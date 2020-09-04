Как выбрать свой первый мотоцикл
Иван Владимиров
Итак, вы созрели! Экономили на обедах или просто хорошо поработали и собрали необходимую сумму. Полюбовно договорились с родными и близкими и наконец-то готовы купить свой первый мотоцикл. Куда за ним идти? Как не ошибиться с выбором? Какой именно купить? Все эти вопросы требуют незамедлительного ответа. Поэтому отвечаем сразу — берите любой! И это вовсе не шутка. Действительно, любой — потому что вы, скорее всего, всё равно ошибётесь. Тем не менее, в этом материале мы постараемся облегчить вам муки выбора и предостеречь от наиболее типичных ошибок.
Каким должен быть объём двигателя первого мотоцикла
Тематические ресурсы в интернете буквально трещат по швам от рекомендаций по выбору первого мотоцикла. Чего там только не пишут! И самый главный вопрос, вызывающий наиболее ожесточённые дискуссии, это объём мотора. Кто-то с пеной у рта доказывает, что надо сразу брать мощный «литровый» спортбайк, а всё остальное — полумеры. Кто-то возражает — мол, «сразу убьёшься». Вопрос действительно спорный.
Множество мотоциклистов действительно начинали с «литра», а то и больше. Ничего страшного — живы, здоровы, ездят до сих пор. Но, ради справедливости нельзя не отметить, что всплывают в памяти и грустные истории. Поэтому запомните: ваша безопасность и залог долгой и счастливой мотоциклетной жизни зависит вовсе не от мощности или объёма мотора, а от того, что происходит в вашей голове.
На самом деле начинать выбирать надо вовсе не с рабочего объёма двигателя, а с типа или класса мотоцикла. Для каждого из них будет свой оптимальный рабочий объём. Если для внедорожного эндуро и 250 кубических сантиметров — это совсем не мало, то для сверкающего хромом круизера даже 800 «кубиков» — ни о чём! Рискнём предположить, что для вашего первого «дорожного» мотоцикла оптимальное значение будет где-то посередине. 300-400-500 кубов, скорее всего, окажется в самый раз.
Но не забывайте сделать поправку на свои собственные габариты. Мотоцикл, который будет весело и задорно возить стройную 40-килограммовую девочку, просто не поедет под здоровенным мужиком весом далеко за центнер. Да и со стороны это будет выглядеть так себе.
А в интернете мне предлагают купить...
Сразу хотелось бы предостеречь от некоторых, крайне популярных в интернете готовых рецептов. Забудьте про мегапопулярную Honda CB400 (она же Honda Super Four). Она и правда была неплоха, но время этой модели прошло. Все мотоциклы, которые сейчас можно встретить в продаже, давно уже разменяли второй десяток лет и прошли чуть ли не через десяток владельцев. И общее состояние у них соответствующее. Искать свою жемчужину в этой куче сами понимаете чего — занятие неблагодарное.
Не стоит верить и советчикам, уговаривающим вас купить какую-то конкретную модель. Совсем не обязательно, что понравившийся кому-то мотоцикл подойдёт и вам!
Не присматривайтесь и к легендарной Yamaha YBR125. Да, она крепка, надёжна, неприхотлива и при этом вполне доступна по цене, за что и снискала славу одного из лучших «учебных» мотоциклов. Но вы не мотошкола! Вам надо, чтобы ваш личный байк приносил удовольствие — классно ехал и радовал глаз, а не стойко переносил издевательства десятков не особо опытных райдеров. Хороший мотоцикл — штука иррациональная. Его покупают по зову сердца, а не из утилитарных соображений. А Yamaha YBR125 рациональна до мозга костей. Короче, не советуем — потому что пожалеете и уже через пару месяцев начнёте думать, кому бы её продать.
Да-да! Ваш первый мотоцикл долго не задержится
Это произойдёт в любом случае. Либо вы быстро наберётесь опыта и вам захочется что-либо побыстрее и помощнее. Либо вдруг поймёте, что ошиблись с выбором класса техники. Это практически неизбежно. Именно поэтому в самом начале материала мы и сказали, что первый мотоцикл может быть вообще любым. Купите вы, скажем, себе какую-нибудь городскую модель — нейкед (так называют «раздетые» мотоциклы, лишённые пластиковых обтекателей), поездите на нём и поймёте, что это не ваше. Что вам куда ближе степенный и вальяжный круизер. И это нормально. Или, наоборот, поездив годик на круизере, вы почувствуете, что вас неудержимо тянет в грязь и на бездорожье. Придётся менять его на эндуро…
Поэтому давать какие-либо рекомендации по классу первого мотоцикла бесполезно. Конкретные предпочтения приходят с опытом. Поэтому, покупая свой первый байк, думайте о том, чтобы он был максимально ликвидным! Не экспериментируйте с экзотикой и малоизвестными марками. Если приглянулось что-то конкретное, зайдите на Авто.ру и посмотрите, сколько таких мотоциклов на данный момент в продаже. Если много — можно брать. Модель популярна, её продают и покупают, её знают механики, и на неё, скорее всего, несложно найти запчасти. А если в продаже буквально пара штук, положите эту модель в закладки — на будущее — и ищите свой первый мотоцикл дальше!
Стоит ли покупать новый мотоцикл
Всё зависит от вашего бюджета. Быть здоровым и богатым всегда лучше, чем бедным и больным! Если денег хватает, то идите в салон официального дилера и покупайте. Сегодня у любого крупного мотопроизводителя есть куча прекрасных моделей для начинающих. Если вы всё ждёте готовых рецептов, то берите карандаш и записывайте: BMW G 310 R, Honda CB300R, Kawasaki Z400, KTM 390 Duke, Yamaha MT03… Как видите, вариантов хватает.
Если говорить про производителей «второго эшелона», то можно обратить внимание на индийский Bajaj — например Dominar 400. Или на новый китайский бренд Voge: у них есть интересные 500-кубовые модели.
Бюджет такой покупки будет в районе 400–500 тысяч рублей. Не слишком дешёво, да и при последующей перепродаже (если поймёте, что не угадали) вы потеряете как минимум 30% стоимости. А может так статься, что и половину. Поэтому, если есть желание сэкономить, то в качестве первого мотоцикла можно поискать приличный подержанный экземпляр. Мы бы сами сделали именно так. Купить новый вы ещё успеете, когда точно будете знать, что именно вам надо.
Где лучше всего искать подержанный мотоцикл
Например, прямо на Авто.ру выбор такой, что глаза разбегаются! Правда, в этом случае вам придётся взять на себя все риски, связанные с общением с незнакомым продавцом и оценкой реального состояния понравившегося экземпляра. В принципе это не так страшно — надо только заранее проверить документы и взять с собой на «смотрины» кого-нибудь, разбирающегося в мотоциклах. Кстати, такую услугу сегодня оказывают многие компании или мотомастерские. Стоит недорого, и начинающим мы бы посоветовали не экономить.
Можно купить подержанный мотоцикл и в каком-нибудь специализированном мотосалоне — их предложения тоже появляются на Авто.ру. А можно поехать и посмотреть живые варианты в один из крупных салонов, вроде московских «Мистер Мото» и «Мегамото». Крупнее и старше просто нет. В других регионах тоже найдутся проверенные компании. Важно, чтобы они не были «однодневками», имели в продаже не по 5–10 мотоциклов, а по несколько сотен. Таким конторам есть что терять, поэтому они дорожат своей репутацией, гарантируют чистоту документов и тщательно проводят предпродажную подготовку. Часто они предоставляют собственную гарантию на все проданные мотоциклы. Обычно это месяц или даже два, которых обычно хватает, чтобы понять, что с техникой что-то не так.
Крупные салоны хороши тем, что там представлен широчайший ассортимент техники. Можно походить среди рядов мотоциклов, посмотреть на что «ляжет глаз», посидеть на понравившемся экземпляре и примериться, подходит ли он вам? Это очень важно! Никогда, слышите, никогда не покупайте мотоцикл, на котором вам неудобно сидеть. Это не ботинки, он не разносится! Вы так и будете страдать, пока не решите от него избавиться.
Поэтому смотрите, присаживайтесь, пробуйте. А потом идите в интернет, изучайте цены и ищите подходящий вариант.
На что обратить внимание при покупке первого мотоцикла
По большому счёту, это тема отдельной большой публикации. Но всему своё время, пока мы ограничимся только парочкой важных советов. Для начала стоит определиться с возрастом мотоцикла, если покупаете экземпляр с пробегом. Понятно, что чем новее, тем лучше — но, соответственно, и дороже.
Есть ли какие-то ограничения по возрасту, после которого мотоцикл уже покупать не стоит? Безусловно! И определяются они вовсе не годами, а поколениями моделей. От покупки старой карбюраторной техники, например, новичкам лучше воздержаться. Она более капризна в эксплуатации и регулярно требует довольно сложной настройки и регулировки. Поэтому избегайте «ископаемых» и смотрите, чтобы мотоцикл был с впрыском топлива. Инжектор — штука простая и, как правило, надёжная! Да, конечно, есть отдельные эстеты, которые предпочитают электронному впрыску классические карбюраторы. Но такие фанаты покупают далеко не первый мотоцикл и, скорее всего, далеко не единственный.
И второй, чуть ли не самый важный момент: ваш первый мотоцикл обязательно должен быть оборудован АБС. Антиблокировочная система тормозов — один из важнейших элементов вашей безопасности. Знаете, какая самая распространённая ошибка новичков? Испугался в экстренной ситуации, зажал со всей силы тормоза, заблокировал колёса, заскользил и упал. А дальше, как повезёт или не повезёт… АБС спасёт вас от такого развития событий. С недавних пор в Америке и Европе вообще запрещают продажу тяжёлых мотоциклов, не оборудованных этой системой.
Первые АБС появились на мотоциклах (первой это сделала компания BMW) ещё в конце
Когда лучше всего покупать мотоцикл
Вот прямо в ближайшее время. Мотоциклетный рынок в нашей стране сильно подвержен сезонным колебаниям. На «вторичке» минимальные цены всегда осенью, когда мотосезон заканчивается и все начинают готовиться к зиме — как мотосалоны, так и частные продавцы. Понятно, что никому не хочется оставлять предназначенный для продажи мотоцикл у себя на всю зиму, заморачиваться его техобслуживанием, хранением и так далее. Многие считают, что лучше продать с большой скидкой, но сразу. Здесь и сейчас.
Обычно хорошие цены на мотоциклы держатся до новогодних праздников. Сразу после них цены начнут расти и достигнут своего максимума к майским праздникам. Неслучайно народная мудрость гласит, что покупать мотоцикл надо осенью, а продавать — весной! Как бы странно это ни звучало.
Всё вышесказанное относится не только к частникам, но и к официальным дилерам! Они тоже в конце года стараются распродать все остатки, чтобы освободить место на складе и к следующему сезону завезти новые модели. Имейте это в виду, если соберётесь купить новый мотоцикл. Цифры на ценнике — лишь повод для начала разговора. Но разговаривать с вами будут только осенью. Весной этот номер уже не пройдёт!