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Первый кроссовер Smart построят на китайской платформе

Новости

Дмитрий Елизаров

Компания Smart начала работать над созданием первого вседорожника в истории марки. Об этом сообщил директор по продажам компании Даниэль Лесков, передаёт Carscoops. По его словам, кроссовер будет небольшим и электрическим, и при этом станет соплатформен­ником электро­мобилей брендов Volvo и Lynk&Co.

  • Новинка разрабатывается с прицелом на рынок Китая, где компактные электро­мобили пользуются заметной популяр­ностью. Однако его появление в европейских странах тоже уже обещано.

  • Непосредственное участие в создании вседорожника принимает концерн Geely. Базой для новинки станет представ­ленная недавно масштаби­руемая платформа этого бренда. Кроме того, к разработке первого кроссовера Smart, как ожидается, приложат руку и инженеры марки Mercedes-Benz.

  • По словам Лескова, которые приводит Carscoops, небольшой электрический паркетник должен стать «альфа-хищником городских джунглей», ультра­современным электро­мобилем с продвинутым набором «подключённых» возмож­ностей и традиционно для Smart сверх­компактным снаружи и просторным внутри.

  • Технических деталей пока не обнародо­вано никаких. Дата выхода новинки тоже не уточняется.

  • Об участии концерна Geely в компании Smart стало известно весной прошлого года. Концерн Daimler, в состав которого входила марка, передал 50% акций Smart китайским партнёрам, в результате чего компания была преобразо­вана в совместное предприятие. В свою очередь, Geely объявила о создании собственной платформы для электро­транспорта в сентябре. Новая архитектура дебютировала с концептом Lynk&Co Zero.

Обзавелись бы вседорожным Смартом в хозяйстве?

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