Марка Ford отметила 55-летие Bronco пятью концептами для любителей активного отдыха

Компания Ford также сообщила о регистрации более 165 тысяч оплаченных (в сумме 100 долларов) пред­заказов на Бронко. Осенью внедорожник вернётся на мексикан­скую гонку по бездорожью Baja 1000. В прошлом году автомобиль под названием Bronco R не смог финиши­ровать из-за поломок, а теперь компания готовится ко второй попытке уже с новой версией.

Ford Bronco дебютиро­вал в 1966 году, став первым внедорож­ником марки Ford. Модель была выпущена для конкуренции с Jeep CJ-5. Самыми редкими считаются машины второго поколения (они произво­дились всего два года, с 1977-го по 1978-й) и родстеры первого поколения, ушедшие с рынка в 1968 году. Всего было продано больше 1,1 миллиона Бронко. Выпуск предыдущего поколения закончился в 1996 году.