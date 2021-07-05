5 семейных автомобилей за 1–2 миллиона рублей: выбор Авто.ру
Вячеслав Залевский
Выбор автомобиля для семьи — мероприятие ответственное. Ошибка грозит неудобствами, лишними денежными тратами, а то и семейными скандалами. Что же выбрать? Просторный минивэн, практичный универсал, проверенный кроссовер или что-то ещё? Мы подобрали 5 самых интересных вариантов в ценовом диапазоне 1–2 миллиона рублей.
Одна из самых популярных, узнаваемых и ликвидных моделей нашего рынка. И это неспроста: Octavia имеет очень просторный салон, гигантский багажник и практичность на уровне минивэна. При этом лифтбек способен порадовать активного водителя, знает, как экономить топливо и любит хороший тюнинг.
Самый разумный выбор — Octavia поколения А7 с двигателем 1.4 и «роботом» DSG, которая даёт хороший баланс между динамикой и экономичностью, ценой и надёжностью. У этого турбомотора привод ГРМ ремнём и почти нет «масложора» — главное, кормить его хорошим бензином. 7‑ступенчатая коробка с «сухими» сцеплениями уже не такая проблемная, как раньше, шасси тоже не доставит больших хлопот.
В пределах 1,4 миллиона рублей можно подыскать трёхлетнюю Октавию с пробегом до 60 тысяч километров. А имея 2 миллиона, есть шанс найти и новую машину, поколения А8 — правда, в скромной комплектации.
Все предложения по Skoda Octavia A7 (рестайлинг) на Авто.ру
Ещё один вид автомобилей, рассчитанных на семейное применение, — универсалы. Среди них выделим Volvo XC70 — большой, надёжный и даже немного внедорожный. Салон у машины просторный и уютный, багажник огромный и продуманный, материалы отделки и шумоизоляция отличные. На ходу XC70 — воплощённое спокойствие и безмятежность олдскульного бизнес-класса, напичканного системами безопасности. А покорению лёгкого бездорожья помогают 210 мм клиренса и опциональный полный привод.
Самый ходовой на рынке XC70 — дизельный, и это хороший выбор. У мотора огромный ресурс — главное, вовремя менять ремни. И в остальном XC70 демонстрирует скандинавскую крепость духа: 6‑ступенчатый «автомат» и муфта полного привода долговечны, подвеска крепкая, а кузов с толстым слоем ЛКП и антикора тем более. Хлопот могут доставить разве что электрика и насос гидроусилителя.
Цены на более-менее приличные дорестайлинговые XC70 с пробегом около 130 тысяч километров начинаются с 1,2 млн рублей. Для покупки свежего XC70 2015–2016 года нужно 1,7–1,8 млн рублей.
Все предложения по Volvo XC70 на Авто.ру
Sorento Prime — классический семейный кроссовер. У него солидная, до сих пор актуальная внешность. Салон подкупает качественной отделкой, хорошей комплектацией и простором на всех рядах, даже если их три. Правда, 7 мест — опция, которую придётся поискать. На ходу корейский кроссовер неплохо разглаживает неровности и радует удачной шумоизоляцией.
Kia рекомендуется брать с турбодизелем 2.2. В склонности к задирам цилиндров, как бензиновый коллега, он не замечен и вообще довольно беспроблемный. Остальная техника под стать: «автоматы» надёжны, подвеска ресурсная, электрика чудит редко. Разве что стоит уделить внимание обслуживанию раздаточной коробки. Кузов держится молодцом.
Sorento Prime 2015–2016 года выпуска в неплохом состоянии с пробегом около 130 тыс. км стоит примерно от 1,8 млн рублей. Найти рестайлинговый кроссовер в наш бюджет уже сложно, с двух миллионов тут всё только начинается.
Все предложения по Kia Sorento Prime на Авто.ру
У вас по-настоящему большая семья? Тогда кроссоверами и универсалами не обойтись — нужен вэн. Например, Multivan — настоящий дом на колёсах. С одной стороны, это практичный и вместительный микроавтобус, в котором можно возить семью со всеми родственниками или жить при необходимости. С другой, едет он как легковой автомобиль, причём хорошо настроенный. Лучшее шасси в самом далёком от драйверских ценностей классе (но с некоторыми вопросами к комфорту).
Multivan лучше всего брать рестайлинговый и с двухлитровым дизелем мощностью 140–180 л.с. ТНВД у него ремонтопригодный, с форсунками хлопот нет. Турбодизель идёт в паре с надёжным «роботом» DQ500, у которого «мокрые» сцепления. Если повезёт, можно купить и полноприводный Volkswagen — с надёжностью такой трансмиссии тоже проблем нет.
Неплохой рестайлинговый Multivan 2010–2012 года стоит от 1,6 млн рублей. За ухоженный экземпляр нужно отдать уже два миллиона и больше. Возраст и пробег, который в любом случае будет порядка 150 тыс. км, в данном случае играют не первоочередную роль. Главное — состояние и количество опций.
Все предложения по Volkswagen Multivan T5 (рестайлинг) на Авто.ру
Любите ездить семьёй на природу? Тогда присмотритесь к внедорожнику — например к «четвёртому» Pajero, классике жанра. Система полного привода Super Select III с «понижайками» и блокировками превращает Pajero IV в отличный вездеход, несмотря на несущий кузов с интегрированной рамой. Вдобавок есть комфортный салон с удобными креслами, достойная шумоизоляция и гигантский багажник с опциональным третьим рядом. На ходу Pajero подкупает курсовой устойчивостью, умеренными кренами и энергоёмкой, хотя и жестковатой подвеской.
Неудачных моторов у Pajero нет, но лучший вариант — трёхлитровый V6 с чугунным блоком и распределённым впрыском. Он самый распространённый, ликвидный, достаточно экономичный, свободно переваривает АИ‑92 и лишён врождённых недостатков. В остальном нареканий на ресурс 5‑ступенчатых АКПП, подвески, рулевого и тормозов почти нет. Оптимальный выбор — рестайлинговые экземпляры с минимальными следами внедорожных «покатушек».
Приличный Pajero после первого рестайлинга 2011–2014 года выпуска с пробегом около 150 тыс. км стоит от 1,4 млн рублей. Цена на самые свежие внедорожники в последнем рестайлинге доходят до двух миллионов.