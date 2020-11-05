Начались поставки нового редкого купе от ателье Zagato. Осталось всего 10 штук

Тираж с лета не изменился. Итальянцы планируют построить всего 19 машин. С момента дебюта прошло три месяца, однако, как пишет Motor1, число распроданных машин не изменилось и состав­ляет 9 экзем­пляров. Цена новинки пока не объявлена.

Двигатель взяли от Chevrolet Corvette. Компрессорная «восьмёрка» 6.2 выдаёт 656 л.с. и 881 Нм крутящего момента. Издание приводит такие данные, хотя ранее утверж­далось, что агрегат расточили до 6,8 литра. Разгон до сотни занимает 3,7 секунды, максимальная скорость – 315 км/ч. Информации о коробке передач нет. Вероятнее всего, это тот же 8-ступен ­чатый «автомат», что и у Корветта.

Опубликованные фотографии салона демонстри­руют стильные ковше­образные сиденья с интегриро­ванными подголов­никами и лаконично оформ­ленный централь­ный тоннель. Вида приборной панели целиком нет.

Кузов Iso Rivolta GTZ изготовлен из угле­пластика. Габариты суперкара составляют 4617 мм в длину, 1954 в ширину и 1207 в высоту при колёсной базе 2708 мм.