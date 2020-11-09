Компания Porsche анонсировала невиданные спорткары — первые фото

Целую коллекцию роскошных автомобилей 1980–90-х годов продадут за 100 миллионов рублей

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Дмитрий Елизаров

Американский дилер Curated объявил о распродаже пяти редчайших суперкаров и внедорож­ника моделей Lotus, Lamborghini и Mercedes-Benz 1980–1990 годов с минимальным пробегом. Автомо­били принад­лежат частному коллекци­онеру, имя которого не уточняется. Общая стоимость машин — 1,3 миллиона долларов (около 100 миллионов рублей).

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  • Купе Lamborghini Jalpa 1988 года выпуска оценено в 139 000 долларов. По данным продавца, это последний суперкар этой модели, собранный для США, и един­ственный из всех, оформ­ленный именно таким образом — с чёрными кузовом и салоном, белыми вставками и белыми же колёсными дисками. Пробег купе — всего 5150 километров.

  • За 305 000 долларов можно купить Lamborghini Countach 1989 года в особом испол­нении 25th Anniversary, которое отличается особым аэро­динами­ческим обвесом и огромным антикрылом. Этот экзем­пляр проехал лишь 4180 километров.

  • Третий Lamborghini в коллекции — это 30-лет­ний внедорожник LM002, также в особом испол­нении под названием America (таких было построено всего 60). При пробеге в 1930 километров внедорожник сохранил заводские шины и плёночную упаковку на сиденьях. Оценена эта капсула времени в 425 000 долларов, что делает LM002 самым дорогим автомобилем в коллекции.

  • Два оставшихся раритета — родом уже не из Италии. Mercedes-Benz 560 SEC AMG, выпущенный в 1987 году и оценённый в 325 000 долларов, продавец называет «возможно, самым хорошо сохранив­шимся» пред­ставителем этой модели. Пробег купе не уточняется. Известно, что оснащено оно шести­литровым V8, развивавшим около 400 л.с.

  • Однако самым редким представителем этой подборки «капсул времени» дилер считает Lotus Esprit X180R 1991 года выпуска. Моди­фикацию X180R компания построила ради омологации своего купе для гоночной серии IMSA, и выпущено таких спорткаров всего 20 единиц. За редкий Esprit с пробегом 800 километров продавцы рассчиты­вают выручить 139 000 долларов.

  • В середине октября с аукциона ушли около 240 автомо­бильных раритетов из коллекции американского бизнес­мена, признанного мошен­ником и банкротом. За автомобили выручили в общей сложности 44,4 миллиона долларов, но даже эта сумма не покрыла все долги коллекци­онера.

Что из этой «капсулы капсул» показалось вам интереснее всего?

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