Целую коллекцию роскошных автомобилей 1980–90-х годов продадут за 100 миллионов рублей
Дмитрий Елизаров
Американский дилер Curated объявил о распродаже пяти редчайших суперкаров и внедорожника моделей Lotus, Lamborghini и Mercedes-Benz 1980–1990 годов с минимальным пробегом. Автомобили принадлежат частному коллекционеру, имя которого не уточняется. Общая стоимость машин — 1,3 миллиона долларов (около 100 миллионов рублей).
Купе Lamborghini Jalpa 1988 года выпуска оценено в 139 000 долларов. По данным продавца, это последний суперкар этой модели, собранный для США, и единственный из всех, оформленный именно таким образом — с чёрными кузовом и салоном, белыми вставками и белыми же колёсными дисками. Пробег купе — всего 5150 километров.
За 305 000 долларов можно купить Lamborghini Countach 1989 года в особом исполнении 25th Anniversary, которое отличается особым аэродинамическим обвесом и огромным антикрылом. Этот экземпляр проехал лишь 4180 километров.
Третий Lamborghini в коллекции — это
30-летний внедорожник LM002, также в особом исполнении под названием America (таких было построено всего 60). При пробеге в 1930 километров внедорожник сохранил заводские шины и плёночную упаковку на сиденьях. Оценена эта капсула времени в 425 000 долларов, что делает LM002 самым дорогим автомобилем в коллекции.
Два оставшихся раритета — родом уже не из Италии. Mercedes-Benz 560 SEC AMG, выпущенный в 1987 году и оценённый в 325 000 долларов, продавец называет «возможно, самым хорошо сохранившимся» представителем этой модели. Пробег купе не уточняется. Известно, что оснащено оно шестилитровым V8, развивавшим около 400 л.с.
Однако самым редким представителем этой подборки «капсул времени» дилер считает Lotus Esprit X180R 1991 года выпуска. Модификацию X180R компания построила ради омологации своего купе для гоночной серии IMSA, и выпущено таких спорткаров всего 20 единиц. За редкий Esprit с пробегом 800 километров продавцы рассчитывают выручить 139 000 долларов.
В середине октября с аукциона ушли около 240 автомобильных раритетов из коллекции американского бизнесмена, признанного мошенником и банкротом. За автомобили выручили в общей сложности 44,4 миллиона долларов, но даже эта сумма не покрыла все долги коллекционера.