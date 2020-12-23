Первый кроссовер Smart построят на китайской платформе

Новинка разрабатывается с прицелом на рынок Китая, где компактные электро­мобили пользуются заметной популяр­ностью. Однако его появление в европейских странах тоже уже обещано.

Непосредственное участие в создании вседорожника принимает концерн Geely. Базой для новинки станет представ­ленная недавно масштаби­руемая платформа этого бренда. Кроме того, к разработке первого кроссовера Smart, как ожидается, приложат руку и инженеры марки Mercedes-Benz.

По словам Лескова, которые приводит Carscoops, небольшой электрический паркетник должен стать «альфа-хищником городских джунглей», ультра­современным электро­мобилем с продвинутым набором «подключённых» возмож­ностей и традиционно для Smart сверх­компактным снаружи и просторным внутри.

Технических деталей пока не обнародо­вано никаких. Дата выхода новинки тоже не уточняется.