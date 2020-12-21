АвтоВАЗ выпустил первые обновлённые Lada Vesta
Дмитрий Елизаров
АвтоВАЗ начал готовиться к выводу на рынок рестайлинговой версии семейства Vesta: на ижевском заводе собрали пилотную партию из десяти машин. Как сообщает паблик AvtoVAZ News, по технической части никаких изменений не будет, но внешность и интерьер модели переработают заметно. Фотографий новинки пока нет.
Веста должна получить доработанные бампера и новую оптику — в топовых комплектациях на модель будут устанавливать светодиодные фары с омывателями и светодиодные же задние фонари. Кроме того, модели изменят конфигурацию противотуманных фар и доработают крышку багажника. Обещаны и новые колёсные диски.
В салоне Весты появятся новые передняя панель, рулевое колесо и панели дверей, а центральную консоль адаптируют под установку мультимедийной системы Яндекс.Авто с восьмидюймовым монитором.
По данным источников паблика, полноценное серийное производство Lada Vesta FL стартует ближе к середине года: это следует из планов поставщиков АвтоВАЗа начать снабжать производственную линию новой светотехникой для Весты в июне
2021-го.В продаже новинка, по неофициальным сведениям, появится 1 августа.
Как будет выглядеть руль обновлённой Lada Vesta, стало известно нынешним летом благодаря появлению в открытом доступе патентных изображений. Трёхспицевое колесо планируется выпускать в нескольких вариантах для комплектаций разного уровня.