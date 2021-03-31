Первый (но не последний) автомобиль Xiaomi оказался домом на колёсах

Разработка дома на колёсах, построенного для одного из поклонников компании, заняла у специ­алистов Xiaomi три месяца. Его конструкция включает в себя чуть ли не все устройства, имеющи­еся в ассорти­менте фирмы для «умных домов», от кофеварки до медиасистемы. Судя по фото, кемпер построен на базе микро­автобуса из семейства Maxus корпорации SAIC, хотя ранее в качестве одного из возможных партнёров Xiaomi называли Great Wall.

Как сказал Лей Цзюнь, он никогда не рассчитывал, что первым авто­мобилем его фирмы окажется дом на колёсах. При этом Xiaomi в его лице официально объявила не только о намерении выйти на рынок электрокаров, но и о том, что работа в этом направ­лении уже ведётся. По словам Цзюня, он неодно­кратно получал поддержку этой идеи: его коллеги заявляли, что «электро­мобиль — это как смартфон, только с четырьмя дверями и на колёсах», и поскольку у Xiaomi есть все необходимые компетенции, компании стоило бы захватить часть этого рынка.