Первый кроссовер Smart построят на китайской платформе
Дмитрий Елизаров
Компания Smart начала работать над созданием первого вседорожника в истории марки. Об этом сообщил директор по продажам компании Даниэль Лесков, передаёт Carscoops. По его словам, кроссовер будет небольшим и электрическим, и при этом станет соплатформенником электромобилей брендов Volvo и Lynk&Co.
Новинка разрабатывается с прицелом на рынок Китая, где компактные электромобили пользуются заметной популярностью. Однако его появление в европейских странах тоже уже обещано.
Непосредственное участие в создании вседорожника принимает концерн Geely. Базой для новинки станет представленная недавно масштабируемая платформа этого бренда. Кроме того, к разработке первого кроссовера Smart, как ожидается, приложат руку и инженеры марки Mercedes-Benz.
По словам Лескова, которые приводит Carscoops, небольшой электрический паркетник должен стать «альфа-хищником городских джунглей», ультрасовременным электромобилем с продвинутым набором «подключённых» возможностей и традиционно для Smart сверхкомпактным снаружи и просторным внутри.
Технических деталей пока не обнародовано никаких. Дата выхода новинки тоже не уточняется.
Об участии концерна Geely в компании Smart стало известно весной прошлого года. Концерн Daimler, в состав которого входила марка, передал 50% акций Smart китайским партнёрам, в результате чего компания была преобразована в совместное предприятие. В свою очередь, Geely объявила о создании собственной платформы для электротранспорта в сентябре. Новая архитектура дебютировала с концептом Lynk&Co Zero.