Кража пяти дорогих машин из автосалона в США попала на видео

Площадку AMC Auto Sales, которую упоминает телеканал, грабят за год уже второй раз. Воры разбили стекло двери в офис, пошарили по шкафам и нашли ключи. Потом нажатием кнопки на них узнали, в какие машины нужно садиться.

Выбор преступников оказался недешёвым: Cadillac Escalade, кабриолет Mercedes-AMG S 63 и три спорткара Dodge – Challenger V6, Challenger Scat Pack и Charger R/T. Ориентировочная стоимость похищенного оценивается в 250 тысяч долларов. Грабителей пока не нашли.

Полиция выясняет, были ли заперты ключи в сейфе. Владельцев автосалона не спасла банальная, но иногда эффективная мера предосторожности. Дорогие машины были заблокированы на стоянке дешёвыми. Но преступников это не остановило, они просто оттолкали мешающие автомобили в сторону.