.