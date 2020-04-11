Первая царапина: истории пользователей Авто.ру

Первая царапина и скол остаются не только на машине, но и в сердце её владельца. Недавно мы спрашивали, где и когда ваша машина получила свой первый «шрам». Лучшие истории — со слезами, бамперами и лестницами — публикуем здесь и сейчас.

Почитали и вспомнили про свою первую «коцку»? Напишите пару слов в комментарии.