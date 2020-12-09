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Сколько стоит содержать сразу 5 суперкаров SLR McLaren: жалуется мультимиллионер

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Дмитрий Елизаров

Известный американский автоколлекционер и видеоблогер Мэнни Хошбин в очередном видео поделился сведениями, в какие суммы ему обходится обслужи­вание небольшого собрания знаменитых суперкаров Mercedes-Benz SLR McLaren. Спойлер: один гидро­амортизатор для двери стоит тысячу долларов, а нужно их минимум 10.

  • Обычное техобслуживание каждого такого суперкара из коллекции Хошбина обходится ему в 8 тысяч долларов. Это экви­валент 586 тысяч рублей или стоимость не самой бедной Lada Granta. Исходя из количества Макларенов в коллекции, каждые два года на поддер­жание их работо­способного состояния у владельца уходит 40 тысяч долларов.

  • Каждые пять лет машинам необходимо менять свечи. Обыденная для подав­ляющего большинства авто­владельцев операция занимает у механиков, обслужи­вающих Mercedes-Benz SLR McLaren, около 30 часов. Дело в том, что в силу конструктивных особен­ностей для замены свечей на суперкарах приходится снимать двигатель, колёса и ряд компо­нентов топливной системы. Берут за это 15 тысяч долларов.

  • По словам Хошбина, авария на таком суперкаре обойдётся крайне недёшево, так как один только карбоновый капот SLR McLaren стоит 75 тысяч долларов (или 5,5 миллиона рублей — в России за эти деньги можно купить новый BMW X5). При этом стоимость содер­жания не зависит от покупной цены или возраста машины. Как заявил Мэнни, некоторые SLR он купил вдвое дешевле, чем стоили новые, но платить за обслужи­вание приходится по полному прайсу.

  • На одном из экземпляров пришлось однажды чинить систему впрыска — она пришла в негодность просто потому, что машина долго стояла без движения: двигатель не заводили, по словам Хошбина, примерно 7 месяцев. Обошлось это в 24 тысячи долларов. Однако коллекци­онер рассматри­вает эти расходы как инвестиции, рассчитывая в будущем продать каждый SLR минимум за миллион долларов. Пока же, несмотря на постоянные траты, расста­ваться с машинами он не собирается.

  • Ранее Хошбин рассказал о том, как заказывал собственный экзем­пляр гиперкара Koenigsegg Jesko: только кузов из неокрашен­ного карбона добавил к цене автомобиля 430 600 долларов.

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