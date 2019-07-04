Как едут VW Corrado с гоночным мотором и самый первый VW Scirocco

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Александр Мирошкин
В новом выпуске цикла #смотричтоянашёл мы рассказываем сразу о двух интересных и важных Фольксвагенах. Жёлтый Scirocco открыл новую главу в истории VW: он дебютировал на полгода раньше, чем первый Гольф, и в некотором роде пробил тому дорогу. Ну, а чёрный Corrado из этого ролика был сделан в одном-единственном экземпляре, и о его существовании никто не подозревал.
Мы поездили на обеих машинах и выяснили, чем был хорош Scirocco первого поколения, а также узнали, насколько круто валит уникальный Corrado!