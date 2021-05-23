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Компания Fisker сделает первый электрический папамобиль

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Михаил Кондратьев

Компания Fisker выпустит первый в истории электрический папа­мобиль. Он будет построен на базе кроссовера Ocean и передан Папе Римскому Франциску в 2022 году. Об этом сообщил основатель фирмы Хенрик Фискер, который уже продемон­стрировал понтифику рендеры автомобиля.

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  • После личной встречи в Ватикане Фискер отметил, что Франциск очень хорошо осознаёт ответ­ственность за окружающую среду, которая лежит на челове­честве сегодня. Это и вдохно­вило главу Fisker на создание уникаль­ного электрокара.

  • Автомобиль будет сделан на основе кроссовера Ocean, представ­ленного в начале 2020 года. Главной его особен­ностью станет большой прозрачный купол прямо­угольной формы. Какая именно будет использо­вана электрическая силовая установка — не уточняется. Обычный Ocean пред­полагается оснащать одним электро­мотором на задней либо двумя двигателями.

  • В топовой версии кроссовер сможет разгоняться до 100 км/ч примерно за три секунды и проезжать около 480 километров без подзарядки (при батарее на 80 кВт·ч). Помимо электриче­ской начинки, электрокар примеча­телен необычными матери­алами отделки — из рыболовных сетей, покрышек и перера­ботанного пластика.

  • Ещё Fisker Ocean сможет похвастать солнечными панелями на крыше и специ­альным режимом «Калифорния», в котором у него одно­временно опускаются заднее и все боковые стёкла (включая крошечные «форточки» у задних стоек), а также сдвига­ется большая секция крыши.

  • Производство электрокара стартует в конце текущего года. Цены будут начинаться с 37,5 тысячи долларов (2,8 миллиона рублей). Вместе с тем фирма предложит пользо­вание авто­мобилем по подписке — с перво­начальным взносом в три тысячи долларов (220 тысяч рублей) и ежемесячным платежом в размере 379 долларов (28 тысяч рублей).

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