Маленькие, но очень крутые: рассекречены концепты Daihatsu для Токийского автосалона
Дмитрий Елизаров
Токийская автомобильная выставка откроется 15 января, но из-за пандемии пройдёт исключительно в онлайн-формате. Марка Daihatsu анонсировала для неё сразу пять прототипов на базе серийных моделей: в списке — хардкорный внедорожник, спидстер и даже гоночный грузовик без крыши.
Основой для концептов стали кей-кары, выпускающиеся сейчас компанией: спортивный Copen, грузовой Hijet, микровэн Thor и псевдовнедорожник Taft. Последнему, к примеру, в ходе превращения в Taft Crossfield увеличили дорожный просвет, добавили злую резину, силовые бампера, светодиодную «люстру» и экспедиционный багажник на крыше. При этом длина «внедорожника» не превышает 3,4 метра.
Микровэну Thor придали асфальтовой агрессии при помощи броского аэродинамического обвеса, новых колёсных дисков и двуцветной окраски. Популярный родстер Copen дизайнеры Daihatsu переделали в спидстер Copen Spyder путём ликвидации складного верха, изготовления накладки с двумя «горбами» за сиденьями и уменьшения высоты лобового стекла.
Попутно в экзотический спидстер Sportza превратился и грузовичок Hijet: ему тоже почти полностью ликвидировали лобовое стекло, встроив в открытую кабину гоночные «ковши». На границе кабины и кузова тоже появились обтекатели, а подвеска определённо настроена на спортивный лад, хотя в технические подробности в Daihatsu пока не вдаются.
Наконец, пятый прототип по имени Camper — это подобие ультракомпактного моторхоума, базой для которого тоже стал Daihatsu Hijet. При этом внешность концепта выполнена в нарочитом ретростиле, отсылающем к Хайджетам
60-хгодов прошлого века.
Стартующая в январе выставка Tokyo Autosalon преимущественно посвящена индустрии тюнинга, поэтому никаких знаковых премьер новых моделей компания Daihatsu для неё не заготовила. Зато коллекция из пяти прототипов, демонстрирующих возможности доработки серийных машин, получила официальное наименование Colorful Carnival — «Красочный карнавал».
Прошлым летом стало известно ещё об одном проекте на базе кей-кара от Daihatsu: ателье Liberty Walk превратило небольшой родстер Copen в маленькую копию суперкара Nissan GT-R.