Первый шоу-рум Aurus откроется в небоскрёбе

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Названа дата премьеры вертолёта Aurus
Объявлены цены на первую Ладу с вариатором
Дмитрий Савостьянчик
Первый шоу-рум для люксовых российских автомобилей Aurus может быть открыт уже в конце июля 2019 года. Партнёром автопроизводителя станет ГК «Панавто», сообщает «АвтоБизнесРевю».
Автомобили будут экспонированы на первом этаже одной из башен комплекса Москва-Сити. Площадь шоу-рума составит 170 квадратных метров. Предполагается, что в день открытия шоу-рума объявят окончательную стоимость лимузина Aurus Senat Limousine L700. Предварительная цена — 18 миллионов рублей.
Помимо компании «Панавто», в Москве Aurus будет продавать «Авилон». Позднее марка откроет представительство в Санкт-Петербурге.