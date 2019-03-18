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Бывший дизайнер Aston Martin разработал конкурента кроссоверу Tesla

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Николай Андреев

Американская компания Fisker, основанная дизайнером родстера BMW Z8 и купе Aston Martin DB9 Хенриком Фискером, опубликовала первое изображение электрического кроссовера.

  • Новинку, пока не получившую даже собственного имени, оснастили двумя электромоторами (по одному на каждой оси) и аккумулятором ёмкостью 80 кВт⋅ч. Мощность силовой установки не называется, а запас хода на одной зарядке достигает 480 километров.

  • Среди других особенностей – мультимедийная система с искусственным интеллектом и убирающаяся с помощью электропривода секция крыши, которая позволит «наслаждаться поездками с открытым верхом». Также автомобиль опционально получит 22-дюймовые колёсные диски и большой проекционный дисплей.

В Fisker заявляют, что начальная стоимость кроссовера будет ниже 40 тысяч долларов (2,57 миллиона рублей). Полноразмерный макет модели представят на Шанхайском автосалоне в апреле, а первые прототипы появятся к концу этого года.

В продажу кроссовер поступит в лучшем случае во второй половине 2021 года: пока даже не определено место производства модели. Главный конкурент – Tesla Model Y – к этому времени уже будет вовсю продаваться. 

Нужен ли этому миру ещё один электрический кроссовер от неизвестной фирмы?

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