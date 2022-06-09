Компания Fisker показала салон электрокара за 30 тысяч долларов: большой экран и странное стекло
Дмитрий Елизаров
Компания Fisker сопроводила отчёт о предзаказах на вседорожник Ocean очередным тизером будущей новинки под названием Pear. Тизер изображает интерьер модели — огромный центральный экран и необычно большую площадь остекления. Предполагается, что цена на Fisker Pear будет начинаться с 29 900 долларов.
- В сопроводительном тексте Fisker делает упор на конфигурации лобового стекла: оно отличается закруглением в нижней части, как и передние стойки кузова. Утверждается, что это решение обеспечит улучшенную обзорность. Кроме того, на тизере Pear изображён с полностью стеклянной крышей.
- Также можно увидеть вертикально ориентированный центральный медиаэкран на крупной консоли (возможно, выдвижной) и светодиодную подсветку панелей салона. Физических кнопок в интерьере Pear не наблюдается, хотя видны подрулевые переключатели.
- Помимо прочего компания заявила, что на кроссовере дебютирует «первое в мире» решение Fisker Houdini (очевидно, от фамилии знаменитого иллюзиониста Гарри Гудини) — оно должно будет заменить традиционную крышку багажника. Но в чём состоит революционность технологии, пока неизвестно.
- Подтверждено, что Pear выйдет на рынок с двумя силовыми установками (одно- и двухмоторной) в четырёх вариантах форсировки и двумя версиями аккумуляторов — самый ёмкий обеспечит запас хода до 500 километров. Кроме того, кроссовер получит опциональные солнечные батареи на крыше.
Прочие технические характеристики пока не раскрываются, хотя Fisker обещает обнародовать больше информации в течение нынешнего года. Полностью рассекретить бюджетную новинку компания намерена в 2023‑м, а в производство на заводе Foxconn кроссовер отправится ещё год спустя. При этом уже сейчас компания располагает 3,2 тысячи предварительных заявок на Pear. Более крупный кроссовер Ocean по цене от 37,5 тысяч долларов предзаказали 50 тысяч человек, хотя его сборка начнётся только 17 ноября.