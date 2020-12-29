Маленькие, но очень крутые: рассекречены концепты Daihatsu для Токийского автосалона

Основой для концептов стали кей-кары, выпускающи­еся сейчас компанией: спортивный Copen, грузовой Hijet, микровэн Thor и псевдо­внедорожник Taft. Последнему, к примеру, в ходе превращения в Taft Crossfield увеличили дорожный просвет, добавили злую резину, силовые бампера, светодиодную «люстру» и экспедици­онный багажник на крыше. При этом длина «внедорожника» не превышает 3,4 метра.

Микровэну Thor придали асфальтовой агрессии при помощи броского аэро­динамического обвеса, новых колёсных дисков и двуцветной окраски. Популярный родстер Copen дизайнеры Daihatsu пере­делали в спидстер Copen Spyder путём ликвидации складного верха, изготов­ления накладки с двумя «горбами» за сиденьями и уменьшения высоты лобового стекла.

Попутно в экзотический спидстер Sportza превратился и грузовичок Hijet: ему тоже почти полностью ликвидиро­вали лобовое стекло, встроив в открытую кабину гоночные «ковши». На границе кабины и кузова тоже появились обтекатели, а подвеска определённо настроена на спортивный лад, хотя в технические подроб­ности в Daihatsu пока не вдаются.

Наконец, пятый прототип по имени Camper — это подобие ультра­компактного моторхоума, базой для которого тоже стал Daihatsu Hijet. При этом внешность концепта выполнена в нарочитом ретростиле, отсылающем к Хайджетам 60-х годов прошлого века.

Стартующая в январе выставка Tokyo Autosalon преимуще­ственно посвящена индустрии тюнинга, поэтому никаких знаковых премьер новых моделей компания Daihatsu для неё не заготовила. Зато коллекция из пяти прототипов, демонстри­рующих возмож­ности доработки серийных машин, получила официаль­ное наименование Colorful Carnival — «Красочный карнавал».