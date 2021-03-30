В России сокращается дефицит новых автомобилей

Ford Mustang продали за полмиллиона долларов — это первый новый Mach 1

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Дмитрий Елизаров

На аукционе Barret-Jackson ушёл с молотка первый серийный экзем­пляр купе Ford Mustang Mach 1. За машину с VIN-номером 001 заплатили 500 тысяч долларов (почти 38 миллионов рублей), и это почти в 10 раз выше цены обычного спорткара. Все полученные средства уйдут на изучение диабета.

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  • Самый первый из сошедших с конвейера Ford Mustang Mach 1 нового поколения выкрашен в стандартный серый цвет и допол­нительно оснащён опциональ­ным пакетом Handling Package. Этот пакет преду­сматривает доработки шасси для улучшения управля­емости, 19-дюймовые колёсные диски с резиной Michelin Pilot Sport Cup 2 и новые аэро­динами­ческие компоненты.

  • Базовая цена Ford Mustang Mach 1 в США составляет 52 720 долларов (3,99 миллиона рублей). Опциональ­ный пакет добавит к цене ещё 3500 долларов.

  • Полученные аукциони­стами средства будут переданы некоммер­ческому фонду JDRF, который занимается исследо­ва­ниями сахарного диабета.

  • Ford Mustang Mach 1 был официально представлен летом прошлого года, но произ­водство купе стартовало только сейчас. От стан­дартного купе он отличается доработанной в стиле машин 60-х годов внешностью, модерни­зированным шасси и пяти­литровым V8, развивающим 487 л.с. Мотор сочетается либо с шести­ступенчатой «механикой», либо с десяти­диапазонным «автоматом». Динамические характери­стики спорткара, как и планы по объёмам выпуска, произво­дителем так и не были названы.

  • Ранее на этом же аукционе ушёл с молотка первый серийный внедорожник Ford Bronco. За машину в «привет­ственной» серии First Edition заплатили 1 075 000 долларов. Ford планирует выпустить всего 7 тысяч таких внедорожников.

Предпочли бы новый Мустанг или новый Бронко?

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