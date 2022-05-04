Компания Fisker показала, как тестирует электрокроссовер Ocean

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Электрокроссовер Fisker с вращающимся экраном и солнечной панелью стал серийным. Цены
Nissan GT-R может сменить поколение уже в следующем году
Дмитрий Елизаров
Компания Fisker начала рассекречивать свой электрический вседорожник ещё в 2020 году, но его серийное производство пока не началось. Разработчики продолжают цикл тестирования электрокара перед запуском сборки: в опубликованном видео продемонстрированы некоторые детали испытаний вседорожника на полигоне. За рулём предсерийного прототипа — глава компании Хенрик Фискер.
Открыт приём предварительных заявок и на новейшую модель Fisker PEAR, полноценная премьера которой пока не состоялась. Её производство начнётся лишь в 2024 году, но базовая цена уже известна — 29 900 долларов.