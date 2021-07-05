5 семейных автомобилей за 1–2 миллиона рублей: выбор Авто.ру

Одна из самых популярных, узнаваемых и ликвидных моделей нашего рынка. И это неспроста: Octavia имеет очень просторный салон, гигантский багажник и практичность на уровне минивэна. При этом лифтбек способен порадовать активного водителя, знает, как экономить топливо и любит хороший тюнинг.

Самый разумный выбор — Octavia поколения А7 с двигателем 1.4 и «роботом» DSG, которая даёт хороший баланс между динамикой и экономичностью, ценой и надёжностью. У этого турбомотора привод ГРМ ремнём и почти нет «масложора» — главное, кормить его хорошим бензином. 7‑ступен­чатая коробка с «сухими» сцеплениями уже не такая проблемная, как раньше, шасси тоже не доставит больших хлопот.

В пределах 1,4 миллиона рублей можно подыскать трёхлетнюю Октавию с пробегом до 60 тысяч километров. А имея 2 миллиона, есть шанс найти и новую машину, поколения А8 — правда, в скромной комплектации.