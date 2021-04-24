Кража пяти дорогих машин из автосалона в США попала на видео
Кирилл Малышев
Камеры наблюдения дилерского центра в Мичигане запечатлели ночную кражу пяти дорогих автомобилей, включая четыре спорткара. Видеозапись обнародовал телеканал WDIV. Автосалону не помогли принятые меры безопасности.
Площадку AMC Auto Sales, которую упоминает телеканал, грабят за год уже второй раз. Воры разбили стекло двери в офис, пошарили по шкафам и нашли ключи. Потом нажатием кнопки на них узнали, в какие машины нужно садиться.
Выбор преступников оказался недешёвым: Cadillac Escalade, кабриолет Mercedes-AMG S 63 и три спорткара Dodge – Challenger V6, Challenger Scat Pack и Charger R/T. Ориентировочная стоимость похищенного оценивается в 250 тысяч долларов. Грабителей пока не нашли.
Полиция выясняет, были ли заперты ключи в сейфе. Владельцев автосалона не спасла банальная, но иногда эффективная мера предосторожности. Дорогие машины были заблокированы на стоянке дешёвыми. Но преступников это не остановило, они просто оттолкали мешающие автомобили в сторону.
В марте компания Dodge создала необычную противоугонную систему для своих самых быстрых моделей — седана Charger и купе Challenger. Машины заводятся и могут уехать от владельца, но поедут очень и очень медленно. Всё потому, что мощность моторов будет ограничена 2,8 л.с. Но автомобили с этой системой до пострадавшего салона пока не добрались.