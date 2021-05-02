С молотка пустят первый McLaren P1. Он всю жизнь провёл в одной семье, но не стоял на месте

Несмотря на то, что автомобиль был продан в Великобритании, руль у него слева — так как праворульных P1 не выпускалось в принципе. Это не первый выпущенный экзем­пляр вообще (шасси номер 023), но он стал первым переданным покупателю и зареги­стриро­ванным. Владелец получил письмо от главного дизайнера McLaren, подтвержда­ющее этот факт.

Суперкар оснащался гибридной силовой установкой с 3,8-литровым V8 и одним электро­двигателем. Суммарная мощность составляет 916 л.с. при 978 Нм крутящего момента. Привод — задний, разгон до «сотни» равен 2,8 секунды, а до 200 км/ч — 6,8 секунды. До 300 км/ч P1 способен разогнаться за 16,5 секунды.

Выставленная на продажу машина выполнена в цвете Volcano Yellow. В 2018 году ей заменили батарею гибридной системы, последнее техобслужи­вание двухдверка проходила в 2020-м.