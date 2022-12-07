Шпионы сфотографировали электрокроссовер Fisker ценой меньше 30 тысяч долларов

Необходимость оптимизации производственных затрат учитывалась ещё на этапе разработки Pear: поэтому он получил собственную платформу. В отличие от архитектуры Ocean состоит она в основном из стали, а не из алюминия. Кроме того, удешевления производства будут добиваться за счёт минимизации компонентов, из которых состоит электрокар.

В будущем на базе этой платформы Fisker рассчитывает выпустить ещё две модели.