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Компания Fisker показала, как тестирует электрокроссовер Ocean

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Дмитрий Елизаров

Компания Fisker начала рассекречивать свой электрический вседорожник ещё в 2020 году, но его серийное производство пока не началось. Разработчики продолжают цикл тестирования электрокара перед запуском сборки: в опубликованном видео продемонстрированы некоторые детали испытаний вседорожника на полигоне. За рулём предсерийного прототипа — глава компании Хенрик Фискер.

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  • Вседорожник оценивают на управляемость, поведение на нестабильных покрытиях (залитом водой асфальте) и комфорт на «гребёнке». Кроме того, полигон располагает грунтовыми дорогами и имитацией крутых подъёмов.
  • На рынке США Fisker Ocean получит несколько силовых установок мощностью от 275 до 550 л.с. и несколько вариантов батарей. Проезжать без подзарядки вседорожник сможет от 400 до 560 километров по местному циклу измерения, при этом самая мощная версия Ocean наберёт 100 км/ч всего за 3,9 секунды.
  • Цены на Ocean производитель объявил ещё осенью прошлого года, они стартуют от 37 499 долларов. Самая доступная модификация Tesla Model Y (с батареей на 510 километров) стоит минимум 65 тысяч. Серийное производство кроссовера Fisker начнётся 17 ноября, собирать его будут на мощностях австрийской компании Magna.

Открыт приём предварительных заявок и на новейшую модель Fisker PEAR, полноценная премьера которой пока не состоялась. Её производство начнётся лишь в 2024 году, но базовая цена уже известна — 29 900 долларов.

Рискнули бы заказать «кота в мешке», пусть даже и от известного бренда?

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