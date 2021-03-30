Ford Mustang продали за полмиллиона долларов — это первый новый Mach 1

Самый первый из сошедших с конвейера Ford Mustang Mach 1 нового поколения выкрашен в стандартный серый цвет и допол­нительно оснащён опциональ­ным пакетом Handling Package. Этот пакет преду­сматривает доработки шасси для улучшения управля­емости, 19-дюймовые колёсные диски с резиной Michelin Pilot Sport Cup 2 и новые аэро­динами­ческие компоненты.

Базовая цена Ford Mustang Mach 1 в США составляет 52 720 долларов (3,99 миллиона рублей). Опциональ­ный пакет добавит к цене ещё 3500 долларов.

Полученные аукциони­стами средства будут переданы некоммер­ческому фонду JDRF, который занимается исследо­ва­ниями сахарного диабета.

Ford Mustang Mach 1 был официально представлен летом прошлого года, но произ­водство купе стартовало только сейчас. От стан­дартного купе он отличается доработанной в стиле машин 60-х годов внешностью, модерни­зированным шасси и пяти­литровым V8, развивающим 487 л.с. Мотор сочетается либо с шести­ступенчатой «механикой», либо с десяти­диапазонным «автоматом». Динамические характери­стики спорткара, как и планы по объёмам выпуска, произво­дителем так и не были названы.