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Кража пяти дорогих машин из автосалона в США попала на видео

Новости

Кирилл Малышев

Камеры наблюдения дилерского центра в Мичигане запечатлели ночную кражу пяти дорогих автомобилей, включая четыре спорткара. Видеозапись обнародовал телеканал WDIV. Автосалону не помогли принятые меры безопасности.

  • Площадку AMC Auto Sales, которую упоминает телеканал, грабят за год уже второй раз. Воры разбили стекло двери в офис, пошарили по шкафам и нашли ключи. Потом нажатием кнопки на них узнали, в какие машины нужно садиться.

  • Выбор преступников оказался недешёвым: Cadillac Escalade, кабриолет Mercedes-AMG S 63 и три спорткара Dodge – Challenger V6, Challenger Scat Pack и Charger R/T. Ориентировочная стоимость похищенного оценивается в 250 тысяч долларов. Грабителей пока не нашли.

  • Полиция выясняет, были ли заперты ключи в сейфе. Владельцев автосалона не спасла банальная, но иногда эффективная мера предосторожности. Дорогие машины были заблокированы на стоянке дешёвыми. Но преступников это не остановило, они просто оттолкали мешающие автомобили в сторону.

  • В марте компания Dodge создала необычную противоугонную систему для своих самых быстрых моделей — седана Charger и купе Challenger. Машины заводятся и могут уехать от владельца, но поедут очень и очень медленно. Всё потому, что мощность моторов будет ограничена 2,8 л.с. Но автомобили с этой системой до пострадавшего салона пока не добрались.

Ну как так-то?

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