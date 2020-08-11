Стартовали продажи первого электрического Лексуса
Борис Закиров
Внешне UX 300e отличается от других версий только шильдиками. Под полом находится аккумулятор ёмкостью 54,3 кВт·ч. Запас хода — 400 километров, но он измерен по устаревшему циклу NEDC. Зарядка длится от 50 минут (на станции мощностью 50 кВт с постоянным током) до 7 часов (6,6-киловаттное устройство с переменным током).
В Великобритании за модель просят минимум 43,9 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей). Это на 14 тысяч фунтов (или почти 1,4 миллиона рублей) дороже, чем бензиновый вариант в Британии.
В Европе модель доступна в единственной комплектации, которую можно дополнить двумя опциональными пакетами: Premium Plus и Takumi. Первый добавит к цене 3,5 тысячи фунтов и включает кожаные сиденья, беспроводную зарядку, бесключевой доступ и руль с подогревом. Второй пакет доведёт стоимость кроссовера до 53,5 тысячи фунтов и предлагает 10,3-дюймовый экран мультимедийки, проекционный дисплей, 18-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу и улучшенную аудиосистему.
Благодаря цене электромобиля меньшей, чем 50 тысяч фунтов стерлингов, закон Великобритании позволяет получить государственную субсидию 3 тысячи фунтов (286 тысяч рублей). Это выгодно выделяет его на фоне Volvo CX40 Recharge P8, который ощутимо дороже.