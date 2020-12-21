АвтоВАЗ выпустил первые обновлённые Lada Vesta

Веста должна получить доработанные бампера и новую оптику — в топовых комп­лектациях на модель будут устанав­ливать свето­диодные фары с омывате­лями и светодиодные же задние фонари. Кроме того, модели изменят конфигурацию противо­туманных фар и доработают крышку багажника. Обещаны и новые колёсные диски.

В салоне Весты появятся новые передняя панель, рулевое колесо и панели дверей, а централь­ную консоль адаптируют под установку мульти­медийной системы Яндекс.Авто с восьми­дюймовым монитором. По данным источников паблика, полноценное серийное произ­водство Lada Vesta FL стартует ближе к середине года: это следует из планов поставщиков АвтоВАЗа начать снабжать производ­ственную линию новой свето­техникой для Весты в июне 2021-го. В продаже новинка, по неофици­альным сведениям, появится 1 августа.