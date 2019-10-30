Вьетнамский производитель старых BMW хочет не только продавать их в России, но и выпускать
Дмитрий Савостьянчик
Первый вьетнамский автопроизводитель VinFast планирует выйти на российский рынок. Наладить поставки автомобилей компания хочет уже в 2020 году, а позже намеревается организовать в России производство, сообщает «Коммерсантъ».
В Минпромторге утверждают, что «конкретных предложений по модельному ряду, а тем более локализации производства не поступало». Однако летом 2019 года компания уже пыталась наладить сотрудничество с группой ГАЗ, но из-за санкций, наложенных на российского производителя, переговоры были приостановлены.
VinFast выпускает автомобили, основанные на платформе старых моделей BMW. Это седан Lux A2.0 и кроссовер Lux SA2.0, построенные на базе BMW 5-й серии (F10) и BMW X5 (F15) соответственно. Их дизайн уже запатентован в России.
Первый завод компании открылся в июне 2019 года в городе Хайфон. Его проектная мощность составляет 250 тысяч автомобилей в год. Также на домашнем рынке VinFast является эксклюзивным дистрибьютором бренда Chevrolet и владеет заводом General Motors в Ханое. Помимо флагманских моделей, компания выпускает перелицованную версию хэтчбека Opel Karl под названием VinFast Fadil.
Фам Нят Выонг, глава холдинга Vingroup (в его состав входит VinFast), учился в Москве, а также в 90-х годах занимался бизнесом по производству лапши быстрого приготовления на Украине. Российский рынок интересен производителю в том числе и потому, что между Вьетнамом и Евразийским экономическим союзом, куда входит Россия, действует соглашение о зоне свободной торговли — оно даёт некоторые преференции в торговых отношениях.