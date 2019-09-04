Вернули 2007-й: тест пяти «горячих» хэтчбеков из прошлого
Александр Мирошкин
Настоящий хот-хэтч из того самого 2007 года сегодня стоит меньше полумиллиона рублей. То есть столько же, сколько и новая Lada Granta. В принципе, этим всё сказано, но мы решили разобраться, так ли много удовольствия способны принести олдскульные зажигалки в наше время, и не потратите ли вы на обслуживание такой машины больше, чем на её покупку.
В итоге мы раскопали ещё и третий слой: как вообще выглядит российская культура горячих хэтчбеков, и что с этими машинами делают их реальные владельцы.
И если вам близка эта культура или вы владелец хот-хэтча — приезжайте на наш фестиваль, который пройдёт 7 сентября на подмосковном аэродроме Быково. Все подробности — по клику на картинке.