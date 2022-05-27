Электрокроссовер Fisker за 30 тысяч долларов показали на новом тизере

Глава компании Fisker Хенрик Фискер заявил в соцсетях, что работа над прототипом кроссовера Pear идёт полным ходом и он будет представлен раньше, чем планировалось (хотя точные сроки пока не названы). Прогнозируемая стартовая цена серийного Fisker Pear составит 29 900 долларов. Кроме того, Фискер опубликовал новое изображение будущей новинки, которое впервые даёт представление об облике передней части кроссовера.