Самоизоляция в прицепе: 8 необычных трейлеров

Первая царапина: истории пользователей Авто.ру

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Константин Новацкий

Первая царапина и скол остаются не только на машине, но и в сердце её владельца. Недавно мы спрашивали, где и когда ваша машина получила свой первый «шрам». Лучшие истории — со слезами, бамперами и лестницами — публикуем здесь и сейчас.

Почитали и вспомнили про свою первую «коцку»? Напишите пару слов в комментарии.

Столкновение

«Моя» первая машина была ГАЗ-52-04 в гараже ВАПО. Первая царапина получена моим «Газоном» в результате столкновения с машиной нашего же гаража, санитарным РАФиком 2203. Он догнал меня на повороте внутри завода и ободрал задний поперечный брус кузова.

Лестница

Когда купил машину, были несколько не особо заметных царапин. Как обычно машина стояла во дворе, не в стеснённых условиях — и тут приехала бригада по ремонту квартир. Когда они с крыши, с багажника своего авто, снимали дюралевую лестницу, то углом лесенки прошлись по капоту моей машины: полоска полметра, а краску срезало до металла. Они извинились, всё оплатили.

Кто-то на парковке

Купил «десяточку», пригнал к дому на «парковку», которая рас­считана на 4 авто­мобиля. Дело было днём, все на работах, «парковка» пустует. Поднялся домой пере­кусить да похва­статься покупкой. Минут через 15 выхожу, а у меня глубокие вмятины на 2-х правых дверях. Тут я приуныл.

Ещё кто-то на парковке

Всё банально — на парковке (через дорогу от ГИБДД). Сижу у опера (друг), сработала «сигналка». Отключил. Минут через 20 выходим, друг говорит: а чё у тебя царапина на машине, когда успел зацепить (машину купил неделю назад, у него же)? Я в недоумении, и тут приходит осознание причины сработавшей сигнализации. Запомнил, что рядом стояла «двенашка» — она и поцарапала. Смотрели с камер, но ракурс не доходил, найти не смогли. Это была моя первая машина — Mazda 626, и первая царапина! Сказать, что я переживал, — ничего не сказать. Я в трауре был месяц, пока не закрасили в сервисе.

Встречный автомобиль

Про первую царапку не помню, а вот про самую обидную расскажу... Ночью в дождливую погоду возвращался в столицу. Дорога обычная, по одной полосе в каждую сторону. Передо мной шла фура. Разумеется, из-за погоды лобовое закидывало только в путь. Ну, а навстречу шла другая фура, за которой пристроился такой же товарищ. Я дался левее, чтобы хоть что-то разглядеть, он сделал то же самое. Вот только я ехал в своей полосе, а он вылез левыми колёсами на разметку. А через мгновение наши боковые зеркала встретились. Я остановился, а засранец, поняв, что вина его, умчал не останавливаясь. Вот так я стал счастливым обладателем вмятины и пары царапин на задней двери от отлетевшего зеркала((

Веселье и ГАЗель

Купил в 2001 году купе Е21. Учился ездить. Ну и потом отмечали, поехал кататься и на Ладожской впендюрил Газель) Начал по тяжёлой.

В гараже: ворота закрыты

Первая царапина, как первый секс: не забывается никогда. Но остальные даже вспомнить трудно... Первый раз я не просто поцарапал машину — я расколол задний бампер! Торопился и забыл в гараже открыть вторую воротину. Ну, и задом начал выезжать до хруста. Потом было несильное ДТП в «морду», потом — ещё одно такое же, ещё получил по жопе, тоже не сильно... И это всё на одном автомо­биле! Про много­численные сколы и царапины, остав­ленные камнями от встречных и попутных фур, я даже писать не хочу... Владел Тойотой Вистой 1996 года.

В гараже: ворота открыты

Купил в 2012-м новую Lada Granta, счастью не было предела: первый новый авто­мобиль, эххх... Пригнал из авто­салона в свой небольшой городок. Во дворе оставлять не стал, авто новое, мало ли что может произойти. Загоняю в гараж; неожиданно сильный порыв ветра срывает стопор гаражных ворот, воротами царапаю левую заднюю дверь. Разочаро­ванию не было предела: царапина через всю дверь, а ведь на автомо­биле ещё муха не сидела. Вот так, в первый день эксплу­атации попортил авто­мобиль. К счастью, остальные семь лет прошли без каких-либо казусов. За исключе­нием этой царапины остальной кузов был в идеальном состоянии. Продал машину в 2019 году.

В гараже: столешница

В 2010 году мы приобрели наш первый автомобиль, Renault Sandero. Забрали из салона, пригнали домой и загнали в гараж. Машина была куплена по утили­зации «Москвича» тестя, который в то время работал в другом городе. В общем, автомобиль стоял без номеров и мы ждали приезда папы. Я в это время занимался утепле­нием дома, для этого клеил на потолок гаража пено­пласт. Наносил на лист клей и прислонял к потолку. Потом прижимал таким же по размеру куском столеш­ницы и распирал доской. Прилепив очередной лист, я пошёл обедать. Сидя за столом, мы с супругой услышали страшный грохот. Зайдя в гараж, увидел лежавшую на полу столешницу и вмятину на капоте. Трудно описать мои чувства в этот момент...

Русский дрифт

В 2007-м я получил батину «шаху». Когда стал успешным, стал исполь­зовать её как дрифт­мобиль и начали появляться повреж­дения. Первую царапину не помню, но сейчас там нет подвески, фар, решётки радиатора и заднего бампера.

Поддал газу

Всё было проще некуда: новенький (и самый первый) Honda Accord Type R + новая «турба» = 230 лосей. Пере­борщил слегонца с газом (после 201 лося-то, конечно, с непривычки), шурххххх — и на тебе цапанную «Хонду» + в минус бампер Renault Duster. Прочные бампера были раньше:))) Купил потом бал­лончик дешёвой чернухи, закрасил. Через полгода после езды всё к чёртям собачьим облезло и стало ещё хуже:(( Пришлось нижнюю губу и бампер менять. А тут, как назло, под капиталку «механика» улетела. Неудивительно: за три года около 500 000 км наездил по Москве, Московской области и Питеру (ага, работать топ-менеджером и иметь ИП нелегко). Неделька жизни без Акоши и, вуаля, новая мордаха и рабочая механика) Потом всё кроме механики сдохло((

Сдавал задом

Первую отметину поставил... на стоянке! Был неопытным, сдавал назад и ткнулся бампером в припарко­ванную «шестёрку» Жигулей. У неё слегка помялся номер, а у меня — потёртость на пластико­вом бампере «девятки». Подумал, что раз пострадал только номер, то пере­живать не стоит. И уехал.

Помните свою первую царапину?

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