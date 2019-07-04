Скажи «сы-ы-ыр!» Первый тест заряженных кроссоверов BMW X3/X4 M Competition

Как едут VW Corrado с гоночным мотором и самый первый VW Scirocco

Тесты

Александр Мирошкин

В новом выпуске цикла #смотричтоянашёл мы рассказываем сразу о двух интересных и важных Фольксвагенах. Жёлтый Scirocco открыл новую главу в истории VW: он дебютировал на полгода раньше, чем первый Гольф, и в некотором роде пробил тому дорогу. Ну, а чёрный Corrado из этого ролика был сделан в одном-единственном экземпляре, и о его существовании никто не подозревал. 

– Объявления с Scirocco: https://autoru.me/GtoNz – Объявления с Corrado: https://autoru.me/GtoQo – Видео про крутые и редкие тачки на любой вкус: https://autoru.me/Gtoaq В новом выпуске цикла #смотричтоянашёл мы рассказываем сразу о двух интересных и важных Фольксвагенах. Жёлтый Scirocco открыл новую главу в истории VW: он дебютировал на полгода раньше, чем первый Гольф, и в некотором роде пробил тому дорогу. Ну, а конкретно этот чёрный Corrado был сделан в одном-единственном экземпляре, и о его существовании никто не подозревал. А зря, потому что что он ВАЛИТ!

Мы поездили на обеих машинах и выяснили, чем был хорош Scirocco первого поколения, а также узнали, насколько круто валит уникальный Corrado!

Scirocco или Corrado?

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