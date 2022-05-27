Электрокроссовер Fisker за 30 тысяч долларов показали на новом тизере
Дмитрий Елизаров
Глава компании Fisker Хенрик Фискер заявил в соцсетях, что работа над прототипом кроссовера Pear идёт полным ходом и он будет представлен раньше, чем планировалось (хотя точные сроки пока не названы). Прогнозируемая стартовая цена серийного Fisker Pear составит 29 900 долларов. Кроме того, Фискер опубликовал новое изображение будущей новинки, которое впервые даёт представление об облике передней части кроссовера.
- Хенрик Фискер назвал предполагаемую стоимость своего нового электрокара «революционной». К примеру, Volkswagen ID.3 в Европе стоит дороже — эквивалент 35 тысяч долларов, а базовая стоимость Tesla Model 3 — 48,5 тысяч долларов.
- По словам главы компании, основной способ снижения стоимости — это упрощение конструкции и уменьшение числа деталей, из которых состоит электромобиль. Однако Fisker Pear, несмотря на доступность, должен получить некие уникальные функции и технологии.
- Согласно новому тизеру, Fisker Pear получит очень узкую оптику, ультракомпактную «решётку радиатора» с подсвеченным названием модели и развитый бампер. В его воздухозаборнике на тизере видно подобие радара или камеры: возможно, это компонент бортового комплекса водительских ассистентов.
Ранее сообщалось, что производство серийного Fisker Pear стартует в 2024 году на заводе тайваньской компании Foxconn в американском Огайо. Компания рассчитывает выпускать до 250 тысяч таких вседорожников в год. Кроме того, Fisker планирует разработать роскошный гран-турер Ronin, который окажется претендентом на звание рекордсмена по запасу хода.