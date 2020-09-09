Компания Infiniti показала концепт-кроссовер QX60 Monograph на тизере
Кирилл Малышев
Компания Infiniti опубликовала первый тизер и анонсировала премьеру концепт-кара QX60 Monograph, который придёт на смену кроссоверу QX60. Новинку в статусе предсерийного прототипа представят через две недели, 25 сентября.
Как пояснили в Infiniti, QX60 Monograph станет примером соединения нового стиля бренда и кузова семиместного кроссовера.
Кроссовер QX60 выпускается с 2012 года. До 2013-го модель называлась JX35 и сменила индекс в рамках общего ребрендинга. Последнее обновление у QX60 было в 2019 году. В прошлом году в России продали 848 таких автомобилей — это третий результат после моделей QX50 и QX80.
Ранее Infiniti запустила в России продажи новой версии купе Q60 с двухлитровым двигателем. Благодаря этому цена модели снизилась на 900 тысяч рублей — до 3,4 миллиона рублей. Прежняя версия с мотором 3.0 из прайс-листа исчезла.