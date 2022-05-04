Компания Fisker показала, как тестирует электрокроссовер Ocean

На рынке США Fisker Ocean получит несколько силовых установок мощностью от 275 до 550 л.с. и несколько вариантов батарей. Проезжать без подзарядки вседорожник сможет от 400 до 560 километров по местному циклу измерения, при этом самая мощная версия Ocean наберёт 100 км/ч всего за 3,9 секунды.