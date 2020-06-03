Спрос на автомобили в Китае растёт второй месяц подряд

5 секретов эффективного размещения новых автомобилей на классифайде

Про бизнес

Эффективность размещения объявления на Авто.ру для дилера можно разделить на две состав­ляющие. Первая — это эффектив­ность самого класси­файда: привле­чение трафика, удобный интерфейс, полезные инстру­менты продви­жения и аналитики. Вторая — умение дилера работать со своими объяв­лениями. Подготовили для вас пять советов о том, как создать эффективное объявление о продаже нового авто­мобиля на Авто.ру и как с ним работать.

Качественный контент

Фотографии. Наш совет — загружайте не меньше 8 каче­ственных фото­графий. Они не должны быть слишком светлыми или тёмными, не нужно «обрезать» авто­мобиль или важные детали. Хороший вариант — использовать единый и уникальный стандарт для всех фото­графий от вашего дилерского центра: ракурсы, детали экстерьера и интерьера, место съёмки и так далее.

Совет второй: используйте фотобанк реальных автомо­билей. При этом можно задей­ствовать одну и ту же фото­графию для одинаковых машин: например, белые Toyota Camry в одинаковых (или близких) комплектациях с мини­мальным количеством визуальных отличий. Объяв­ления с реальными фотоснимками смотреть интереснее, чем с картинками из каталога или 3D-рендерами из конфигуратора.

Описание. Не копируйте описание автомобиля с сайта-произво­дителя целиком и не пере­гружайте его подробным пере­числе­нием всех пунктов комплектации — для этого есть специальные поля для выбора опций авто­мобиля при заполнении объяв­ления («экстрас»). Краткий и информа­тивный текст — идеальный вариант. Дополните его описанием особен­ностей автомобиля, если, например, это лимити­рованная версия или автомобиль чем-то выделяется среди конкурентов.

Видеоролик. По статистике, объявления с видеообзором автомобиля смотрят в 2 раза дольше с компьютера и в 1,6 раза — с мобильного телефона. Соразмерно возрастает конверсия от просмотра объяв­ления к просмотру телефона продавца.

3D-панорамы. Это интерактивная фото­графия автомо­биля в формате 360 градусов, которая позволяет рас­смотреть машину со всех сторон. Исследо­вания говорят, что пользо­ватель проводит на треть больше времени в объяв­­лении, где есть панорамная фото­графия, чем в публика­циях с обычными фото­­снимками. А конверсия таких объявлений в звонок или заявку выше почти наполовину. Подробнее о новом сервисе Авто.ру можно узнать по этой ссылке.

Состояние склада

Количество предложений. Чем больший объём склада вы выгружаете, тем чаще ваши объявления будут встречаться в листингах Авто.ру. Кроме того, выгрузка макси­мально полного склада авто­мобилей позволяет дилерам получать повышенный кэшбэк в рамках программы лояльности: Авто.ру возвращает до 25% расходов, потраченных на про­движение за преды­дущий месяц. Что нужно сделать, чтобы получать повышенный кэшбэк, можно узнать в этой статье.

Управление ценой

Конкурентная цена. Очень важный инструмент. Анализируйте, насколько ваше предложение находится «в рынке». Управ­ляйте ценой, а не демпингуйте. Обязательно указы­вайте возможные скидки на авто­мобили — например, за покупку в кредит или через трейд-ин. Для этого в объяв­лениях есть специальные поля.

Продвижение

95% пользователей Авто.ру не меняют сортировку поисковой выдачи и остав­ляют стан­дартный вариант — «по актуаль­ности». Это значит, что ваша задача — поднять ваше объявление выше в листинге. В первую очередь, на это влияют контент публикации и дата размещения — чем объявление «старше», тем ниже оно в поиске.

Используйте встроенные инструменты классифайда для продви­жения объявлений. Например, средства для «визуаль­ного» выделения своих предло­жений вроде стикеров быстрой продажи — это небольшие цветные блоки, которые помогают привлечь внимание пользо­вателей к вашему объявлению в листинге. А если пока не хочется разбираться во всех тонкостях — используйте механизм «авто­стратегия»: автомати­ческое применение платных услуг в пределах установ­ленного дилером бюджета.

Ещё более эффективным будет использование нескольких инструментов одно­временно. Для этого на Авто.ру есть пакет «Турбо-продажа», который включает в себя три опции: «Спецпред­ложение», «Премиум-объявление» и «Поднятие в топ поиска». С его помощью можно нарастить количе­ство просмотров объявлений и телефона, повысить конверсию, а также ускорить сбыт неликвидных или, наоборот, самых ликвидных моделей. Такой пакет стоит дешевле, чем покупка услуг по отдель­ности. Подробнее о «Турбо-продаже» можно узнать по этой ссылке. Там же — эффективный кейс одного из дилеров, который уже воспользовался услугой.

Аналитика результатов

Аналитика показателей эффективности — одна из важнейших задач любого бизнеса. Для дилеров Авто.ру мы разработали несколько инстру­ментов, которые помогут правильно интер­претировать результаты.

«Приезды в салон». Совместный кейс Авто.ру и ГК «У Сервис +» в Москве показал, что почти половина посети­телей дилерского центра приезжают в авто­салон без звонка. Аналогичная ситуация наблюда­ется в регионах. Это хорошо для продавцов, но усложняет оценку эффектив­ности размещения объявлений на класси­файде для маркето­логов. Новый инструмент аналитики помогает отслеживать конверсию из онлайн-просмотров объявлений, которые дилер размещает на Авто.ру, в визиты. Подробнее об этом мы рассказывали в отдельной статье.

«Конверсия объявлений». В личном кабинете дилера есть информация о конверсии по каждому объяв­лению. Проведите аналитику показателей и изучите объявления с самой низкой конверсией. И начинайте с самого начала — с контента.

Также мы обновили коллтрекинг. Теперь он динамический и звонки автомати­чески привязыва­ются к соответ­ствующему объявлению. Появились новые возмож­ности для сортировки звонков по параметрам (марка, модель, год выпуска, VIN-код и так далее), разметка уникальных и целевых звонков и многое другое. Обо всех возмож­ностях обновлённого колл­трекинга можно прочитать в нашем отдельном материале.

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