Марка Ford отметила 55-летие Bronco пятью концептами для любителей активного отдыха
Борис Закиров
Компания Ford отметила 55-летие модели Bronco, создав пять концепт-каров на базе возрождённого внедорожника и кроссовера Bronco Sport. На премьере моделей в июле производитель анонсировал для них более трёхсот аксессуаров, большая часть которых продемонстрирована на этих прототипах.
Компания Ford также сообщила о регистрации более 165 тысяч оплаченных (в сумме 100 долларов) предзаказов на Бронко. Осенью внедорожник вернётся на мексиканскую гонку по бездорожью Baja 1000. В прошлом году автомобиль под названием Bronco R не смог финишировать
из-заполомок, а теперь компания готовится ко второй попытке уже с новой версией.
Ford Bronco дебютировал в 1966 году, став первым внедорожником марки Ford. Модель была выпущена для конкуренции с Jeep
CJ-5.Самыми редкими считаются машины второго поколения (они производились всего два года, с 1977-гопо 1978-й)и родстеры первого поколения, ушедшие с рынка в 1968 году. Всего было продано больше 1,1 миллиона Бронко. Выпуск предыдущего поколения закончился в 1996 году.