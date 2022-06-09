Компания Fisker показала салон электрокара за 30 тысяч долларов: большой экран и странное стекло

Подтверждено, что Pear выйдет на рынок с двумя силовыми установками (одно- и двухмоторной) в четырёх вариантах форсировки и двумя версиями аккумуляторов — самый ёмкий обеспечит запас хода до 500 километров. Кроме того, кроссовер получит опциональные солнечные батареи на крыше.

Прочие технические характеристики пока не раскрываются, хотя Fisker обещает обнародовать больше информации в течение нынешнего года. Полностью рассекретить бюджетную новинку компания намерена в 2023‑м, а в производство на заводе Foxconn кроссовер отправится ещё год спустя. При этом уже сейчас компания располагает 3,2 тысячи предварительных заявок на Pear. Более крупный кроссовер Ocean по цене от 37,5 тысяч долларов предзаказали 50 тысяч человек, хотя его сборка начнётся только 17 ноября.