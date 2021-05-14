Fisker и Foxconn готовят «революционный» электрокар дешевле 30 000 долларов
Дмитрий Елизаров
Компания Fisker и один из крупнейших производителей гаджетов Apple, тайваньская фирма Foxconn, подписали соглашение о совместном выпуске недорогого электрокара. Как заявил в твиттере сам Хенрик Фискер, дизайн будущей новинки окажется «чертовски потрясающим».
The DEAL! Signed and sealed! The design is going to be freaking amazing! #Fisker #Love #EVs #ESG #freaking #innovation pic.twitter.com/TGjCCx8Utz— Henrik Fisker (@henrikfisker) May 13, 2021
Электрокар также назван «революционным представителем нового сегмента». Иных подробностей, помимо слабо различимого силуэта новинки, продемонстрированного в видеотизере, пока нет.
Издание Engadget при этом уточняет, что электрокар разрабатывается в рамках так называемого Project Pear и будет базироваться на некоей новейшей лёгкой платформе. Предполагается, что, несмотря на революционность, базовая стоимость новинки не превысит 30 тысяч долларов.
Fisker и Foxconn инвестируют равные доли в разработку и производство электрокара и собираются аналогичным образом в будущем разделить и прибыль. Производство стартует в четвёртом квартале 2023 года на одном из американских сборочных предприятий.
Впервые о намерениях Foxconn стало известно в феврале — тогда фирма заявила о начале переговоров с Fisker и планах по выпуску до 250 тысяч электромобилей ежегодно. Кроме того, Foxconn собирается разработать ещё два новых электрокара, но уже самостоятельно.
В свою очередь, компания Хенрика Фискера сейчас ведёт работы по налаживанию серийного производства своей первой модели — необычного электрокроссовера Ocean.