Как едут VW Corrado с гоночным мотором и самый первый VW Scirocco

В новом выпуске цикла #смотричтоянашёл мы рассказываем сразу о двух интересных и важных Фольксвагенах. Жёлтый Scirocco открыл новую главу в истории VW: он дебютировал на полгода раньше, чем первый Гольф, и в некотором роде пробил тому дорогу. Ну, а чёрный Corrado из этого ролика был сделан в одном-единственном экземпляре, и о его существовании никто не подозревал.