Малоизвестные моторы Советского Союза: первый турбодвигатель

Ругать советские автомобили дело нетрудное: как это ни грустно признавать, но отечествен­ные машины всегда были не такими мощными, не такими комфортными и не такими технологич­ными, как их западные аналоги. Но зато имели другие преиму­щества — простоту, дешевизну и высокую надёжность. Именно поэтому «Москвичи» достойно смотрелись в ралли-марафонах, а в британском туринге даже стано­вились победи­телями! И вот в начале 80-х Советский Союз надумал покорить новую вершину мирового авто­спорта – Чемпионат мира по ралли. Но непростые времена поставили на затее крест, как и на перс­пективах доработки одного очень интересного двигателя.

В Советском Союзе турбины, как правило, требовались реактивным самолётам да электро­станциям, но точно не легковым автомо­билям. К чему топливная экономич­ность или повы­шенная мощность, если нефти в стране море, а безлимитных автобанов нет? Советский автоспорт в турбо­наддуве тоже не нуждался, так как гоночные авто­мобили для локальных первенств не сильно отличались от гражданских. Но на между­народных соревно­ваниях обходиться без буста становилось всё тяжелее.