Вернули 2007-й: тест пяти «горячих» хэтчбеков из прошлого

В итоге мы раскопали ещё и третий слой: как вообще выглядит рос­сийская культура горячих хэтч­беков, и что с этими машинами делают их реальные владельцы.

И если вам близка эта культура или вы владелец хот-хэтча — приезжайте на наш фестиваль, который пройдёт 7 сентября на подмосков­ном аэро­дроме Быково. Все подроб­ности — по клику на картинке.