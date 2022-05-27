Капот и крылья от Bugatti Chiron продают дороже нового Lamborghini

Электрокроссовер Fisker за 30 тысяч долларов показали на новом тизере

Новости

Дмитрий Елизаров

Глава компании Fisker Хенрик Фискер заявил в соцсетях, что работа над прототипом кроссовера Pear идёт полным ходом и он будет представлен раньше, чем планировалось (хотя точные сроки пока не названы). Прогнозируемая стартовая цена серийного Fisker Pear составит 29 900 долларов. Кроме того, Фискер опубликовал новое изображение будущей новинки, которое впервые даёт представление об облике передней части кроссовера.

Читайте нас в Дзене!
1/5
  • Хенрик Фискер назвал предполагаемую стоимость своего нового электрокара «революционной». К примеру, Volkswagen ID.3 в Европе стоит дороже — эквивалент 35 тысяч долларов, а базовая стоимость Tesla Model 3 — 48,5 тысяч долларов.
  • По словам главы компании, основной способ снижения стоимости — это упрощение конструкции и уменьшение числа деталей, из которых состоит электромобиль. Однако Fisker Pear, несмотря на доступность, должен получить некие уникальные функции и технологии.
  • Согласно новому тизеру, Fisker Pear получит очень узкую оптику, ультракомпактную «решётку радиатора» с подсвеченным названием модели и развитый бампер. В его воздухозаборнике на тизере видно подобие радара или камеры: возможно, это компонент бортового комплекса водительских ассистентов.

Ранее сообщалось, что производство серийного Fisker Pear стартует в 2024 году на заводе тайваньской компании Foxconn в американском Огайо. Компания рассчитывает выпускать до 250 тысяч таких вседорожников в год. Кроме того, Fisker планирует разработать роскошный гран-турер Ronin, который окажется претендентом на звание рекордсмена по запасу хода.

Как вам такое «лицо» электрокара?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение