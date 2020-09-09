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Компания Infiniti показала концепт-кроссовер QX60 Monograph на тизере

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Кирилл Малышев

Компания Infiniti опубликовала первый тизер и анонсировала премьеру концепт-кара QX60 Monograph, который придёт на смену кроссоверу QX60. Новинку в статусе предсерийного прототипа представят через две недели, 25 сентября.

  • Как пояснили в Infiniti, QX60 Monograph станет примером соединения нового стиля бренда и кузова семиместного кроссовера.

  • Кроссовер QX60 выпускается с 2012 года. До 2013-го модель называлась JX35 и сменила индекс в рамках общего ребрендинга. Последнее обновление у QX60 было в 2019 году. В прошлом году в России продали 848 таких автомобилей — это третий результат после моделей QX50 и QX80.

  • Ранее Infiniti запустила в России продажи новой версии купе Q60 с двухлитровым двигателем. Благодаря этому цена модели снизилась на 900 тысяч рублей — до 3,4 миллиона рублей. Прежняя версия с мотором 3.0 из прайс-листа исчезла.

Верите в нечто свежее от Infiniti?

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