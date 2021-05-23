Компания Fisker сделает первый электрический папамобиль
Михаил Кондратьев
Компания Fisker выпустит первый в истории электрический папамобиль. Он будет построен на базе кроссовера Ocean и передан Папе Римскому Франциску в 2022 году. Об этом сообщил основатель фирмы Хенрик Фискер, который уже продемонстрировал понтифику рендеры автомобиля.
После личной встречи в Ватикане Фискер отметил, что Франциск очень хорошо осознаёт ответственность за окружающую среду, которая лежит на человечестве сегодня. Это и вдохновило главу Fisker на создание уникального электрокара.
Автомобиль будет сделан на основе кроссовера Ocean, представленного в начале 2020 года. Главной его особенностью станет большой прозрачный купол прямоугольной формы. Какая именно будет использована электрическая силовая установка — не уточняется. Обычный Ocean предполагается оснащать одним электромотором на задней либо двумя двигателями.
В топовой версии кроссовер сможет разгоняться до
100 км/чпримерно за три секунды и проезжать около 480 километров без подзарядки (при батарее на 80 кВт·ч). Помимо электрической начинки, электрокар примечателен необычными материалами отделки — из рыболовных сетей, покрышек и переработанного пластика.
Ещё Fisker Ocean сможет похвастать солнечными панелями на крыше и специальным режимом «Калифорния», в котором у него одновременно опускаются заднее и все боковые стёкла (включая крошечные «форточки» у задних стоек), а также сдвигается большая секция крыши.
Производство электрокара стартует в конце текущего года. Цены будут начинаться с 37,5 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). Вместе с тем фирма предложит пользование автомобилем по подписке — с первоначальным взносом в три тысячи долларов (220 тысяч рублей) и ежемесячным платежом в размере 379 долларов (28 тысяч рублей).