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Первый (но не последний) автомобиль Xiaomi оказался домом на колёсах

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Дмитрий Елизаров

В рамках презентации, посвящённой будущим новинкам, глава Xiaomi Лей Цзюнь рассказал и о перс­пективах выхода корпорации на авто­мобиль­ный рынок. Он всё же состоится, причём одну машину Xiaomi уже построила. Правда, этот проект скорее из области тюнинга и тиражиро­вать его компания не намерена.

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  • Продемонстрированный главой компании автомобиль — это «умный» дом на колёсах, который в Xiaomi построили ради экспери­мента. Основной задачей проекта стала интеграция мобиль­ных решений для «умного дома», преду­смотренных экосистемой Xiaomi, в интерьер кемпера.

  • Разработка дома на колёсах, построенного для одного из поклонников компании, заняла у специ­алистов Xiaomi три месяца. Его конструкция включает в себя чуть ли не все устройства, имеющи­еся в ассорти­менте фирмы для «умных домов», от кофеварки до медиасистемы. Судя по фото, кемпер построен на базе микро­автобуса из семейства Maxus корпорации SAIC, хотя ранее в качестве одного из возможных партнёров Xiaomi называли Great Wall.

  • Как сказал Лей Цзюнь, он никогда не рассчитывал, что первым авто­мобилем его фирмы окажется дом на колёсах. При этом Xiaomi в его лице официально объявила не только о намерении выйти на рынок электрокаров, но и о том, что работа в этом направ­лении уже ведётся. По словам Цзюня, он неодно­кратно получал поддержку этой идеи: его коллеги заявляли, что «электро­мобиль — это как смартфон, только с четырьмя дверями и на колёсах», и поскольку у Xiaomi есть все необходимые компетенции, компании стоило бы захватить часть этого рынка.

  • За период с января нынешнего года топ-менеджеры корпорации провели более 200 кон­сультаци­онных встреч со специ­алистами авто­мобильной отрасли. Кроме того, состоялось два больших совета директоров, на которых обсуждались перс­пективы расширения. В итоге Xiaomi приняла решение создать дочернюю компанию, которой будет доверена разработка собственного электрокара. Инвестиции на первом этапе составят около полутора милли­ардов долларов с последующим увеличе­нием до 10 миллиардов.

  • В итоге Xiaomi рассчитывает получить электромобиль, который благодаря интегриро­ванным сетевым решениям также станет частью фирменной экосистемы — она включает в себя и так называ­емый «интернет вещей», и интеллекту­альных помощников. При этом никаких технических харак­теристик будущего электрокара пока не обнародовано.

Как думаете, получится у Xiaomi?

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