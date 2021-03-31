Первый (но не последний) автомобиль Xiaomi оказался домом на колёсах
Дмитрий Елизаров
В рамках презентации, посвящённой будущим новинкам, глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал и о перспективах выхода корпорации на автомобильный рынок. Он всё же состоится, причём одну машину Xiaomi уже построила. Правда, этот проект скорее из области тюнинга и тиражировать его компания не намерена.
Продемонстрированный главой компании автомобиль — это «умный» дом на колёсах, который в Xiaomi построили ради эксперимента. Основной задачей проекта стала интеграция мобильных решений для «умного дома», предусмотренных экосистемой Xiaomi, в интерьер кемпера.
Разработка дома на колёсах, построенного для одного из поклонников компании, заняла у специалистов Xiaomi три месяца. Его конструкция включает в себя чуть ли не все устройства, имеющиеся в ассортименте фирмы для «умных домов», от кофеварки до медиасистемы. Судя по фото, кемпер построен на базе микроавтобуса из семейства Maxus корпорации SAIC, хотя ранее в качестве одного из возможных партнёров Xiaomi называли Great Wall.
Как сказал Лей Цзюнь, он никогда не рассчитывал, что первым автомобилем его фирмы окажется дом на колёсах. При этом Xiaomi в его лице официально объявила не только о намерении выйти на рынок электрокаров, но и о том, что работа в этом направлении уже ведётся. По словам Цзюня, он неоднократно получал поддержку этой идеи: его коллеги заявляли, что «электромобиль — это как смартфон, только с четырьмя дверями и на колёсах», и поскольку у Xiaomi есть все необходимые компетенции, компании стоило бы захватить часть этого рынка.
За период с января нынешнего года топ-менеджеры корпорации провели более 200 консультационных встреч со специалистами автомобильной отрасли. Кроме того, состоялось два больших совета директоров, на которых обсуждались перспективы расширения. В итоге Xiaomi приняла решение создать дочернюю компанию, которой будет доверена разработка собственного электрокара. Инвестиции на первом этапе составят около полутора миллиардов долларов с последующим увеличением до 10 миллиардов.
В итоге Xiaomi рассчитывает получить электромобиль, который благодаря интегрированным сетевым решениям также станет частью фирменной экосистемы — она включает в себя и так называемый «интернет вещей», и интеллектуальных помощников. При этом никаких технических характеристик будущего электрокара пока не обнародовано.