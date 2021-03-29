Первый серийный электро-Хаммер продали на аукционе в 22 раза дороже обычного
Дмитрий Елизаров
Первый в новейшей истории бренда Hummer электропикап GMC Hummer EV ушёл с молотка на аукционе Barrett-Jackson за 2,5 миллиона долларов (около 190 миллионов рублей). Серийная машина с VIN-номером 001 была выставлена на продажу в комплектации Edition 1 — она подразумевает все анонсированные для внедорожника опции, включая 1014-сильную установку.
Три электродвигателя GMC Hummer EV способны генерировать не только больше тысячи лошадиных сил, но и 15 590 Нм крутящего момента. По расчётам разработчиков, пикапу будет этого достаточно, чтобы ускориться до
100 км/чпримерно за 3 секунды (правда, весь потенциал силовой установки раскрывается при активации особого режима под названием Watts to Freedom). Бортовых аккумуляторов такому пикапу хватит на 560 километров пробега.
В оснащение самого, возможно, дорогого Хаммера в истории бренда вошли также адаптивная подвеска с возможностью изменения дорожного просвета, полноуправляемое шасси с нашумевшим режимом работы Crab Walk, опциональный пакет Extreme Off-Road с защитой агрегатов и 35-дюймовыми колёсами, а также камеры под днищем — они передают изображение на внутрисалонный монитор, что облегчает проезд препятствий. Наконец, пикап укомплектовали фирменным «автопилотом» Super Cruise и съёмными прозрачными панелями крыши.
Модель GMC Hummer EV в исполнении Edition 1 стоит 112 595 долларов, то есть примерно в 22 раза дешевле самого первого экземпляра. Но приобрести электропикап уже не получится: всю запланированную к производству первую партию разобрали по предзаказам меньше чем за сутки с момента открытия продаж. Более доступный вариант пикапа с менее мощной силовой установкой появится в продаже только через год.
3 апреля GMC представит Hummer EV в пятидверном варианте. Предполагается, что никаких изменений, за исключением смены типа кузова, в конструкции модели не произойдёт.