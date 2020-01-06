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Электрокроссовер Fisker Ocean: караоке и салон из рыболовных сетей

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Николай Андреев

Американская компания Fisker, основанная бывшим дизайнером Aston Martin и BMW Хенриком Фискером, представила электрический кроссовер Ocean. Он получил множество необычных опций, но стоит дешевле, чем главные конкуренты — Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E.

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  • Fisker Ocean оснащён 22-дюймовыми колёсами, поворот­никами, размещёнными на задних стойках, и солнечными панелями на крыше, которые под­за­ряжают тяговую батарею и обеспечивают в год до 1600 бесплатных кило­метров пробега. У новинки есть специальный «режим Калифорния» — в нём люк в крыше сдвигается, а заднее и все боковые стёкла опуска­ются для создания эффекта езды на кабриолете.

  • В отделке салона электрокроссовера использованы материалы, сделанные из рыболовных сетей, старых автомо­бильных покрышек и пере­работанного пластика. На проекци­онный дисплей, помимо стандартной информации, выводятся тексты песен, доступные в режиме караоке. Под большим дисплеем мульти­медийной системы распо­ложен селектор выбора режимов езды и пять прозрачных клавиш для быстрого доступа к управ­лению музыкой или климат-контролем.

  • Базовый Fisker Ocean имеет электромотор на задней оси, а в топ-версии добавля­ется электро­двигатель спереди. Самый мощный Ocean разгоня­ется до 60 миль в час (96,5 км/ч) за 2,9 секунды, а запас хода с аккуму­лятором ёмкостью 80 кВт⋅ч составляет около 480 километров.

  • Однако в производство Fisker Ocean поступит лишь в конце 2021 года, а первые покупатели получат машины в 2022 году. Начальная стоимость электро­кроссовера составляет 37 499 долларов (2,3 миллиона рублей), тогда как за Tesla Model Y и Ford Mustang Mach-E просят минимум 39 000 долларов (2,4 миллиона рублей) и 43 895 долларов (2,7 миллиона рублей) соответ­ственно. Помимо традиционной покупки, Ocean можно взять по подписке — с первона­чальным взносом в 2999 долларов (187 тысяч рублей) и ежемесячным платежом в 379 долларов (24 тысячи рублей).

Какой американский электрокроссовер круче?

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