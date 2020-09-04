Как выбрать свой первый мотоцикл

Каким должен быть объём двигателя первого мотоцикла

Тематические ресурсы в интернете буквально трещат по швам от рекомендаций по выбору первого мотоцикла. Чего там только не пишут! И самый главный вопрос, вызывающий наиболее ожесточённые дискуссии, это объём мотора. Кто-то с пеной у рта доказывает, что надо сразу брать мощный «литровый» спортбайк, а всё остальное — полумеры. Кто-то возражает — мол, «сразу убьёшься». Вопрос действительно спорный.

Множество мотоциклистов действительно начинали с «литра», а то и больше. Ничего страшного — живы, здоровы, ездят до сих пор. Но, ради справед­ливости нельзя не отметить, что всплывают в памяти и грустные истории. Поэтому запомните: ваша безопасность и залог долгой и счастливой мото­циклетной жизни зависит вовсе не от мощности или объёма мотора, а от того, что происходит в вашей голове.

На самом деле начинать выбирать надо вовсе не с рабочего объёма двигателя, а с типа или класса мотоцикла. Для каждого из них будет свой оптимальный рабочий объём. Если для внедорожного эндуро и 250 кубических сантиметров — это совсем не мало, то для сверкающего хромом круизера даже 800 «кубиков» — ни о чём! Рискнём предположить, что для вашего первого «дорожного» мотоцикла оптимальное значение будет где-то посередине. 300-400-500 кубов, скорее всего, окажется в самый раз.

Но не забывайте сделать поправку на свои собственные габариты. Мотоцикл, который будет весело и задорно возить стройную 40-кило­граммовую девочку, просто не поедет под здоровенным мужиком весом далеко за центнер. Да и со стороны это будет выглядеть так себе.