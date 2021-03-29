Genesis анонсировал таинственную премьеру: возможно, это электрическое спорткупе

Первый серийный электро-Хаммер продали на аукционе в 22 раза дороже обычного

Новости

Дмитрий Елизаров

Первый в новейшей истории бренда Hummer электропикап GMC Hummer EV ушёл с молотка на аукционе Barrett-Jackson за 2,5 миллиона долларов (около 190 миллионов рублей). Серийная машина с VIN-номером 001 была выставлена на продажу в комплектации Edition 1 — она подразумевает все анонсиро­ванные для внедорожника опции, включая 1014-сильную установку.

  • Три электродвигателя GMC Hummer EV способны генерировать не только больше тысячи лошадиных сил, но и 15 590 Нм крутящего момента. По расчётам разра­ботчиков, пикапу будет этого достаточно, чтобы ускориться до 100 км/ч примерно за 3 секунды (правда, весь потенциал силовой установки раскрывается при активации особого режима под названием Watts to Freedom). Бортовых аккуму­ляторов такому пикапу хватит на 560 километров пробега.

  • В оснащение самого, возможно, дорогого Хаммера в истории бренда вошли также адаптивная подвеска с возмож­ностью изменения дорожного просвета, полно­управляемое шасси с нашумев­шим режимом работы Crab Walk, опциональ­ный пакет Extreme Off-Road с защитой агрегатов и 35-дюймовыми колёсами, а также камеры под днищем — они передают изображе­ние на внутри­салонный монитор, что облегчает проезд препят­ствий. Наконец, пикап укомп­лектовали фирменным «авто­пилотом» Super Cruise и съёмными прозрачными панелями крыши.

  • Модель GMC Hummer EV в исполнении Edition 1 стоит 112 595 долларов, то есть примерно в 22 раза дешевле самого первого экзем­пляра. Но приобрести электро­пикап уже не получится: всю запланиро­ванную к произ­водству первую партию разобрали по предзаказам меньше чем за сутки с момента открытия продаж. Более доступный вариант пикапа с менее мощной силовой установкой появится в продаже только через год.

  • 3 апреля GMC представит Hummer EV в пятидверном варианте. Пред­полагается, что никаких изменений, за исключе­нием смены типа кузова, в конструкции модели не произойдёт.

При прочих равных — выбрали бы пикап или внедорожник?

Почитать ещё
Разместить рекламуДилерам
ПомощьСтань частью команды
О проектеАналитика Авто.ру
Саша Котов
МоскваСанкт-ПетербургВладимирВолгоградВоронежЕкатеринбург
ИвановоКазаньКалугаКостромаКраснодарКрасноярск
Нижний НовгородНовосибирскОмскПермьРостов-на-ДонуСамара
СаратовТверьТулаУфаЧелябинскЯрославль
Алтайский крайАмурская областьАрхангельская областьАстраханская областьБелгородская областьБрянская областьВладимирская областьВолгоградская областьВологодская областьВоронежская областьЕврейская автономная областьЗабайкальский крайИвановская областьИркутская областьКабардино-Балкарская РеспубликаКалининградская областьКалужская областьКамчатский крайКарачаево-Черкесская РеспубликаКемеровская областьКировская область
Костромская областьКраснодарский крайКрасноярский крайКурганская областьКурская областьЛипецкая областьМагаданская областьМосква и Московская областьМурманская областьНенецкий автономный округНижегородская областьНовгородская областьНовосибирская областьОмская областьОренбургская областьОрловская областьПензенская областьПермский крайПриморский крайПсковская областьРеспублика Адыгея
Республика АлтайРеспублика БашкортостанРеспублика БурятияРеспублика ДагестанРеспублика ИнгушетияРеспублика КалмыкияРеспублика КарелияРеспублика КомиРеспублика КрымРеспублика Марий ЭлРеспублика МордовияРеспублика Саха (Якутия)Республика Северная Осетия — АланияРеспублика ТатарстанРеспублика ТываРеспублика ХакасияРостовская областьРязанская областьСамарская областьСанкт-Петербург и Ленинградская область
Саратовская областьСахалинская областьСвердловская областьСмоленская областьСтавропольский крайТамбовская областьТверская областьТомская областьТульская областьТюменская областьУдмуртская РеспубликаУльяновская областьХабаровский крайХанты-Мансийский автономный округ - ЮграЧелябинская областьЧеченская РеспубликаЧувашская РеспубликаЧукотский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округЯрославская область
Авто.ру — один из самых посещаемых автомобильных сайтов в российском интернете
Мы предлагаем большой выбор легковых автомобилей, грузового и коммерческого транспорта, мототехники, спецтехники и многих других видов транспортных средств
© 1996–2022 ООО «Яндекс.Вертикали»Пользовательское соглашение