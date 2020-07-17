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Тюнеры Saleen придумали суперверсию нового Ford Bronco в стиле Big Oly

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Артем Шахнович

Американское тюнинг-ателье Saleen, специализи­рующееся на доработке моделей Ford, буквально на следующий день после премьеры нового внедорож­ника Bronco анонсиро­вало программу модерни­зации новинки в стиле культового автомобиля из прошлого.

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Bronco переделают в стиле гоночного внедорожника первого поколения, известного под прозвищем Big Oly и участво­вавшего во множе­стве гонок. Среди них — Mexican 1000 (ныне Baja 1000), Baja 500 и Mint 400.

Bronco Big Oly

  • Автомобиль получит изменения в облике: новый передний бампер со свето­диодной оптикой, дополни­тельные фары на крыше и у основания передних стоек, защиту агрегатов под днищем из кованого карбона, по прочности превос­ходящего сталь, другой капот, задние облегченные крылья из композитного материала, регулиру­емый задний спойлер и новый задний бампер.

  • Также будет модифицировано шасси. На опублико­ванных фото­графиях-рендерах видны стойки с выносными резерву­арами, которые значи­тельно повысят энерго­ёмкость подвески.

  • Возрождённый внедорожник Ford Bronco пред­ставлен в длинно­базной пяти­дверной и коротко­базной трёхдверной моди­фикации. В основе — рамное шасси с передней независимой подвеской и балкой заднего моста. Авто­мобиль предложат с турбо­наддувным четырёх­цилиндровым двигателем EcoBoost объёмом 2,3 л (273 л.с. и 420 Нм) или 2,7-литровым агрегатом EcoBoost V6 (314 л.с. и 542 Нм). Оба мотора сочетаются с 10-ступенчатой автомати­ческой коробкой передач.

  • На американском рынке новый Bronco появится весной 2021 года. Цены стартуют с 28 500 долларов.

Как вам такой Ford Bronco?

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