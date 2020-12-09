Сколько стоит содержать сразу 5 суперкаров SLR McLaren: жалуется мультимиллионер

Обычное техобслуживание каждого такого суперкара из коллекции Хошбина обходится ему в 8 тысяч долларов. Это экви­валент 586 тысяч рублей или стоимость не самой бедной Lada Granta. Исходя из количества Макларенов в коллекции, каждые два года на поддер­жание их работо­способного состояния у владельца уходит 40 тысяч долларов.

Каждые пять лет машинам необходимо менять свечи. Обыденная для подав­ляющего большинства авто­владельцев операция занимает у механиков, обслужи­вающих Mercedes-Benz SLR McLaren, около 30 часов. Дело в том, что в силу конструктивных особен­ностей для замены свечей на суперкарах приходится снимать двигатель, колёса и ряд компо­нентов топливной системы. Берут за это 15 тысяч долларов.

По словам Хошбина, авария на таком суперкаре обойдётся крайне недёшево, так как один только карбоновый капот SLR McLaren стоит 75 тысяч долларов (или 5,5 миллиона рублей — в России за эти деньги можно купить новый BMW X5). При этом стоимость содер­жания не зависит от покупной цены или возраста машины. Как заявил Мэнни, некоторые SLR он купил вдвое дешевле, чем стоили новые, но платить за обслужи­вание приходится по полному прайсу.

На одном из экземпляров пришлось однажды чинить систему впрыска — она пришла в негодность просто потому, что машина долго стояла без движения: двигатель не заводили, по словам Хошбина, примерно 7 месяцев. Обошлось это в 24 тысячи долларов. Однако коллекци­онер рассматри­вает эти расходы как инвестиции, рассчитывая в будущем продать каждый SLR минимум за миллион долларов. Пока же, несмотря на постоянные траты, расста­ваться с машинами он не собирается.