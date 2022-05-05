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Fisker построит самый дальнобойный электрокар в мире

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Дмитрий Елизаров

Компания Fisker опубликовала первые изображения своей будущей новинки — электрокара Ronin. Глава компании Хенрик Фискер заявил изданию Autocar, что цель Fisker состоит в разработке электромобиля с самым большим запасом хода: по расчётам разработчиков, он должен превысить 1000 километров. Кроме того, Ronin получит необычный тип кузова — четырёхдверный кабриолет с мягким складным верхом. Премьера новинки состоится не ранее августа следующего года.

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  • По словам Фискера, Ronin должен стать технологической витриной компании и демонстрацией её возможностей. Проявляться это будет, к примеру, в конструкции кузова. Инженеры Fisker намерены использовать ультратехнологичные материалы для того, чтобы обеспечить ему достаточную жёсткость в отсутствие крыши и средних стоек.
  • Кроме того, кабриолету обещаны двери необычной конструкции, активные аэродинамические элементы и инновационные аккумуляторы, интегрированные в силовую структуру кузова.
  • Каким образом компания Fisker намерена добиться заявленного запаса хода, не уточняется. Порог в 1000 километров на реальных дорогах пока удалось преодолеть только электрокару Mercedes-Benz EQXX, но он является концепт-каром и в серийное производство не пойдёт.

Ronin станет третьей моделью Fisker после кроссовера Ocean и компактной модели Pear. К производству кабриолета фирма рассчитывает приступить во второй половине 2024 года. К 2025 году у Fisker появится четвёртая модель, а к 2027-му общий объём произведённых компанией электрокаров должен превысить миллион единиц. При этом даже свою первую модель, вседорожник Ocean компания Fisker пока выпускать не начала: старт массовой сборки намечен на 17 ноября.

Электрический четырёхдверный кабриолет — круто же?

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