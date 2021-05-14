Fisker и Foxconn готовят «революционный» электрокар дешевле 30 000 долларов

Электрокар также назван «революционным представите­лем нового сегмента». Иных подроб­ностей, помимо слабо разли­чимого силуэта новинки, продемонстриро­ванного в видео­тизере, пока нет.

Издание Engadget при этом уточняет, что электрокар разрабаты­вается в рамках так называ­емого Project Pear и будет базиро­ваться на некоей новейшей лёгкой платформе. Пред­полагается, что, несмотря на революци­онность, базовая стоимость новинки не превысит 30 тысяч долларов.

Fisker и Foxconn инвестируют равные доли в разработку и производ­ство электрокара и собираются аналогичным образом в будущем разделить и прибыль. Произ­водство стартует в четвёртом квартале 2023 года на одном из американских сборочных предприятий.

Впервые о намерениях Foxconn стало известно в феврале — тогда фирма заявила о начале переговоров с Fisker и планах по выпуску до 250 тысяч электро­мобилей ежегодно. Кроме того, Foxconn собирается разработать ещё два новых электрокара, но уже самостоятельно.