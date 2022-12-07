Шпионы сфотографировали электрокроссовер Fisker ценой меньше 30 тысяч долларов

Дмитрий Елизаров
Компания Fisker, известная пока только электрическим вседорожником Ocean, запустила цикл испытаний своей второй модели Pear. Она должна оказаться более доступной: предполагается, что базовая стоимость Pear составит менее 30 тысяч долларов. Как пишет Autocar, с производством новой модели компании Fisker поможет фирма Foxconn, также известная своими разработками в этом направлении.
- Необходимость оптимизации производственных затрат учитывалась ещё на этапе разработки Pear: поэтому он получил собственную платформу. В отличие от архитектуры Ocean состоит она в основном из стали, а не из алюминия. Кроме того, удешевления производства будут добиваться за счёт минимизации компонентов, из которых состоит электрокар. В будущем на базе этой платформы Fisker рассчитывает выпустить ещё две модели.
- Уже на этапе старта продаж для Pear предложат два варианта аккумуляторов — для передвижения только в городском цикле и для более дальних поездок. Самые дальнобойные Pear смогут преодолевать на одной зарядке до 500 километров.
- Компания обещает, что несмотря на компактные размеры Pear получит просторный салон с рядом инновационных эргономических решений. Некоторые из них окажутся уникальными.
- Производство Pear должно начаться на заводе Foxconn в Огайо во второй половине 2024 года. Теоретически предприятие способно выпускать до 250 тысяч электрокаров в год. Тем самым Fisker рассчитывает к 2027 году продавать ежегодно до миллиона автомобилей.
Помимо Ocean и Pear у Fisker должен появиться собственный суперкар: сейчас этот проект известен под названием Ronin. Он считается технологической витриной компании и помимо высоких динамических характеристик окажется ещё и самым дальнобойным в линейке, так как сможет проезжать без подзарядки до тысячи километров.