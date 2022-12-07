Опубликованы изображения электрокара «Янтарь», который разрабатывают на «Автоторе»

Шпионы сфотографировали электрокроссовер Fisker ценой меньше 30 тысяч долларов
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Дмитрий Елизаров

Компания Fisker, известная пока только электрическим вседорожником Ocean, запустила цикл испытаний своей второй модели Pear. Она должна оказаться более доступной: предполагается, что базовая стоимость Pear составит менее 30 тысяч долларов. Как пишет Autocar, с производством новой модели компании Fisker поможет фирма Foxconn, также известная своими разработками в этом направлении.

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  • Необходимость оптимизации производственных затрат учитывалась ещё на этапе разработки Pear: поэтому он получил собственную платформу. В отличие от архитектуры Ocean состоит она в основном из стали, а не из алюминия. Кроме того, удешевления производства будут добиваться за счёт минимизации компонентов, из которых состоит электрокар. В будущем на базе этой платформы Fisker рассчитывает выпустить ещё две модели.
  • Уже на этапе старта продаж для Pear предложат два варианта аккумуляторов — для передвижения только в городском цикле и для более дальних поездок. Самые дальнобойные Pear смогут преодолевать на одной зарядке до 500 километров.
  • Компания обещает, что несмотря на компактные размеры Pear получит просторный салон с рядом инновационных эргономических решений. Некоторые из них окажутся уникальными.
  • Производство Pear должно начаться на заводе Foxconn в Огайо во второй половине 2024 года. Теоретически предприятие способно выпускать до 250 тысяч электрокаров в год. Тем самым Fisker рассчитывает к 2027 году продавать ежегодно до миллиона автомобилей.

Помимо Ocean и Pear у Fisker должен появиться собственный суперкар: сейчас этот проект известен под названием Ronin. Он считается технологической витриной компании и помимо высоких динамических характеристик окажется ещё и самым дальнобойным в линейке, так как сможет проезжать без подзарядки до тысячи километров.

30 тысяч долларов — это дёшево?

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