Компания Infiniti показала концепт-кроссовер QX60 Monograph на тизере

Кроссовер QX60 выпускается с 2012 года. До 2013-го модель называлась JX35 и сменила индекс в рамках общего ребрендинга. Последнее обновление у QX60 было в 2019 году. В прошлом году в России продали 848 таких автомобилей — это третий результат после моделей QX50 и QX80.