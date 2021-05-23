Компания Fisker сделает первый электрический папамобиль

После личной встречи в Ватикане Фискер отметил, что Франциск очень хорошо осознаёт ответ­ственность за окружающую среду, которая лежит на челове­честве сегодня. Это и вдохно­вило главу Fisker на создание уникаль­ного электрокара.

Автомобиль будет сделан на основе кроссовера Ocean, представ­ленного в начале 2020 года. Главной его особен­ностью станет большой прозрачный купол прямо­угольной формы. Какая именно будет использо­вана электрическая силовая установка — не уточняется. Обычный Ocean пред­полагается оснащать одним электро­мотором на задней либо двумя двигателями.

В топовой версии кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды и проезжать около 480 километров без подзарядки (при батарее на 80 кВт·ч). Помимо электриче­ской начинки, электрокар примеча­телен необычными матери­алами отделки — из рыболовных сетей, покрышек и перера­ботанного пластика.

Ещё Fisker Ocean сможет похвастать солнечными панелями на крыше и специ­альным режимом «Калифорния», в котором у него одно­временно опускаются заднее и все боковые стёкла (включая крошечные «форточки» у задних стоек), а также сдвига­ется большая секция крыши.