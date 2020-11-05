Начались поставки нового редкого купе от ателье Zagato. Осталось всего 10 штук
Кирилл Малышев
Кузовное ателье Zagato приступило к поставкам суперкара Iso Rivolta GTZ, представленного в начале августа этого года. Как пишет Motor1, первый экземпляр получил заказчик из швейцарского Люцерна.
Тираж с лета не изменился. Итальянцы планируют построить всего 19 машин. С момента дебюта прошло три месяца, однако, как пишет Motor1, число распроданных машин не изменилось и составляет 9 экземпляров. Цена новинки пока не объявлена.
Двигатель взяли от Chevrolet Corvette. Компрессорная «восьмёрка» 6.2 выдаёт 656 л.с. и 881 Нм крутящего момента. Издание приводит такие данные, хотя ранее утверждалось, что агрегат расточили до 6,8 литра. Разгон до сотни занимает 3,7 секунды, максимальная скорость –
315 км/ч.Информации о коробке передач нет. Вероятнее всего, это тот же 8-ступенчатый «автомат», что и у Корветта.
Опубликованные фотографии салона демонстрируют стильные ковшеобразные сиденья с интегрированными подголовниками и лаконично оформленный центральный тоннель. Вида приборной панели целиком нет.
Кузов Iso Rivolta GTZ изготовлен из углепластика. Габариты суперкара составляют 4617 мм в длину, 1954 в ширину и 1207 в высоту при колёсной базе 2708 мм.
Итальянская марка IsoRivolta существовала в 1953–1974 годах. Микрокар Isetta, больше известный под маркой BMW, – её творение. Однако было в линейке малоизвестного бренда и под десяток спорткаров. Большая их часть, как и творение Zagato, использовали моторы Chevrolet Corvette.