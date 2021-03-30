Ford Mustang продали за полмиллиона долларов — это первый новый Mach 1
Дмитрий Елизаров
На аукционе Barret-Jackson ушёл с молотка первый серийный экземпляр купе Ford Mustang Mach 1. За машину с VIN-номером 001 заплатили 500 тысяч долларов (почти 38 миллионов рублей), и это почти в 10 раз выше цены обычного спорткара. Все полученные средства уйдут на изучение диабета.
Самый первый из сошедших с конвейера Ford Mustang Mach 1 нового поколения выкрашен в стандартный серый цвет и дополнительно оснащён опциональным пакетом Handling Package. Этот пакет предусматривает доработки шасси для улучшения управляемости, 19-дюймовые колёсные диски с резиной Michelin Pilot Sport Cup 2 и новые аэродинамические компоненты.
Базовая цена Ford Mustang Mach 1 в США составляет 52 720 долларов (3,99 миллиона рублей). Опциональный пакет добавит к цене ещё 3500 долларов.
Полученные аукционистами средства будут переданы некоммерческому фонду JDRF, который занимается исследованиями сахарного диабета.
Ford Mustang Mach 1 был официально представлен летом прошлого года, но производство купе стартовало только сейчас. От стандартного купе он отличается доработанной в стиле машин
60-хгодов внешностью, модернизированным шасси и пятилитровым V8, развивающим 487 л.с. Мотор сочетается либо с шестиступенчатой «механикой», либо с десятидиапазонным «автоматом». Динамические характеристики спорткара, как и планы по объёмам выпуска, производителем так и не были названы.
Ранее на этом же аукционе ушёл с молотка первый серийный внедорожник Ford Bronco. За машину в «приветственной» серии First Edition заплатили
1 075 000долларов. Ford планирует выпустить всего 7 тысяч таких внедорожников.