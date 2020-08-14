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Марка Ford отметила 55-летие Bronco пятью концептами для любителей активного отдыха

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Борис Закиров

Компания Ford отметила 55-летие модели Bronco, создав пять концепт-каров на базе возрож­дённого внедорож­ника и кроссовера Bronco Sport. На премьере моделей в июле производитель анонси­ровал для них более трёхсот аксес­суаров, большая часть которых продемонстри­рована на этих прототипах.

1. Outer Banks Fishing Guide создан на базе пятидверного внедорожника Bronco. Концепт предназначен для любителей рыбалки. У него мягкая крыша Bestop Sunrider над передними седоками, а также новые поперечины и рейлинги. На крыше стоит багажник Yakima LockNLoad, а специальные крепления для удочек расположены на переднем бампере. Всё это дополнено усиленным бампером Ford Performance.
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1. Outer Banks Fishing Guide создан на базе пятидверного внедорожника Bronco. Концепт предназначен для любителей рыбалки. У него мягкая крыша Bestop Sunrider над передними седоками, а также новые поперечины и рейлинги. На крыше стоит багажник Yakima LockNLoad, а специальные крепления для удочек расположены на переднем бампере. Всё это дополнено усиленным бампером Ford Performance.

  • Компания Ford также сообщила о регистрации более 165 тысяч оплаченных (в сумме 100 долларов) пред­заказов на Бронко. Осенью внедорожник вернётся на мексикан­скую гонку по бездорожью Baja 1000. В прошлом году автомобиль под названием Bronco R не смог финиши­ровать из-за поломок, а теперь компания готовится ко второй попытке уже с новой версией.

  • Ford Bronco дебютиро­вал в 1966 году, став первым внедорож­ником марки Ford. Модель была выпущена для конкуренции с Jeep CJ-5. Самыми редкими считаются машины второго поколения (они произво­дились всего два года, с 1977-го по 1978-й) и родстеры первого поколения, ушедшие с рынка в 1968 году. Всего было продано больше 1,1 миллиона Бронко. Выпуск предыдущего поколения закончился в 1996 году.

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