Целую коллекцию роскошных автомобилей 1980–90-х годов продадут за 100 миллионов рублей

Купе Lamborghini Jalpa 1988 года выпуска оценено в 139 000 долларов. По данным продавца, это последний суперкар этой модели, собранный для США, и един­ственный из всех, оформ­ленный именно таким образом — с чёрными кузовом и салоном, белыми вставками и белыми же колёсными дисками. Пробег купе — всего 5150 километров.

За 305 000 долларов можно купить Lamborghini Countach 1989 года в особом испол­нении 25th Anniversary, которое отличается особым аэро­динами­ческим обвесом и огромным антикрылом. Этот экзем­пляр проехал лишь 4180 километров.

Третий Lamborghini в коллекции — это 30-лет ­ний внедорожник LM002, также в особом испол­нении под названием America (таких было построено всего 60). При пробеге в 1930 километров внедорожник сохранил заводские шины и плёночную упаковку на сиденьях. Оценена эта капсула времени в 425 000 долларов, что делает LM002 самым дорогим автомобилем в коллекции.

Два оставшихся раритета — родом уже не из Италии. Mercedes-Benz 560 SEC AMG, выпущенный в 1987 году и оценённый в 325 000 долларов, продавец называет «возможно, самым хорошо сохранив­шимся» пред­ставителем этой модели. Пробег купе не уточняется. Известно, что оснащено оно шести­литровым V8, развивавшим около 400 л.с.

Однако самым редким представителем этой подборки «капсул времени» дилер считает Lotus Esprit X180R 1991 года выпуска. Моди­фикацию X180R компания построила ради омологации своего купе для гоночной серии IMSA, и выпущено таких спорткаров всего 20 единиц. За редкий Esprit с пробегом 800 километров продавцы рассчиты­вают выручить 139 000 долларов.