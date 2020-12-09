Сколько стоит содержать сразу 5 суперкаров SLR McLaren: жалуется мультимиллионер
Дмитрий Елизаров
Известный американский автоколлекционер и видеоблогер Мэнни Хошбин в очередном видео поделился сведениями, в какие суммы ему обходится обслуживание небольшого собрания знаменитых суперкаров Mercedes-Benz SLR McLaren. Спойлер: один гидроамортизатор для двери стоит тысячу долларов, а нужно их минимум 10.
Обычное техобслуживание каждого такого суперкара из коллекции Хошбина обходится ему в 8 тысяч долларов. Это эквивалент 586 тысяч рублей или стоимость не самой бедной Lada Granta. Исходя из количества Макларенов в коллекции, каждые два года на поддержание их работоспособного состояния у владельца уходит 40 тысяч долларов.
Каждые пять лет машинам необходимо менять свечи. Обыденная для подавляющего большинства автовладельцев операция занимает у механиков, обслуживающих Mercedes-Benz SLR McLaren, около 30 часов. Дело в том, что в силу конструктивных особенностей для замены свечей на суперкарах приходится снимать двигатель, колёса и ряд компонентов топливной системы. Берут за это 15 тысяч долларов.
По словам Хошбина, авария на таком суперкаре обойдётся крайне недёшево, так как один только карбоновый капот SLR McLaren стоит 75 тысяч долларов (или 5,5 миллиона рублей — в России за эти деньги можно купить новый BMW X5). При этом стоимость содержания не зависит от покупной цены или возраста машины. Как заявил Мэнни, некоторые SLR он купил вдвое дешевле, чем стоили новые, но платить за обслуживание приходится по полному прайсу.
На одном из экземпляров пришлось однажды чинить систему впрыска — она пришла в негодность просто потому, что машина долго стояла без движения: двигатель не заводили, по словам Хошбина, примерно 7 месяцев. Обошлось это в 24 тысячи долларов. Однако коллекционер рассматривает эти расходы как инвестиции, рассчитывая в будущем продать каждый SLR минимум за миллион долларов. Пока же, несмотря на постоянные траты, расставаться с машинами он не собирается.
Ранее Хошбин рассказал о том, как заказывал собственный экземпляр гиперкара Koenigsegg Jesko: только кузов из неокрашенного карбона добавил к цене автомобиля 430 600 долларов.