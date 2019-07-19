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Первый шоу-рум Aurus откроется в небоскрёбе

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Дмитрий Савостьянчик

Первый шоу-рум для люксовых россий­ских автомо­билей Aurus может быть открыт уже в конце июля 2019 года. Партнёром авто­производителя станет ГК «Панавто», сообщает «АвтоБизнесРевю».

Автомобили будут экспонированы на первом этаже одной из башен комплекса Москва-Сити. Площадь шоу-рума составит 170 квад­ратных метров. Предполагается, что в день открытия шоу-рума объявят оконча­тельную стоимость лимузина Aurus Senat Limousine L700. Предварительная цена — 18 миллионов рублей.

Помимо компании «Панавто», в Москве Aurus будет продавать «Авилон». Позднее марка откроет представительство в Санкт-Петербурге.

Пойдёте посмотреть на живые лимузины в шоу-рум?

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