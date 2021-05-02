С молотка пустят первый McLaren P1. Он всю жизнь провёл в одной семье, но не стоял на месте
Михаил Кондратьев
Аукционный дом Silverstone Auctions в мае проведёт торги за первый клиентский McLaren P1. Суперкар ограниченной серии (всего было выпущено 375 экземпляров) провёл всю жизнь в одной семье, но не стоял на месте — его пробег составляет 5,9 тысячи километров.
Несмотря на то, что автомобиль был продан в Великобритании, руль у него слева — так как праворульных P1 не выпускалось в принципе. Это не первый выпущенный экземпляр вообще (шасси номер 023), но он стал первым переданным покупателю и зарегистрированным. Владелец получил письмо от главного дизайнера McLaren, подтверждающее этот факт.
Суперкар оснащался гибридной силовой установкой с 3,8-литровым V8 и одним электродвигателем. Суммарная мощность составляет 916 л.с. при 978 Нм крутящего момента. Привод — задний, разгон до «сотни» равен 2,8 секунды, а до
200 км/ч— 6,8 секунды. До 300 км/чP1 способен разогнаться за 16,5 секунды.
Выставленная на продажу машина выполнена в цвете Volcano Yellow. В 2018 году ей заменили батарею гибридной системы, последнее техобслуживание двухдверка проходила в
2020-м.
Прогнозов по стоимости суперкара нет, однако он наверняка будет продан дороже, чем стоил новым (от примерно миллиона евро или 90 миллионов рублей). Торги пройдут 22 мая.