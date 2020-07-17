Тюнеры Saleen придумали суперверсию нового Ford Bronco в стиле Big Oly
Артем Шахнович
Американское тюнинг-ателье Saleen, специализирующееся на доработке моделей Ford, буквально на следующий день после премьеры нового внедорожника Bronco анонсировало программу модернизации новинки в стиле культового автомобиля из прошлого.
Bronco переделают в стиле гоночного внедорожника первого поколения, известного под прозвищем Big Oly и участвовавшего во множестве гонок. Среди них — Mexican 1000 (ныне Baja 1000), Baja 500 и Mint 400.
Автомобиль получит изменения в облике: новый передний бампер со светодиодной оптикой, дополнительные фары на крыше и у основания передних стоек, защиту агрегатов под днищем из кованого карбона, по прочности превосходящего сталь, другой капот, задние облегченные крылья из композитного материала, регулируемый задний спойлер и новый задний бампер.
Также будет модифицировано шасси. На опубликованных фотографиях-рендерах видны стойки с выносными резервуарами, которые значительно повысят энергоёмкость подвески.
Возрождённый внедорожник Ford Bronco представлен в длиннобазной пятидверной и короткобазной трёхдверной модификации. В основе — рамное шасси с передней независимой подвеской и балкой заднего моста. Автомобиль предложат с турбонаддувным четырёхцилиндровым двигателем EcoBoost объёмом 2,3 л (273 л.с. и 420 Нм) или 2,7-литровым агрегатом EcoBoost V6 (314 л.с. и 542 Нм). Оба мотора сочетаются с 10-ступенчатой автоматической коробкой передач.
На американском рынке новый Bronco появится весной 2021 года. Цены стартуют с 28 500 долларов.