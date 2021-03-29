Первый серийный электро-Хаммер продали на аукционе в 22 раза дороже обычного

Три электродвигателя GMC Hummer EV способны генерировать не только больше тысячи лошадиных сил, но и 15 590 Нм крутящего момента. По расчётам разра­ботчиков, пикапу будет этого достаточно, чтобы ускориться до 100 км/ч примерно за 3 секунды (правда, весь потенциал силовой установки раскрывается при активации особого режима под названием Watts to Freedom). Бортовых аккуму­ляторов такому пикапу хватит на 560 километров пробега.

В оснащение самого, возможно, дорогого Хаммера в истории бренда вошли также адаптивная подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета, полно­управляемое шасси с нашумев­шим режимом работы Crab Walk, опциональ­ный пакет Extreme Off-Road с защитой агрегатов и 35-дюймовыми колёсами, а также камеры под днищем — они передают изображе­ние на внутри­салонный монитор, что облегчает проезд препят­ствий. Наконец, пикап укомп­лектовали фирменным «авто­пилотом» Super Cruise и съёмными прозрачными панелями крыши.

Модель GMC Hummer EV в исполнении Edition 1 стоит 112 595 долларов, то есть примерно в 22 раза дешевле самого первого экзем­пляра. Но приобрести электро­пикап уже не получится: всю запланиро­ванную к произ­водству первую партию разобрали по предзаказам меньше чем за сутки с момента открытия продаж. Более доступный вариант пикапа с менее мощной силовой установкой появится в продаже только через год.