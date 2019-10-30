Вьетнамский производитель старых BMW хочет не только продавать их в России, но и выпускать

Фам Нят Выонг, глава холдинга Vingroup (в его состав входит VinFast), учился в Москве, а также в 90-х годах занимался бизнесом по производству лапши быстрого приготовления на Украине. Российский рынок интересен производителю в том числе и потому, что между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, куда входит Россия, действует соглашение о зоне свободной торговли — оно даёт некоторые преференции в торговых отношениях.