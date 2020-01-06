Электрокроссовер Fisker Ocean: караоке и салон из рыболовных сетей
Николай Андреев
Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, представила электрический кроссовер Ocean. Он получил множество необычных опций, но стоит дешевле, чем главные конкуренты — Tesla Model Y и Ford Mustang
Fisker Ocean оснащён 22-дюймовыми колёсами, поворотниками, размещёнными на задних стойках, и солнечными панелями на крыше, которые подзаряжают тяговую батарею и обеспечивают в год до 1600 бесплатных километров пробега. У новинки есть специальный «режим Калифорния» — в нём люк в крыше сдвигается, а заднее и все боковые стёкла опускаются для создания эффекта езды на кабриолете.
В отделке салона электрокроссовера использованы материалы, сделанные из рыболовных сетей, старых автомобильных покрышек и переработанного пластика. На проекционный дисплей, помимо стандартной информации, выводятся тексты песен, доступные в режиме караоке. Под большим дисплеем мультимедийной системы расположен селектор выбора режимов езды и пять прозрачных клавиш для быстрого доступа к управлению музыкой или климат-контролем.
Базовый Fisker Ocean имеет электромотор на задней оси, а в топ-версии добавляется электродвигатель спереди. Самый мощный Ocean разгоняется до 60 миль в час
(96,5 км/ч)за 2,9 секунды, а запас хода с аккумулятором ёмкостью 80 кВт⋅ч составляет около 480 километров.
Однако в производство Fisker Ocean поступит лишь в конце 2021 года, а первые покупатели получат машины в 2022 году. Начальная стоимость электрокроссовера составляет 37 499 долларов (2,3 миллиона рублей), тогда как за Tesla Model Y и Ford Mustang
Mach-Eпросят минимум 39 000 долларов (2,4 миллиона рублей) и 43 895 долларов (2,7 миллиона рублей) соответственно. Помимо традиционной покупки, Ocean можно взять по подписке — с первоначальным взносом в 2999 долларов (187 тысяч рублей) и ежемесячным платежом в 379 долларов (24 тысячи рублей).