Fisker построит самый дальнобойный электрокар в мире

Каким образом компания Fisker намерена добиться заявленного запаса хода, не уточняется. Порог в 1000 километров на реальных дорогах пока удалось преодолеть только электрокару Mercedes-Benz EQXX, но он является концепт-каром и в серийное производство не пойдёт.

Ronin станет третьей моделью Fisker после кроссовера Ocean и компактной модели Pear. К производству кабриолета фирма рассчитывает приступить во второй половине 2024 года. К 2025 году у Fisker появится четвёртая модель, а к 2027-му общий объём произведённых компанией электрокаров должен превысить миллион единиц. При этом даже свою первую модель, вседорожник Ocean компания Fisker пока выпускать не начала: старт массовой сборки намечен на 17 ноября.