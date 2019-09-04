Бальзам для душ: подробный тест Kia Soul

Вернули 2007-й: тест пяти «горячих» хэтчбеков из прошлого

Тесты

Александр Мирошкин

Настоящий хот-хэтч из того самого 2007 года сегодня стоит меньше полу­миллиона рублей. То есть столько же, сколько и новая Lada Granta. В принципе, этим всё сказано, но мы решили разобраться, так ли много удоволь­ствия способны принести олд­скульные зажигалки в наше время, и не потратите ли вы на обслужи­вание такой машины больше, чем на её покупку.

Ты ещё успеваешь на хот-хэтч пикник, вся инфа здесь: https://autoru.me/HhbSp Первый ролик про сравнение Hyundai i30N с Megane RS и Astra OPC: https://youtu.be/o8z29EViAHM – Собрали все Сивики Type R: https://autoru.me/Hv6Am – Гольфы GTI: https://autoru.me/Hv6CG – Фокусы ST: https://autoru.me/Hv6DF – Мазды3 MPS: https://autoru.me/Hv6Dn – Корсы OPC: https://autoru.me/Hv6Eb Настоящий хот-хэтч из того самого 2007 года сегодня стоит меньше полумиллиона рублей. То есть столько же, сколько и новая Lada Granta. В принципе, этим всё сказано, но мы решили разобраться, так ли много удовольствия способны принести олдскульные зажигалки в наше время, и не потратите ли вы на обслуживание такой машины больше, чем на её покупку. А в итоге раскопали ещё и третий слой: как вообще выглядит российская культура горячих хэтчбеков, и что с этими машинами делают их реальные владельцы.

В итоге мы раскопали ещё и третий слой: как вообще выглядит рос­сийская культура горячих хэтч­беков, и что с этими машинами делают их реальные владельцы.

И если вам близка эта культура или вы владелец хот-хэтча — приезжайте на наш фестиваль, который пройдёт 7 сентября на подмосков­ном аэро­дроме Быково. Все подроб­ности — по клику на картинке.

Самый крутой хот-хэтч из этого теста — это...

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