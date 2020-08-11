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Стартовали продажи первого электрического Лексуса

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Борис Закиров

Японская марка Lexus открыла в Европе предзаказ на электри­ческие кроссоверы Lexus UX 300e, пишет Autocar. Это первый Лексус без ДВС и самый мощный UX в линейке: его электро­мотор выдаёт 204 л.с. и 300 Нм крутящего момента.

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  • Внешне UX 300e отличается от других версий только шильдиками. Под полом находится аккуму­лятор ёмкостью 54,3 кВт·ч. Запас хода — 400 километров, но он измерен по устарев­шему циклу NEDC. Зарядка длится от 50 минут (на станции мощностью 50 кВт с постоянным током) до 7 часов (6,6-кило­ваттное устройство с переменным током).

  • В Великобритании за модель просят минимум 43,9 тысячи фунтов стерлингов (4,2 миллиона рублей). Это на 14 тысяч фунтов (или почти 1,4 миллиона рублей) дороже, чем бензиновый вариант в Британии.

  • В Европе модель доступна в единственной комп­лектации, которую можно дополнить двумя опци­ональными пакетами: Premium Plus и Takumi. Первый добавит к цене 3,5 тысячи фунтов и включает кожаные сиденья, беспроводную зарядку, бесключевой доступ и руль с подогревом. Второй пакет доведёт стоимость кроссовера до 53,5 тысячи фунтов и предлагает 10,3-дюймовый экран мульти­медийки, проекци­онный дисплей, 18-дюймовые колёсные диски, панорамную крышу и улучшенную аудио­систему.

  • Благодаря цене электромобиля меньшей, чем 50 тысяч фунтов стерлингов, закон Велико­британии позволяет получить государ­ственную субсидию 3 тысячи фунтов (286 тысяч рублей). Это выгодно выделяет его на фоне Volvo CX40 Recharge P8, который ощутимо дороже.

Нужны ли такие электро-Лексусы в России?

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