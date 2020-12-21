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АвтоВАЗ выпустил первые обновлённые Lada Vesta

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Дмитрий Елизаров

АвтоВАЗ начал готовиться к выводу на рынок рестай­линговой версии семейства Vesta: на ижевском заводе собрали пилотную партию из десяти машин. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, по технической части никаких изменений не будет, но внешность и интерьер модели пере­работают заметно. Фотографий новинки пока нет.

  • Веста должна получить доработанные бампера и новую оптику — в топовых комп­лектациях на модель будут устанав­ливать свето­диодные фары с омывате­лями и светодиодные же задние фонари. Кроме того, модели изменят конфигурацию противо­туманных фар и доработают крышку багажника. Обещаны и новые колёсные диски.

  • В салоне Весты появятся новые передняя панель, рулевое колесо и панели дверей, а централь­ную консоль адаптируют под установку мульти­медийной системы Яндекс.Авто с восьми­дюймовым монитором.

    По данным источников паблика, полноценное серийное произ­водство Lada Vesta FL стартует ближе к середине года: это следует из планов поставщиков АвтоВАЗа начать снабжать производ­ственную линию новой свето­техникой для Весты в июне 2021-го. В продаже новинка, по неофици­альным сведениям, появится 1 августа.

  • Как будет выглядеть руль обновлённой Lada Vesta, стало известно нынешним летом благодаря появлению в открытом доступе патентных изображений. Трёхспицевое колесо планируется выпускать в нескольких вариантах для комплектаций разного уровня.

Как считаете, пора обновлять Lada Vesta?

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